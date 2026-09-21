Học sinh ở TP.HCM đi xe máy: Quay xe, chạy vào hẻm né chốt CSGT

Những tình huống học sinh vội vàng chuyển hướng khi vừa nhìn thấy CSGT cũng mở đầu cho các trường hợp được tổ công tác phát hiện ngay sau đó. Có trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, có em vi phạm quy định khi tham gia giao thông và chỉ đến lúc được CSGT dừng xe, kiểm tra mới biết mình đã vi phạm.

CSGT ghi nhận các trường hợp học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm ẢNH: TRẦN KHA

Thấy CSGT, học sinh quay xe

Buổi trưa 11.9, tại khu vực giao lộ đường Trường Chinh - đường Tây Thạnh, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM tuần tra, kiểm soát học sinh tham gia giao thông.

Qua ghi nhận, vi phạm chủ yếu là người điều khiển hoặc người ngồi sau xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, khi phát hiện phía trước có CSGT, một số học sinh quay xe, tấp vào lề hoặc chạy vào các con hẻm để tránh chốt kiểm tra. Trong khoảng 30 phút, CSGT đã ghi nhận các trường hợp vi phạm.

Các trường hợp vi phạm đều được CSGT giải thích, tuyên truyền về quy định để bảo đảm an toàn giao thông ẢNH: TRẦN KHA

Một nam sinh lớp 10 điều khiển xe đạp điện chở theo nữ sinh. Người ngồi sau có đội mũ bảo hiểm nhưng nam sinh cầm lái lại không đội. Khi được CSGT dừng xe, nam sinh xin được bỏ qua lần này. Em cho biết trước đó nhà trường đã tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông.

"Chú ơi, tha cho con lần này…", nam sinh nói.

Ít phút sau, CSGT tiếp tục dừng xe của 2 nữ sinh. Người điều khiển có đội mũ bảo hiểm nhưng người ngồi sau không đội. Các em giải thích do quên mang mũ bảo hiểm, lại vội đi nên khi phát hiện ra không đội mũ vẫn tiếp tục di chuyển.

Cũng tại đây, 2 nữ sinh khác sau đó bị CSGT dừng xe vì người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm.

CSGT và Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM tăng cường các biện pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh ẢNH: TRẦN KHA

Đáng chú ý, chiếc xe hai em sử dụng có vị trí lắp bàn đạp nhưng bàn đạp đã được tháo. Qua kiểm tra, CSGT xác định động cơ của xe có công suất 240 W. Theo CSGT, với những đặc điểm trên, phương tiện này là xe đạp điện, không phải xe máy điện. Người điều khiển và người ngồi phía sau đều phải đội mũ bảo hiểm.

CSGT tăng kiểm tra xe độ, chế, bãi xe ngoài trường

Tại khu vực do Đội CSGT Hàng Xanh phụ trách, ngay ngày đầu năm học, CSGT đã xử lý 14 trường hợp học sinh vi phạm giao thông. Cùng thời gian, 12 phụ huynh bị xử lý về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.



Qua công tác tuần tra, Đội Tuần tra dẫn đoàn cũng ghi nhận các lỗi vi phạm liên quan học sinh như không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, chưa đủ tuổi nhưng vẫn chạy xe.

Không chỉ những chiếc xe máy học sinh chạy trên đường, xe điện đã độ, chế hay xe được mang gửi ở các bãi bên ngoài trường cũng đang được CSGT chú ý.



Đội CSGT phát hiện thanh thiếu niên độ chế xe điện, xe máy điện ẢNH: PC08

Đội CSGT số 2 (khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu cũ) cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn đơn vị quản lý xuất hiện một số thanh thiếu niên sử dụng xe điện đã được độ, chế, tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật. Có trường hợp tự độ xe, có trường hợp mang phương tiện đến cơ sở để cải tạo theo sở thích.

Theo CSGT, một số em độ xe vì tò mò, muốn thể hiện cá tính hoặc muốn xe chạy mạnh hơn. Nhưng khi kết cấu, đặc tính kỹ thuật không còn như thiết kế ban đầu, khả năng kiểm soát xe có thể bị ảnh hưởng, nhất là lúc gặp tình huống bất ngờ trên đường.

Đáng lo hơn, có trường hợp sau khi độ xe còn tụ tập chạy thành nhóm, tăng tốc, lạng lách, đánh võng hoặc so kè tốc độ. Đây cũng là những trường hợp CSGT sẽ kiểm tra, xử lý khi phát hiện.

Quanh trường học, CSGT cũng tập trung vào các lỗi như chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định hay sử dụng xe điện đã tự ý độ, chế.

Đội CSGT số 1 phối hợp công an địa phương xử lý các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh ẢNH: PC08

Đại diện Đội CSGT Bình Triệu cho biết khi phát hiện học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng cũng xem xét trách nhiệm của người giao xe. Vì vậy, việc cha mẹ bận không thể đưa đón rồi để con tự chạy xe chưa phù hợp với độ tuổi có thể kéo theo vi phạm của chính người giao xe.

Ngay cả việc học sinh không đưa xe vào trường mà mang gửi bên ngoài cũng nằm trong diện được chú ý. Đội CSGT số 1 (khu vực Bình Dương cũ) cho biết sẽ phối hợp nhà trường, chính quyền địa phương kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh tại khu vực cổng trường, các bãi trông giữ xe; trong đó có tình trạng nhận giữ xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển. (còn tiếp)