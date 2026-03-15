Nhân viên quán ăn Tây Ninh trúng độc đắc: Mua ô tô tặng nhiều người

Thanh Quân
Thanh Quân
15/03/2026 19:00 GMT+7

Sau khi trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bến Tre, nam nhân viên quán ăn ở Tây Ninh đã mua ô tô tặng cho nhiều người.

Chiều 15.3, trao đổi với PV Thanh Niên, anh H.T.P (chủ quán ăn ở Tây Ninh) xác nhận, anh Phát - người vừa trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bến Tre đã mua ô tô tặng nhiều người.

Cụ thể, anh Phát mua 1 chiếc ô tô tặng vợ chồng chủ quán, 1 chiếc ô tô tặng em chủ quán và 1 chiếc tặng một người khác. "Phát là người sống tình cảm, rất biết ơn nghĩa", anh P. nói thêm.

Anh Phát tặng quà cho các nhân viên trong quán

Những ngày trước, anh Phát có về quê và lên lại Tây Ninh hôm 14.3, có ghé hỏi thăm anh P. nhận biển số xe chưa.

Anh P. cũng tiết lộ, anh Phát đã tặng cho một người bạn thân của mình số tiền khá lớn, vì người đó đã giúp đỡ anh Phát những lúc khó khăn khi phải đi bệnh viện.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 10.3, khi người phụ nữ bán vé số dạo đi ngang qua quán ăn ở xã Bến Lức (Tây Ninh), anh Phát (quê thành phố Cần Thơ) đã mua tổng cộng 19 tờ vé; trong đó có 11 tờ mang dãy số 351891 và 8 tờ mang dãy số 251891.

Sau khi mua, anh chia bớt cho các đồng nghiệp trong quán 4 tờ, gồm 2 tờ 351891 và 2 tờ 251891, số còn lại giữ cho mình.

Trúng độc đắc hơn 16 tỉ đồng, nhân viên quán ăn ở Tây Ninh mua ô tô tặng nhiều người

Đến chiều cùng ngày, khi dò kết quả, anh Phát bất ngờ phát hiện nhiều tờ vé số của mình trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bến Tre. Cụ thể, trong số vé giữ lại, anh trúng 9 tờ dãy số 351891 và 6 tờ dãy số 251891.

Sau khi làm thủ tục nhận thưởng, tổng số tiền anh nhận được hơn 16 tỉ đồng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là người trúng số đã chia sẻ niềm vui với nhiều người xung quanh.

Anh Phát đã tặng người phụ nữ bán vé số cho mình 100 triệu đồng. Ngoài ra, các nhân viên trong quán cũng được anh tặng mỗi người 10 triệu đồng. Một số người thân quen của anh cũng nhận được phần quà, mỗi người từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng.

Tin liên quan

Nhân viên quán ăn ở Tây Ninh trúng số hơn 16 tỉ đồng, chia tiền cho đồng nghiệp

Nhân viên quán ăn ở Tây Ninh trúng số hơn 16 tỉ đồng, chia tiền cho đồng nghiệp

Một nhân viên quán ăn ở Tây Ninh trúng số hơn 16 tỉ đồng và chia hàng trăm triệu đồng cho đồng nghiệp cũng như người bán vé số.

Khám phá thêm chủ đề

Độc đắc trúng vé số xổ số miền Nam Tây Ninh trúng độc đắc
