Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Nhân viên quán ăn ở Tây Ninh trúng số hơn 16 tỉ đồng, chia tiền cho đồng nghiệp

Thanh Quân
Thanh Quân
11/03/2026 15:16 GMT+7

Một nhân viên quán ăn ở Tây Ninh trúng số hơn 16 tỉ đồng và chia hàng trăm triệu đồng cho đồng nghiệp cũng như người bán vé số.

Ngày 11.3, anh H.T.P, chủ quán sườn muối ớt 135 tại xã Bến Lức (Tây Ninh) cho biết, một nhân viên của quán này vừa may mắn trúng nhiều tờ vé số giải đặc biệt trong kỳ quay thưởng chiều 10.3 của Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre.

Nhân viên quán ăn ở Tây Ninh trúng số 16 tỉ đồng và chia sẻ với đồng nghiệp - Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng giải đặc biệt của nam nhân viên

ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 10.3, khi người phụ nữ bán vé số dạo đi ngang qua quán, một nam nhân viên (quê thành phố Cần Thơ) đã mua tổng cộng 19 tờ vé; trong đó có 11 tờ mang dãy số 351891 và 8 tờ mang dãy số 251891.

Sau khi mua, anh chia bớt cho các đồng nghiệp trong quán 4 tờ, gồm 2 tờ 351891 và 2 tờ 251891, số còn lại giữ cho mình.

Đến chiều cùng ngày, khi dò kết quả, nam nhân viên bất ngờ phát hiện nhiều tờ vé số của mình trúng giải đặc biệt. Cụ thể, trong số vé giữ lại, anh trúng 9 tờ dãy số 351891 và 6 tờ dãy số 251891.

Nhân viên quán ăn ở Tây Ninh trúng số 16 tỉ đồng và chia sẻ với đồng nghiệp - Ảnh 2.

Nam nhân viên đã chia thưởng cho nhiều đồng nghiệp trong quán

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Sau khi làm thủ tục nhận thưởng, tổng số tiền anh nhận được hơn 16 tỉ đồng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là người trúng số đã chia sẻ niềm vui với nhiều người xung quanh.

Theo chủ quán, nam nhân viên đã tặng người phụ nữ bán vé số cho mình 100 triệu đồng. Ngoài ra, các nhân viên trong quán cũng được anh tặng mỗi người 10 triệu đồng. Một số người thân quen của anh cũng nhận được phần quà, mỗi người từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng.

Anh P. cho biết, câu chuyện khiến nhiều người trong quán bất ngờ và vui mừng. Hành động chia sẻ tiền thưởng với người bán vé số và đồng nghiệp của nam nhân viên cũng khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Tin liên quan

Người dân Phan Thiết trúng cả bộ 16 vé số giải độc đắc

Người dân Phan Thiết trúng cả bộ 16 vé số giải độc đắc

Người dân khu vực Phan Thiết may mắn trúng trọn bộ 16 vé giải độc đắc của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận trong kỳ quay ngày 5.3, với tổng giá trị trúng thưởng lên tới hàng chục tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Vé số xổ số giải đặc biệt trúng độc đắc Tây Ninh nhân viên quán nhậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận