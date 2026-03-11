Nhân viên quán ăn ở Tây Ninh trúng số hơn 16 tỉ đồng, chia tiền cho đồng nghiệp

Ngày 11.3, anh H.T.P, chủ quán sườn muối ớt 135 tại xã Bến Lức (Tây Ninh) cho biết, một nhân viên của quán này vừa may mắn trúng nhiều tờ vé số giải đặc biệt trong kỳ quay thưởng chiều 10.3 của Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre.

Những tờ vé số trúng giải đặc biệt của nam nhân viên ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 10.3, khi người phụ nữ bán vé số dạo đi ngang qua quán, một nam nhân viên (quê thành phố Cần Thơ) đã mua tổng cộng 19 tờ vé; trong đó có 11 tờ mang dãy số 351891 và 8 tờ mang dãy số 251891.

Sau khi mua, anh chia bớt cho các đồng nghiệp trong quán 4 tờ, gồm 2 tờ 351891 và 2 tờ 251891, số còn lại giữ cho mình.

Đến chiều cùng ngày, khi dò kết quả, nam nhân viên bất ngờ phát hiện nhiều tờ vé số của mình trúng giải đặc biệt. Cụ thể, trong số vé giữ lại, anh trúng 9 tờ dãy số 351891 và 6 tờ dãy số 251891.

Nam nhân viên đã chia thưởng cho nhiều đồng nghiệp trong quán ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Sau khi làm thủ tục nhận thưởng, tổng số tiền anh nhận được hơn 16 tỉ đồng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là người trúng số đã chia sẻ niềm vui với nhiều người xung quanh.

Theo chủ quán, nam nhân viên đã tặng người phụ nữ bán vé số cho mình 100 triệu đồng. Ngoài ra, các nhân viên trong quán cũng được anh tặng mỗi người 10 triệu đồng. Một số người thân quen của anh cũng nhận được phần quà, mỗi người từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng.

Anh P. cho biết, câu chuyện khiến nhiều người trong quán bất ngờ và vui mừng. Hành động chia sẻ tiền thưởng với người bán vé số và đồng nghiệp của nam nhân viên cũng khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.