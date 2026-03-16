Tài xế xe tải chạy ngược chiều trên quốc lộ, bị phạt 19 triệu đồng

Thanh Quân
16/03/2026 20:53 GMT+7

Sau khi người dân phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã xác minh làm rõ và xử phạt một tài xế xe tải lái xe đi ngược chiều trên quốc lộ 22.

Ngày 16.3, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa xử phạt một tài xế ô tô tải đi ngược chiều trên tuyến đường có gắn biển cấm.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh, xử lý các thông tin phản ánh của người dân gửi qua Zalo Cục trưởng, Facebook Cục CSGT và ứng dụng VNeTraffic, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Trạm CSGT Trảng Bàng vào cuộc xác minh vụ việc.

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều trên quốc lộ 22 bị phạt 19 triệu đồng - Ảnh 1.

Ông K.V.T lái xe ô tô tải đi ngược chiều trên quốc lộ 22

ẢNH: CẮT TỪ CLIP


Theo phản ánh, khoảng 16 giờ 5 ngày 14.3, trên quốc lộ 22, đoạn qua phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), xe ô tô tải mang biển kiểm soát 70C-167.xx có hành vi chạy ngược chiều tại khu vực có gắn biển báo "cấm đi ngược chiều", gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Qua xác minh, ngày 16.3, Trạm CSGT Trảng Bàng đã mời tài xế K.V.T (58 tuổi, ở ấp 1, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), là người điều khiển phương tiện trên, đến trụ sở để làm rõ.

Tại đây, tài xế T. thừa nhận hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đoạn đường có biển cấm, đúng như nội dung người dân phản ánh; đồng thời cam kết chấp hành việc xử lý theo quy định.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T. về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều.

Theo điểm d, khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi này bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, việc tiếp nhận và xử lý nghiêm các phản ánh của người dân qua mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.

Xử phạt tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 6.12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

