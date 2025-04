Cục CSGT thông tin về thời điểm tổ chức thi sát hạch GPLX

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 1/2025 diễn ra ngày 4.4, đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CGST đã thông tin về kết quả sau 1 tháng tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CSGT thông tin về thi sát hạch GPLX ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tá Phạm Quang Huy cho biết, Bộ Công an đã tiếp nhận dữ liệu 60,4 triệu GPLX, chỉnh sửa nâng cấp phần mềm sát hạch, cấp GPLX. Đặc biệt là phần mềm cấp, đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đã tăng dung lượng cấp, đổi từ 3.000 GPLX lên 10.000 GPLX/ngày; công an các địa phương đã tổ chức tiếp nhận 152.354 hồ sơ đổi, cấp GPLX, trong đó 125.416 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp.

Cục CSGT đã thực hiện ký số 94.887 trường hợp đổi, cấp lại GPLX; tự động cập nhật GPLX điện tử cho người dân trên ứng dụng định danh điện tử VNeID trong vòng 3 ngày đối với 93.890 trường hợp để phục vụ cho việc quản lý cũng như nhu cầu đi lại của người dân.

Theo đại tá Huy, trong quá 1 tháng tiếp nhận, có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc cấp, đổi GPLX như: thời gian tiếp nhận ngắn, gấp rút; phần mềm quản lý GPLX do Bộ GTVT xây dựng từ năm 2012 nên khả năng đảm bảo về an toàn, an ninh thấp, dữ liệu có nguy cơ bị xâm nhập; cán bộ chiến sĩ gặp khó khăn trong thao tác, xử lý các sự cố ở phần mềm cũ do Bộ GTVT chuyển sang; thiết kế mẫu và tiêu chuẩn phôi GPLX, cấp đổi GPLX mất khoảng thời gian 2 - 3 tháng.

Đối với việc thi sát hạch GPLX, Cục CSGT đang gấp rút triển khai các công tác chuẩn bị về kỹ thuật, nhân sự để thực hiện trong tháng 4.2025.

"Về phôi GPLX, Cục CSGT đã trao đổi với các cục nghiệp vụ của bộ, khẩn trương cấp cho công an các địa phương tổ chức in ấn trong tháng 5.2025", vị đại tá nói.

Phó cục trưởng Cục CSGT cho rằng, việc quá tải cấp, đổi GPLX ở một số cơ sở do lượng hồ sơ tại địa phương trong thời gian đầu tiếp nhận công tác sát hạch lái xe về Bộ Công an do hệ thống phần mềm, đường truyền hoạt động chưa ổn định.

"Bộ Công an đã triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX tại công an cấp xã và tăng cường giải quyết hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ công thì tình trạng quá tải đã giảm. Bộ Công an khuyến nghị công dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để giảm thiểu chi phí và sự phiền hà cho người dân", đại tá Huy nhấn mạnh.