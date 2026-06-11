Đi trên vỉa hè để né kẹt xe, 529 xe máy bị CSGT TP.HCM phạt nguội

Đi trên vỉa hè vốn là hành vi bị cấm và có mức xử phạt khá cao, nhưng tại nhiều tuyến đường đông đúc ở TP.HCM, không ít người vẫn lựa chọn cách này để né ùn tắc vào giờ cao điểm. Chỉ trong hơn 1 tháng, hơn 500 trường hợp đã bị CSGT ghi hình, xử lý phạt nguội.

Nhiều xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT Hàng Xanh xử phạt ẢNH: PC08

Ngày 11.6, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết hưởng ứng cao điểm 45 ngày đêm của Công an TP.HCM, đơn vị đã tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong đó, việc xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh việc phối hợp với các lực lượng chức năng lập lại trật tự đô thị, trật tự lòng lề đường, đơn vị đặc biệt tập trung xử lý tình trạng xe máy đi trên vỉa hè nhằm từng bước trả lại không gian đúng chức năng cho người đi bộ.

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, mặc dù hành vi điều khiển xe máy đi trên vỉa hè có mức xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng (trung bình 5 triệu đồng), trừ 2 điểm giấy phép lái xe song vẫn còn nhiều trường hợp cố tình vi phạm.

CSGT Hàng Xanh ghi nhận trực tiếp xe đi trên vỉa hè tại đường Đinh Bộ Lĩnh ẢNH: PC08

Ngoài xử lý trực tiếp trên đường, CSGT cũng tăng cường ghi hình và xử phạt nguội với hành vi này. Từ ngày 1.5 đến nay, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình, gửi thông báo vi phạm đối với 529 phương tiện đi trên vỉa hè.

Con số trên cho thấy tình trạng vi phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các biện pháp quản lý và xử lý quyết liệt hơn trong thời gian tới. Đa phần người vi phạm khi bị thổi phạt đều giải thích đi trên vỉa hè để né kẹt xe, tránh đi đường vòng...

Theo lực lượng chức năng, trả lại vỉa hè cho người đi bộ là yêu cầu trong công tác quản lý đô thị, thể hiện tính văn minh, nhân văn của một thành phố hiện đại.

Thời gian tới, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Lực lượng CSGT cũng khuyến khích người dân phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn qua số điện thoại trực ban 028.37263803 để kịp thời kiểm tra, xử lý.