Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất kẹt xe triền miên, TP.HCM dự kiến đóng nhiều giao lộ

Khoảng 17 giờ mỗi ngày, dòng xe từ khu vực trung tâm, sân bay Tân Sơn Nhất và các quận nội thành bắt đầu đổ về phía Tây Bắc TP.HCM. bắt đầu đổ về hướng cửa ngõ tây bắc. Trên đường Trường Chinh, tuyến cửa ngõ dẫn về sân bay Tân Sơn Nhất, từ giao lộ Âu Cơ - Tân Kỳ Tân Quý đến giao lộ Phạm Văn Bạch, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng mét giữa tiếng còi xe và khói bụi.

Từ khu vực Âu Cơ, Tân Kỳ Tân Quý kéo dài đến giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch thường xuyên xảy ra ùn ứ kéo dài, nhiều người phải chờ qua nhiều nhịp đèn mới có thể tiếp tục di chuyển.

Người dân chen chúc trên đường Trường Chinh giờ tan tầm mỗi ngày ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều năm qua, đường Trường Chinh là một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía tây bắc thành phố với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tình trạng ùn tắc giờ cao điểm trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân.

Người dân có thể đi vòng xa hơn nhưng tránh kẹt xe

Chị Nguyễn Thu Trang, làm việc tại khu vực Tân Bình, cho biết quãng đường chưa đến 10 km nhưng nhiều hôm mất gần một giờ mới về tới nhà.

"Có hôm tan làm lúc 17 giờ nhưng gần 19 giờ mới về đến nơi. Đi giữa dòng xe đông, trời nóng và khói bụi nên người lúc nào cũng ướt sũng mồ hôi. Mệt mỏi nhất là phải liên tục dừng rồi nhích từng đoạn, về tới nhà chỉ muốn nằm nghỉ vì quá mệt", chị Trang nói.

Không ít người dân cho biết việc di chuyển đến sân bay hoặc đón người thân vào giờ cao điểm luôn tiềm ẩn nguy cơ trễ giờ.

Xe cộ chen chúc, người dân mướt mồ hôi ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đường Trường Chinh đang triển khai các hạng mục của tuyến metro số 2. Trong thời gian tới, nhiều nhà ga và trụ cầu sẽ đồng loạt thi công. Đáng chú ý, giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch sẽ được rào chắn toàn bộ để thi công nhà ga. Các giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh và Trường Chinh - Phạm Huy Ích cũng sẽ rào chắn một phần để phục vụ xây dựng các trụ cầu.

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh giao thông không chỉ phục vụ thi công metro mà còn nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm lưu thông tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Đơn vị đã phối hợp Ban Quản lý đường sắt đô thị và Công an TP.HCM xây dựng phương án tổ chức lại giao thông trên toàn tuyến.

Các phương tiện xếp hàng chờ qua giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, các giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch, Trường Chinh - Tây Thạnh và Trường Chinh - Phạm Huy Ích dự kiến sẽ được đóng trong thời gian thi công. Đồng thời, dải phân cách trên đường Trường Chinh đoạn gần Tây Thạnh sẽ được mở và đường chui dưới cầu Tham Lương được sử dụng để tổ chức quay đầu xe.

"Việc người dân phải đi xa hơn một vài trăm mét để quay đầu là cần thiết nhằm bảo đảm lưu thông thông suốt trên toàn tuyến", đại diện Sở Xây dựng đánh giá.

Ngoài các phương án trước mắt, ngành giao thông cũng đang rà soát những nút giao có nhiều xung đột để nghiên cứu giải pháp phù hợp. Một số giao lộ lân cận có thể được đóng và tổ chức nút giao trung gian để phương tiện lưu thông liên tục, hạn chế phải dừng đèn đỏ.

Đường Trường Chinh đoạn từ giao lộ Âu Cơ tới Tân Kỳ Tân Quý "ngộp thở" giờ cao điểm chiều ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với đoạn từ Phạm Văn Bạch đến Chế Lan Viên, phương án đang được nghiên cứu là đóng một số giao lộ và mở nút giao trung gian nhằm giảm xung đột giữa các dòng xe.

Sở Xây dựng cho biết các giải pháp hiện nay chủ yếu phục vụ giai đoạn thi công metro số 2. Sau khi công trình hoàn thành, tổ chức giao thông trên toàn tuyến Trường Chinh sẽ tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.