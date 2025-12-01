Kiến nghị xây dựng Trung tâm hành chính xã Xuân Sơn mới rộng 78 ha

Ngày 1.12, ông Ngô Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, cho biết UBND TP.HCM vừa có văn bản giao Viện Nghiên cứu phát triển thành phố chủ trì rà soát đề xuất của địa phương về việc điều chỉnh quy hoạch khu đất 326 ha từ quy hoạch Khu nông nghiệp công nghệ cao sang quy hoạch Khu đô thị - dịch vụ du lịch, nông nghiệp và Trung tâm hành chính của xã Xuân Sơn mới sáp nhập.

Khu đất 326 ha nằm bên trái Tỉnh lộ 997 hiện đang là rừng cao su ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước đó, UBND xã Xuân Sơn đã có văn bản gửi UBND TP.HCM, Viện nghiên cứu phát triển thành phố kiến nghị điều chỉnh quy hoạch khu đất 326 ha từ quy hoạch Khu nông nghiệp công nghệ cao sang quy hoạch Khu đô thị - dịch vụ du lịch, nông nghiệp và Trung tâm hành chính của xã Xuân Sơn mới sáp nhập.

Khu đất 326 ha tại xã Xuân Sơn (TP.HCM), trước đây thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, là của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.

Ngày 29.8.2019, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ban hành quyết định thu hồi khu đất trên để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sau đó, UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho Công ty cổ phần cao su Bà Rịa với tổng số tiền hơn 45 tỉ đồng. Việc thực hiện chi trả đã hoàn tất đầu năm 2020.

Ông Ngô Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, cho hay khu đất 326 ha nằm ở vị trí gần các dự án giao thông kết nối vùng như đường Vành đai 4, cao tốc Long Thành - Hồ Tràm đi qua địa bàn xã Xuân Sơn.

Khu đất làm hồ chứa nước Sông Ray 2 ẢNH: NGUYỄN LONG

Khu đất này nằm mặt tiền Tỉnh lộ 997, cách đường cao tốc Long Thành - Hồ Tràm khoảng 1 km, gắn với hồ chứa nước Sông Ray 1, hồ chứa nước Sông Ray 2, thác Sông Ray và khu rừng phòng hộ Xuân Sơn gần 460 ha, là những khu vực rất thích hợp làm du lịch sinh thái.

Theo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1629, ngày 16.12.2023, khu đất 326 ha được quy hoạch là đất khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Sơn chưa được triển khai thực hiện. Sau khi sáp nhập với TP.HCM thì khu đất trên cũng không nằm trong quy hoạch các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP.HCM đến năm 2030, ông Luận cho hay.

Để khai thác hiệu quả đất đai, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực phía đông bắc của thành phố, đồng thời khai thác tối đa lợi thế các dự án giao thông kết nối vùng, các hồ chứa nước, rừng phòng hộ Xuân Sơn để làm du lịch, UBND xã Xuân Sơn đã kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương không thực hiện dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP.HCM trên khu đất và đề xuất quy hoạch cho phù hợp với chủ trương của thành phố và Đồ án điều chỉnh quy hoạch TP.HCM mới (sau sắp sếp).

UBND xã Xuân Sơn cũng kiến nghị UBND TP.HCM cho phép địa phương lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất khoảng 78 ha trong khu đất 326 ha này làm khu Trung tâm xã Xuân Sơn mới.