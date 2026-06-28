Vì sao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường ùn ứ vào cuối tuần?

Gần đây, đặc biệt là những ngày cuối tuần, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên xuất hiện tình trạng phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ tại nhiều khu vực, nhất là ở hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận và các tỉnh Nam Trung bộ.



Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT), nguyên nhân khiến tuyến đường này thường xuyên quá tải vào cuối tuần xuất phát từ việc nhu cầu đi lại của người dân tăng rất cao. Lượng phương tiện từ TP.HCM đổ về các địa phương lân cận tăng mạnh, trong khi tuyến cao tốc đang triển khai thi công mở rộng tại nhiều vị trí.

Nhiều thời điểm, xe đông ở cả 2 hướng di chuyển trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc thi công khiến mặt đường tại một số đoạn bị thu hẹp, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng lưu thông của toàn tuyến.

Cầu Long Thành là điểm thường xuyên ùn ứ

Theo CSGT, các khu vực nút giao An Phú, Long Phước, trạm thu phí Long Phước và đặc biệt là cầu Long Thành thường xuyên xảy ra ùn ứ vào những ngày cuối tuần.

CSGT chỉ cách tránh kẹt xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Trong đó, cầu Long Thành hiện được xem là "nút thắt cổ chai" của toàn tuyến khi lưu lượng xe tăng cao nhưng khả năng thông hành còn hạn chế. Đây cũng là khu vực thường xảy ra tình trạng phương tiện di chuyển chậm vào các khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc nhiều đoạn trên tuyến đang thi công mở rộng cũng khiến dòng phương tiện phải giảm tốc độ khi đi qua khu vực công trường.

Dòng xe xếp hàng nối đuôi nhau lên cầu Long Thành ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để hạn chế ùn tắc, CSGT khuyến cáo người dân từ TP.HCM đi Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu hoặc Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước đây) nên hạn chế lưu thông trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 15 giờ đến 19 giờ.

Theo lực lượng chức năng, đây là các khung giờ lượng xe tăng đột biến, thường xuyên xảy ra ùn ứ tại khu vực cầu Long Thành, nút giao Long Phước và các cửa ngõ lên xuống cao tốc.

Người dân được khuyến cáo nên lựa chọn thời điểm khởi hành trước 5 giờ 30, từ 9 giờ 30 đến trước 14 giờ 30 hoặc sau 19 giờ 30 để việc di chuyển thuận lợi hơn.

Đối với chiều trở về TP.HCM vào ngày chủ nhật, người dân nên xuất phát trước 13 giờ hoặc sau 20 giờ. Khung thời gian từ 14 giờ đến 20 giờ là thời điểm lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về TP.HCM tăng rất cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài trên toàn tuyến.

Dòng xe đông nghẹt sáng cuối tuần trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ở đoạn lối vào cao tốc trên đường Võ Chí Công ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT khuyến cáo người dân nên theo dõi thông tin giao thông trước khi khởi hành để chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp.



Trong trường hợp cao tốc xảy ra ùn tắc kéo dài, tài xế có thể lựa chọn các tuyến thay thế như quốc lộ 51, quốc lộ 1, các tuyến đường tỉnh, đường vành đai hoặc các tuyến kết nối khác theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Việc chuyển hướng sớm sẽ giúp giảm áp lực cho tuyến cao tốc và rút ngắn thời gian di chuyển.

Tài xế đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cần lưu ý gì?

Do tuyến cao tốc đang được mở rộng tại nhiều vị trí, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ theo đúng biển báo, không chuyển làn đột ngột và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.



Người lái xe tuyệt đối không dừng, đỗ trên cao tốc, đồng thời cần quan sát hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, người điều tiết giao thông và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng CSGT cũng như đơn vị quản lý tuyến.

Dòng xe đi về hướng TP.HCM chiều cuối tuần ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước khi khởi hành, người dân nên kiểm tra tình trạng lốp xe, hệ thống phanh, nước làm mát, mức nhiên liệu, lốp dự phòng và các thiết bị cảnh báo để hạn chế sự cố trên đường. CSGT cũng khuyến cáo không điều khiển phương tiện khi mệt mỏi, buồn ngủ hoặc đã sử dụng rượu bia và các chất kích thích.

Bên cạnh công tác phân luồng và hướng dẫn giao thông, lực lượng CSGT cũng duy trì các tổ tuần tra kiểm soát bằng mô tô trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.



Việc tuần tra lưu động giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố phát sinh như phương tiện gặp trục trặc, tai nạn giao thông hoặc các trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định.

Tài xế cần chủ động chọn khung giờ lên cao tốc để tránh ùn ứ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo CSGT, việc bố trí lực lượng tuần tra thường xuyên nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, hỗ trợ người dân khi gặp sự cố và hạn chế nguy cơ ùn tắc kéo dài, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm cuối tuần khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân khi gặp sự cố trên cao tốc cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn nếu điều kiện cho phép, đặt cảnh báo theo đúng quy định và liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân lựa chọn đúng thời điểm khởi hành, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của CSGT để hành trình trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được thuận lợi và an toàn hơn trong mùa du lịch hè.

