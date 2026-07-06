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Đời sống Cộng đồng

Xôn xao thông tin người 16 - 18 tuổi đi xe máy đều bị phạt: Cục CSGT nói gì?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
Trước thông tin học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt, Cục CSGT khẳng định cách hiểu này không chính xác.

Trước thông tin lan truyền rằng "từ ngày 15.8.2026, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi xe máy sẽ bị phạt đến 600.000 đồng", Cục CSGT cho biết đây là cách hiểu chưa chính xác về quy định mới.

Theo Cục CSGT, Điều 6 Nghị định 238/2026 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 điều 18 quy định xử phạt đối với "người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô".

Xôn xao học sinh 16 - 18 tuổi đi xe máy bị phạt? Cục CSGT nói gì? - Ảnh 1.

Cục CSGT cho biết một số thông tin lan truyền đang hiểu sai quy định sắp có hiệu lực

ẢNH: DIỆU MI

Sau khi hợp nhất quy định tại Nghị định 168/2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026, mức phạt áp dụng là 400.000 - 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô.

Cục CSGT nhấn mạnh, quy định trên không đồng nghĩa người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại "xe máy" đều bị xử phạt. Nguyên nhân là cách gọi xe máy trong đời sống hằng ngày khác với cách phân loại phương tiện theo quy định pháp luật.

Theo điều 34 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ:

  • Xe mô tô là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, trừ xe gắn máy; đối với xe ba bánh thì khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg; 
  • Xe gắn máy là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/giờ; nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3; nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 4 kW; xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.
Xôn xao học sinh 16 - 18 tuổi đi xe máy bị phạt? Cục CSGT nói gì? - Ảnh 2.

Người từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn được quyền điều khiển xe gắn máy theo quy định.

ẢNH: DIỆU MI

Như vậy, quy định xử phạt người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô tại Nghị định 238/2026 vẫn tương đương quy định trước đây tại Nghị định 168/2024, chỉ điều chỉnh cách sử dụng thuật ngữ pháp luật cho phù hợp với luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cục CSGT khẳng định người từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn được quyền điều khiển xe gắn máy theo quy định. Người dân cần phân biệt giữa xe mô tô và xe gắn máy, bởi "xe máy" chỉ là cách gọi quen thuộc để chỉ chung các phương tiện hai hoặc ba bánh gắn động cơ trong đời sống.

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