Biển cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ: Chỉ nhầm một ngày có thể bị phạt

Biển cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ xuất hiện tại nhiều tuyến đường nhưng không ít tài xế vẫn nhầm lẫn khi gặp loại biển báo này. Có người cho rằng quy định được tính theo lịch âm, người khác lại nghĩ áp dụng theo thứ trong tuần hoặc chỉ cần đỗ xe trong thời gian ngắn sẽ không vi phạm.



Thực tế, chỉ cần hiểu sai một chi tiết nhỏ, người điều khiển phương tiện đã có thể bị lập biên bản xử phạt.

Người dân cần nắm rõ 2 biển báo này để tránh vi phạm khi đỗ xe ẢNH: Q.C

Biển cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ được tính thế nào?

Cục CSGT cho biết theo quy chuẩn báo hiệu đường bộ, quy định cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ được áp dụng theo lịch dương thông thường, không tính theo lịch âm.

Trong đó, biển báo có một vạch trắng đứng trên nền xanh, viền đỏ là biển cấm đỗ xe vào các ngày lẻ trong tháng như ngày 1, 3, 5, 7, 9...

Ngược lại, biển báo có hai vạch trắng đứng là biển cấm đỗ xe vào các ngày chẵn như ngày 2, 4, 6, 8, 10...

Vì vậy, trước khi đỗ xe tại khu vực có loại biển báo này, tài xế cần nắm rõ ngày thực tế trên lịch dương để tránh vi phạm. Chỉ nhầm giữa ngày chẵn và ngày lẻ cũng có thể dẫn đến việc đỗ xe sai quy định.

Không phải cả tuyến đường đều bị cấm

Theo lực lượng CSGT, biển cấm dừng và đỗ xe thường được lắp đặt tại những khu vực có mật độ giao thông cao, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc hoặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Các biển báo này thường chỉ áp dụng cho từng đoạn đường cụ thể chứ không phải toàn bộ tuyến đường. Do đó, người điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ phạm vi hiệu lực của biển báo thay vì suy đoán cả tuyến đường đều bị cấm.

Tài xế ô tô có thể bị phạt tới 1 triệu khi dừng, đỗ xe không đúng quy định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT cho biết tại các vị trí có biển cấm dừng và đỗ xe, phương tiện không được phép dừng hoặc đỗ. Trong trường hợp bất khả kháng buộc phải dừng xe, tài xế phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm hoặc đặt biển cảnh báo theo đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với hoạt động đón, trả khách, tài xế cần hướng dẫn hành khách di chuyển ra ngoài phạm vi cấm hoặc đưa phương tiện vào điểm đỗ được phép. Tương tự, tại các trung tâm thương mại, nhà ga hoặc khu vực tập trung đông phương tiện, xe cần di chuyển vào khu vực được phép dừng, đỗ thay vì dừng ngay trên lòng đường.

Tại TP.HCM, nhiều trường hợp đã bị lập biên bản vì không chú ý biển báo cấm dừng và đỗ xe. Người điều khiển phương tiện dừng xe tại nơi có biển "Cấm dừng và đỗ xe" có thể bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng. Trường hợp đỗ xe tại nơi có biển báo này, mức phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần quan sát kỹ hệ thống biển báo trên tuyến đường, ghi nhớ biển một vạch trắng là cấm đỗ xe ngày lẻ, hai vạch trắng là cấm đỗ xe ngày chẵn và luôn đối chiếu theo lịch dương để tránh những vi phạm không đáng có.

Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc hoạt động khác. Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của xe không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải đánh lái về phía lề đường, chèn bánh.



