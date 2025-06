CSGT vừa sát hạch vừa cấp đổi GPLX: Người dân được lợi gì?

Trước đây, người dân phải làm việc với nhiều cơ quan (Sở GTVT để đổi GPLX, Phòng CSGT để nộp phạt), nay chỉ cần làm việc với Phòng CSGT, giúp giảm thời gian, chi phí và công sức đi lại.

Việc sát hạch cấp GPLX do lực lượng CSGT tổ chức với hệ thống giám sát chặt chẽ giúp người dân yên tâm hơn về tính minh bạch, hạn chế tình trạng tiêu cực. Bên cạnh đó, người dân có thể tra cứu thông tin GPLX, điểm vi phạm để biết được tình trạng GPLX của mình, từ đó nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Vừa qua, nhiều người đi cấp đổi GPLX, đăng ký thi sát hạch đã bị CSGT từ chối tiếp nhận hồ sơ vì còn lỗi vi phạm chưa xử lý (bao gồm cả phạt nguội và lập biên bản phạt trực tiếp).

Cụ thể, khoản 4 Điều 62 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: "Chưa cấp, đổi, cấp lại GPLX đối với người vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ". Đồng thời, khoản 3 Điều 19 Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an quy định: "Chưa sát hạch cấp GPLX đối với người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ".

Việc tích hợp GPLX vào căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID cũng đang được triển khai, giúp người dân không cần mang theo nhiều giấy tờ, thuận tiện khi tham gia giao thông.

Phần thi lý thuyết GPLX được đánh giá là khó hơn trước ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong công tác quản lý, thống nhất và đồng bộ dữ liệu GPLX và vi phạm giao thông, trước đây GPLX do Bộ GTVT cấp, còn điểm vi phạm do Bộ Công an quản lý dẫn đến gây khó khăn trong việc liên thông dữ liệu. Sau khi chuyển giao, Bộ Công an vừa quản lý GPLX, vừa xử lý vi phạm, giúp tích hợp dữ liệu người lái xe, lịch sử vi phạm vào cùng một hệ thống, giúp quản lý chặt chẽ hơn.

"CSGT quản lý sát hạch và cấp đổi bằng lái xe giúp hạn chế tiêu cực, gian lận trong thi cử và cấp, đổi GPLX, với dữ liệu tập trung, việc giám sát các trung tâm sát hạch, học viên, kết quả sát hạch sẽ được minh bạch, giảm nguy cơ tiêu cực như thi hộ, bằng giả", thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó cục trưởng C08, chia sẻ.

Bộ đề thi bằng lái xe mới: 'Bí kíp' vượt qua câu điểm liệt

Qua hơn 3 tháng tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX, lãnh đạo C08 cho biết đến nay việc đổi GPLX trên toàn quốc diễn ra thuận lợi, không còn tình trạng người dân xếp hàng, kéo dài thời gian chờ đợi tại các điểm cấp đổi. Hiện Cục CSGT đang áp dụng triệt để công nghệ thông tin, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết công việc trên môi trường điện tử, môi trường số để người dân có thể ngồi bất cứ đâu cũng có thể thực hiện việc đổi GPLX và sau khi kết thúc khóa đào tạo có thể đăng ký để tham gia sát hạch lái xe trên toàn quốc.

Thời gian qua, Cục CSGT đã tập trung nghiên cứu để hiệu chỉnh, chỉnh sửa, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ quản lý sát hạch, cấp GPLX như: hiệu chỉnh các trường thông tin in GPLX theo mẫu mới của Bộ Công an, bổ sung chức năng người dân có thể tự đăng ký sát hạch tại đơn vị tiếp nhận hồ sơ…

Thời gian tới, công tác cấp đổi GPLX, cấp GPLX quốc tế sẽ được nâng cấp về ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục.