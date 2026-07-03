CSGT mật phục trên cao tốc: Những lỗi tài xế dễ bị phạt nguội

Đây là thực tế đang diễn ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khi lực lượng CSGT tăng cường mật phục, hóa trang ghi hình phạt nguội các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.



Ngày 3.7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

CSGT ghi hình phạt nguội tài xế chuyển làn không đúng quy định trên cao tốc ẢNH: DIỆU

Đè vạch liền khi nhập cao tốc, nhiều tài xế ngỡ ngàng khi xem lại clip vi phạm

Theo đó, khoảng 10 giờ 38 phút ngày 2.7, tổ công tác mật phục tại nút giao Biên Hòa - Vũng Tàu phát hiện ô tô biển số 69A-155.xx vi phạm quy định khi nhập vào đường cao tốc. Đến khoảng 11 giờ 3 phút, cũng tại vị trí này, CSGT tiếp tục ghi nhận một ô tô biển số 51L-247.xx có hành vi tương tự.

Qua hình ảnh do camera nghiệp vụ ghi lại, cả 2 tài xế đều điều khiển phương tiện chuyển làn để nhập vào cao tốc nhưng đè lên vạch kẻ đường nét liền tại khu vực có vạch phân chia làn gồm nét liền và nét đứt.

CSGT giải thích khu vực này được tổ chức giao thông nhằm hướng dẫn các phương tiện chuyển làn đúng vị trí trước khi nhập vào dòng xe đang lưu thông với tốc độ cao. Việc đè vạch liền hoặc cắt qua khu vực cấm chuyển làn có thể làm phát sinh xung đột giao thông, buộc các xe phía sau phải thắng nhanh hoặc đánh lái đột ngột.

Tài xế đè vạch liền chuyển làn bị ghi hình phạt nguội ẢNH: C08

Điều khiến nhiều tài xế bất ngờ là CSGT không dừng phương tiện ngay tại nơi xảy ra vi phạm. Sau khi tổ mật phục hoàn tất việc ghi hình, thông tin được chuyển cho tổ công tác phía trước để dừng xe tại trạm thu phí Long Phước.

Tại đây, lực lượng chức năng thông báo lỗi, đồng thời cho tài xế xem lại toàn bộ hình ảnh vi phạm được camera nghiệp vụ ghi nhận. Một số trường hợp khác CSGT cũng gửi thông báo phạt nguội.

CSGT cho hay phần lớn tài xế đều khá ngỡ ngàng vì cho rằng mình chỉ "đè vạch một chút" hoặc không nhận ra khu vực đó là nơi không được phép chuyển làn. Với hành vi vi phạm quy định khi ra, vào đường cao tốc, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, CGST đã xử phạt hơn 500 trường hợp chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước hoặc không đúng nơi quy định.



Nhiều lỗi khác đang bị CSGT hóa trang phạt nguội

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, việc mật phục chỉ là một trong nhiều biện pháp đang được áp dụng để phát hiện các hành vi vi phạm trên cao tốc.

Hiện đơn vị cũng bố trí cán bộ hóa trang kết hợp sử dụng thiết bị ghi hình phạt nguội nhằm xử lý các lỗi như chuyển làn nhưng không có tín hiệu báo trước và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Đối với xe kinh doanh vận tải, ngoài việc ghi hình trực tiếp trên tuyến, CSGT còn khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát buồng lái để phát hiện các trường hợp tài xế sử dụng điện thoại trong quá trình lái xe.

Dù thường xuyên tuyên truyền nhưng CSGT vẫn ghi nhận nhiều tài xế vi phạm tại khu vực này ẢNH: C08

CSGT nhận xét đây đều là những hành vi làm giảm khả năng quan sát, phản ứng của người lái, trong khi các phương tiện trên cao tốc thường di chuyển với tốc độ lớn. Chỉ một thao tác chủ quan cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn hoặc tai nạn nghiêm trọng.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường tuần tra công khai kết hợp mật phục, hóa trang để xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông.

Trong đó, lực lượng chức năng tập trung vào các lỗi như không tuân thủ quy định khi ra, vào đường cao tốc; chuyển làn không có tín hiệu báo trước; sử dụng điện thoại khi lái xe và các hành vi khác ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Theo CSGT, mục tiêu của việc tăng cường mật phục, hóa trang ghi hình không phải xử phạt bằng mọi giá mà nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn trên các tuyến cao tốc.