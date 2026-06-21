Tưởng không ai thấy, tài xế dùng điện thoại trên cao tốc vẫn bị phạt

Ngày 21.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe đầu kéo có hành vi dùng điện thoại khi lái xe trên cao tốc. Vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống camera buồng lái.

Theo CSGT, vào khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra xe đầu kéo biển số 77H - 051.xx tại trạm thu phí Long Phước trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Phương tiện do tài xế C.Q.K (35 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển.

Dù không có CSGT trực tiếp phát hiện nhưng camera buồng lái vẫn ghi lại khoảnh khắc tài xế dùng điện thoại khi lái xe ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Qua kiểm tra dữ liệu từ hệ thống camera giám sát buồng lái, lực lượng chức năng xác định trước đó, vào lúc 10 giờ 23 phút, tài xế K. đã dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe lưu thông trên đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hình ảnh do camera ghi lại thể hiện rõ hành vi vi phạm. Làm việc với CSGT, tài xế K. thừa nhận đã sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Với lỗi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tài xế bị lập biên bản xử phạt theo quy định. Mức phạt áp dụng từ 4 - 6 triệu đồng, trung bình 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, ngoài hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến, dữ liệu từ camera buồng lái đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm của tài xế xe kinh doanh vận tải.



Thông qua hình ảnh được truyền về trung tâm giám sát, lực lượng chức năng có thể ghi nhận nhiều hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn như sử dụng điện thoại, không thắt dây an toàn, mất tập trung khi lái xe hoặc vi phạm quy định về thời gian làm việc của lái xe.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang lái xe, đặc biệt trên đường cao tốc - nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao.



Theo lực lượng chức năng, chỉ một vài giây mất tập trung để nghe điện thoại, nhắn tin hoặc xem thông tin trên màn hình cũng có thể khiến tài xế không kịp xử lý các tình huống bất ngờ phía trước, làm gia tăng nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông.

Người lái xe khi cần liên lạc nên dừng phương tiện đúng nơi quy định hoặc sử dụng các thiết bị hỗ trợ rảnh tay theo quy định để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.