Shipper chờ lấy hàng: Dừng xe dưới lòng đường hay trên vỉa hè mới đúng luật?

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh cảnh sát trật tự nhắc nhở shipper dừng xe dưới lòng đường khi chờ lấy hàng tại trung tâm TP.HCM đang thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Nhiều tài xế giao hàng băn khoăn liệu việc dừng xe vài phút để chờ quán làm món có bị xử lý hay không và cần đỗ xe thế nào để tránh vi phạm.



Tranh cãi việc shipper dừng xe chờ lấy hàng

Theo đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng cảnh sát trật tự làm việc với một shipper đang dừng xe dưới lòng đường để chờ lấy hàng.

Trong clip, chiếc xe máy được dừng theo chiều ngược hướng lưu thông và nằm khá xa mép đường. Khi phát hiện sự việc, cán bộ cảnh sát trật tự yêu cầu tài xế cần đưa xe vào sát lề để tránh gây cản trở giao thông và xuất trình giấy tờ.

Người điều khiển xe máy cũng phải chấp hành biển báo cấm dừng đỗ như xe ô tô ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại hiện trường, một shipper khác cho rằng đồng nghiệp chỉ đang chờ quán hoàn thành đơn hàng nên mong lực lượng chức năng nhắc nhở thay vì xử lý.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng giải thích việc chờ lấy hàng không phải là lý do để dừng xe giữa lòng đường. Nếu cần chờ trong thời gian ngắn, người điều khiển phương tiện vẫn phải chọn vị trí dừng xe phù hợp, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang lưu thông.

Trong đoạn clip, khi cảnh sát trật tự làm việc với shipper, phía quán cũng nhắc tài xế cần đưa xe vào sát lề.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng shipper. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với việc nhắc nhở của lực lượng chức năng, không ít người cũng đặt câu hỏi về quy định dừng, đỗ xe khi giao nhận hàng trong thực tế.

Shipper dừng xe chờ lấy hàng cần lưu ý gì?

Theo CSGT, các biển báo cấm dừng xe hoặc cấm dừng, đỗ xe đều áp dụng cho cả ô tô và xe máy. Vì vậy, shipper khi tham gia giao thông cũng phải tuân thủ các quy định như những người điều khiển phương tiện khác.

Trong trường hợp cần dừng xe để nhận hoặc giao hàng, người điều khiển phương tiện nên đưa xe vào sát lề đường hoặc mép vỉa hè bên phải theo chiều lưu thông, bảo đảm không cản trở giao thông và không gây nguy hiểm cho người đi đường. Theo quy định, bánh xe gần nhất không được cách lề đường hoặc vỉa hè quá 0,25 m.

Tài xế công nghệ, shipper tham gia giao thông cần chú ý chấp hành các quy định về dừng, đỗ xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT cũng lưu ý người tham gia giao thông, trong đó có shipper không được dừng, đỗ xe tại những vị trí có thể ảnh hưởng đến giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật như khu vực có biển cấm, lòng đường hẹp, giao lộ, miệng cống thoát nước, miệng hầm kỹ thuật hay nơi dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy có hành vi dừng, đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 3 xe trở lên dưới lòng đường hoặc trong hầm đường bộ; đỗ, để xe trái phép trên lòng đường, vỉa hè có thể bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

CSGT cho biết nhiều người vẫn nhầm tưởng có thể đưa xe máy lên vỉa hè để đỗ ở bất kỳ đâu. Thực tế, người dân chỉ được đỗ xe trên vỉa hè tại những khu vực được phép, có biển báo hoặc vạch kẻ dành riêng cho việc đỗ xe, đồng thời phải chừa lối đi cho người đi bộ.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng quy định khi dừng hoặc đỗ xe, người điều khiển phương tiện phải lựa chọn vị trí phù hợp, không gây cản trở giao thông, không ảnh hưởng đến người đi bộ và phải có tín hiệu báo cho các phương tiện khác biết khi ra vào vị trí dừng, đỗ.

Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc tình huống bất khả kháng buộc phải dừng xe ở nơi không được phép, người điều khiển phương tiện phải thực hiện các biện pháp cảnh báo cần thiết để bảo đảm an toàn cho những người tham gia giao thông khác.