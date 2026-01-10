Người phụ nữ ở TP.HCM bị tố lượm 5 tờ vé số trúng giải đặc biệt

Ngày 9.1, Công an xã Xuân Sơn (TP.HCM) đang xác minh đơn của bà P.T.A.T (64 tuổi, ở xã Xuân Sơn) tố cáo bà P. (ở xã Xuân Sơn) có hành vi chiếm giữ 5 tờ vé số trúng giải đặc biệt của mình.

Vợ chồng bà T. trao đổi với PV Báo Thanh Niên ẢNH: N.L

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bà T. cho biết 2 vợ chồng bà đã bán vé số gần 20 năm qua. Sáng 20.11.2025, bà T. mang vé số đến cho bà P. để ngồi bán ở gần chợ Xuân Sơn.

"Bà P. không có tiền lấy vé số bán, có hoàn cảnh khó khăn nên hằng ngày tôi có mang 60 tờ vé số nhận từ đại lý đến cho bà bán. Tôi đưa vé số cho bà P. bán chứ không lấy lời. Ngoài ra, tôi còn đưa vé số cho bà N. ngồi gần chỗ bà P. ngồi để bán. Tôi giúp họ chứ không lấy tiền lời, vì ai cũng có hoàn cảnh khó khăn giống mình", bà T. cho hay.

Khoảng 8 giờ ngày 20.11.2025, bà T. chạy xe máy đến chỗ bà P. ngồi để đưa vé số. Tại đây, bà T. ngồi nói chuyện với bà P. và lấy 7 tờ vé số đài Tây Ninh, trong đó có 5 tờ vé số 355957 để trên đùi của mình.

Sau đó, bà T. đứng lên chạy xe máy qua chỗ bà N. để đưa vé số nên làm rơi 7 tờ vé số xuống đất (khoảng cách chỗ bà P. và bà N. ngồi bán vé số chỉ gần 10 m - PV).

Lúc giao vé số cho bà N. thì bà T. phát hiện 7 tờ vé số rơi nên quay lại hỏi bà P. có lượm được không thì bà P. nói không. Sau đó, bà T. đi bán vé số.

"5 tờ vé số này là tôi dành để bán cho nhóm người quen trong xã, vì họ "nuôi" con số 57 này từ nhiều năm nay. Mỗi khi lấy vé số về bán, có số đuôi 57 là tôi đều dành lại để bán cho nhóm người này", bà T. nói tiếp.

Chiều 20.11.2025, đại lý vé số có báo cho bà T. biết 10 tờ vé số có dãy số 355957 đã trúng giải đặc biệt. Gần 10 ngày sau, bà T. hay tin bà P. trúng vé số làm từ thiện, chuộc sổ đất… nên bà T. tìm đến nhà bà P. nói chuyện.

"Tôi nói với bà P. lượm vé số trúng đặc biệt mà sao không trả cho tôi thì bà chối. Tôi liền nói sẽ làm đơn kiện ra công an. Sáng hôm sau, bà P. cùng con dâu và 2 người phụ nữ khác đến nhà tôi thương lượng, đưa cho vợ chồng tôi 50 triệu đồng. Chồng tôi nói bà trúng giải đặc biệt mà cho 50 triệu đồng thì ít quá", bà T. kể lại.

Bà T. đi bán vé số về nhà ẢNH: NGUYỄN LONG

Chồng bà T., ông N.V.V nói thêm: "Khi tôi nói bà P. cho tiền ít thì bà nói chỉ có trúng 2 tờ đặc biệt thôi. Tôi nói vé số bà lượm của vợ tôi trúng giải đặc biệt, nếu 2 tờ thì chia cho chúng tôi 1 tờ; còn 5 tờ thì bà cho chúng tôi 2 tờ. Nhưng bà P. không chịu mà nói chỉ cho 100 triệu đồng", ông V. kể lại.

Sau đó, con dâu bà P. đã mang 100 triệu đồng đến nhà đưa cho vợ chồng bà T. "Chúng tôi lấy 100 triệu đồng là để làm chứng cứ việc bà P. có đưa tiền cho mình, để tôi còn trình báo công an", ông V. giải thích việc nhận tiền từ bà P.

Ngày 9.1, chúng tôi đã tìm đến nhà bà P. để tìm hiểu vụ việc như phản ánh của bà T., tuy nhiên các con của bà P. nói mẹ mình không có ở nhà.

Những người hàng xóm của bà P. khẳng định việc bà P. có trúng vé số nhưng không biết là nhiều hay ít. "Bà P. có cho mỗi gia đình trong xóm 1 bao gạo, thùng mì… và làm từ thiện nhiều nơi", một người hàng xóm bà P. cho hay.

Ngày 9.1, lãnh đạo UBND xã Xuân Sơn cho biết vụ việc bà T. tố cáo bà P. lượm 5 tờ vé số của mình nhưng không trả đang được công an xã tiếp nhận, xử lý. Công an xã Xuân Sơn đã mời bà T. lên làm việc nhưng trong quá trình lấy lời khai, bà T. nói đau đầu nên đã được cho về nhà.