Lái xe không có bằng trên cao tốc: Tài xế và chủ xe bị phạt 113,5 triệu

Ngày 16.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa phát hiện, xử lý một trường hợp tài xế xe khách vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng khi lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

CSGT phát hiện tài xế xe khách không có bằng lái trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ẢNH: C08

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc vào ngày 14.6, lực lượng CSGT kiểm tra xe ô tô khách biển số 60B - 045.xx do tài xế T.H.T.Q (47 tuổi, ở thành phố Đồng Nai) điều khiển.

Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế này điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe theo quy định. Ngoài ra, người này còn sử dụng bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm giấy biên nhận của ngân hàng đã hết hiệu lực.

Với các hành vi vi phạm trên, tài xế bị phạt trung bình 19 triệu đồng đối với lỗi điều khiển xe không có giấy phép lái xe và 2,5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng giấy tờ xe hết hiệu lực. Tổng mức phạt đối với tài xế là 21,5 triệu đồng. Phương tiện cũng bị tạm giữ 7 ngày làm việc theo quy định.

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV K.H.V., cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và đưa phương tiện lưu thông với giấy tờ xe hết hiệu lực. Với các vi phạm này, chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 92 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện lên tới 113,5 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Tổng mức phạt cho cả tài xế và doanh nghiệp lên đến 113,5 triệu đồng ẢNH: C08

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người điều khiển phương tiện chỉ tham gia giao thông khi có đầy đủ giấy phép lái xe và các loại giấy tờ hợp lệ theo quy định. Chủ phương tiện cần kiểm tra kỹ điều kiện của người lái trước khi giao xe, đồng thời bảo đảm hồ sơ, giấy tờ của phương tiện còn hiệu lực.

Theo CSGT, mọi hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc đều có thể bị phát hiện thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp hoặc hệ thống camera giám sát được triển khai trên toàn tuyến.