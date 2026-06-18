Dừng xe trên cao tốc để ngủ, tài xế bị phạt 14 triệu đồng

Ngày 18.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một trường hợp dừng xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết không đúng quy định.



Theo đó, khoảng 2 giờ 35 ngày 17.6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc, tổ công tác phát hiện ô tô biển số 85H - xx.05 dừng tại Km236+900.

Tài xế dừng xe trên cao tốc ngủ bị CSGT quay clip ẢNH: C08

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện dừng trên cao tốc nhưng không đặt thiết bị cảnh báo theo quy định. Người điều khiển phương tiện được xác định là ông N.V.T. (50 tuổi, ở Khánh Hòa).

Làm việc với CSGT, tài xế cho biết mình chỉ dừng xe trong thời gian ngắn. Khi được nhắc nhở về hành vi vi phạm, người này nói: "Tôi mới vào chút xíu".

Tuy nhiên, cán bộ CSGT giải thích việc dừng xe trên cao tốc, dù trong thời gian rất ngắn, vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Anh vừa vô 1 giây hay 1 phút thì đấy vẫn là dừng xe. Không bảo đảm an toàn. Phía sau là nút giao, cách khoảng 100 m, anh có thể đi vào đó để dừng nghỉ. Anh dừng, đỗ trên cao tốc mà không đặt cảnh báo gì cả", cán bộ CSGT nói.

Khi tài xế cho biết đây là lần đầu vi phạm và không biết vị trí nút giao để đi ra, cán bộ CSGT tiếp tục nhắc nhở: "Vi phạm giao thông không có lần đầu hay lần sau. Tai nạn giao thông chỉ xảy ra trong 1 giây, 1 phút thôi".

Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.T. về hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định theo điểm c khoản 7 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo CSGT, việc dừng, đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Người điều khiển phương tiện chỉ được dừng xe tại các vị trí được phép hoặc làn dừng khẩn cấp trong trường hợp thật sự cần thiết theo quy định.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định khi lưu thông trên đường cao tốc, không tự ý dừng, đỗ phương tiện để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Liên tiếp phát hiện tài xế dừng xe trên cao tốc không đặt cảnh báo

Không chỉ trường hợp trên, khoảng 6 giờ 7 phút ngày 18.6, trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện anh N.V.Đ (23 tuổi, ở An Giang) điều khiển ô tô biển số 94H - 011.XX dừng xe tại Km54+600 nhưng không đặt biển báo hiệu nguy hiểm hoặc đèn cảnh báo phía sau xe theo quy định.

Theo CSGT, trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật buộc phải dừng trên phần đường xe chạy hoặc làn đường xe chạy trên cao tốc, người điều khiển phải đặt biển báo hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m để các phương tiện khác nhận biết từ xa.

Trường hợp dừng xe trên cao tốc không đặt cảnh báo bị CSGT lập biên bản xử phạt ẢNH: C08

Việc không đặt cảnh báo khiến các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao khó phát hiện chướng ngại vật phía trước, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với anh Đ. về hành vi dừng xe không đặt biển báo hiệu nguy hiểm hoặc đèn cảnh báo phía sau xe theo khoảng cách tối thiểu 150 m khi gặp sự cố kỹ thuật buộc phải dừng trên đường cao tốc.

Theo quy định hiện hành, hành vi này bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 khuyến cáo người tham gia giao thông chỉ được dừng xe tại các vị trí được phép hoặc làn dừng khẩn cấp trong trường hợp cần thiết. Khi buộc phải dừng xe do sự cố kỹ thuật, người lái phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt biển báo hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m, đồng thời nhanh chóng đưa người trên xe ra khỏi phương tiện và di chuyển đến vị trí an toàn.