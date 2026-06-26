Shipper, xe ôm công nghệ đeo tai nghe chỉ đường Google Maps có bị phạt?

Mới đây trên một số trang mạng xã hội xuất hiện bài đăng thắc mắc shipper, xe ôm công nghệ đeo tai nghe chỉ đường Google Maps thì có bị phạt hay không. Bài đăng thu hút bình luận của nhiều người dùng mạng xã hội.

Trên các diễn đàn của tài xế công nghệ, đây cũng là chủ đề thường xuyên được tranh luận. Một số ý kiến cho rằng việc nghe chỉ đường bằng ứng dụng dẫn đường khác với việc nghe nhạc hoặc nói chuyện điện thoại.

Nhiều shipper, xe ôm công nghệ có thói quen đeo tai nghe để nghe hướng dẫn chỉ đường Google Maps ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Với shipper, xe ôm công nghệ, tai nghe là đồ dùng khá phổ biến để nghe hướng dẫn chỉ đường từ Google Maps, nhận cuộc gọi của khách, theo dõi đơn hàng trong lúc di chuyển. Tuy nhiên, không ít người bất ngờ khi biết việc đeo tai nghe khi lái xe máy vẫn có thể bị xử phạt.

Mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Thu H. (32 tuổi), một nữ xe ôm công nghệ tại TP.HCM, chạy hàng chục đơn ở nhiều phường khác nhau. Chiếc tai nghe giúp chị nghe hướng dẫn từ ứng dụng bản đồ mà không phải liên tục dừng xe để kiểm tra điện thoại.

"Địa chỉ giao hàng có khi nằm sâu trong hẻm, rẽ liên tục. Nếu cứ vài phút lại dừng lại xem điện thoại thì rất mất thời gian. Nếu không cho đeo tai nghe để nghe chỉ đường chắc tôi bỏ nghề", chị H. chia sẻ.

Trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM, hình ảnh shipper hoặc tài xế xe ôm công nghệ đeo tai nghe vẫn xuất hiện khắp nơi. Nhiều người cho rằng cách này giúp họ vừa quan sát đường vừa nghe chỉ dẫn từ Google Maps thay vì phải cầm điện thoại trên tay.

Đeo tai nghe chỉ đường Google Maps vẫn có thể bị phạt

Lãnh đạo một đội CSGT cho biết theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính, sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 10 - 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Như vậy, dù sử dụng tai nghe để nghe nhạc, nghe điện thoại hay chỉ để nghe chỉ đường từ Google Maps thì người điều khiển xe máy vẫn có thể bị xử lý theo quy định.

Đeo tai nghe khi chạy xe máy sẽ bị phạt trung bình 900.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Với nhiều tài xế công nghệ, đây là quy định khiến họ khá bất ngờ vì lâu nay vẫn cho rằng chỉ nghe Google Maps thì không vi phạm.

Theo các chuyên gia giao thông việc sử dụng tai nghe có thể làm giảm khả năng nhận biết các tín hiệu âm thanh từ môi trường xung quanh như tiếng còi xe, tiếng thắng gấp, tiếng xe ưu tiên hoặc các cảnh báo khẩn cấp khác. Điều này có thể khiến người điều khiển phương tiện phản ứng chậm trước những tình huống bất ngờ trên đường.



Đáng chú ý, pháp luật hiện chỉ quy định xử phạt người điều khiển xe máy sử dụng điện thoại hoặc thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính, mà chưa có quy định tương tự đối với người lái ô tô.



Theo CSGT hiện chỉ có căn cứ xử phạt khi trực tiếp phát hiện tài xế ô tô dùng tay cầm và sử dụng điện thoại trong lúc điều khiển phương tiện. "Trường hợp tài xế ô tô đeo tai nghe thì không xử lý vì quy định hiện nay chưa đề cập cụ thể", vị này cho biết.

Một cán bộ nghiên cứu pháp luật giao thông cho rằng việc người điều khiển xe máy bị xử phạt trong khi tài xế ô tô đeo tai nghe chưa bị xử lý là vấn đề cần được nghiên cứu thêm.

"Dù đi ô tô hay xe máy, nếu đeo tai nghe thì mức độ mất tập trung đều có thể xảy ra. Nếu xem đây là hành vi nguy hiểm thì nên có quy định rõ ràng đối với cả hai loại phương tiện để tránh cách hiểu khác nhau", vị này nêu quan điểm.