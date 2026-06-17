Dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh, tài xế nói 'bất khả kháng' vẫn bị phạt

Ngày 17.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một tài xế dừng xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đi vệ sinh nhưng không thực hiện các biện pháp cảnh báo theo quy định.

Tài xế dừng xe giữa đường cao tốc để đi vệ sinh, không đặt cảnh báo ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo đó, lúc 6 giờ 54 cùng ngày, tại Km12+200 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổ công tác phát hiện tài xế N.K.D (41 tuổi, ở Đồng Tháp) dừng xe trên tuyến cao tốc rồi rời phương tiện để đi vệ sinh.

Làm việc với CSGT, tài xế cho biết do gặp tình trạng ùn ứ kéo dài trên cao tốc nên mắc đi vệ sinh và buộc phải dừng xe. "Trường hợp của tôi là bất khả kháng chứ tôi không cố ý", tài xế trình bày.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế đã dừng xe trên cao tốc nhưng không đặt biển cảnh báo "Chú ý đỗ xe" về phía sau phương tiện với khoảng cách tối thiểu 150 m theo quy định đối với trường hợp bất khả kháng buộc phải dừng xe.

Với hành vi trên, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế. Theo quy định hiện hành, lỗi dừng xe trên đường cao tốc không đặt biển cảnh báo đúng quy định có mức phạt từ 12 - 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế cho biết trường hợp dừng của mình là bất khả kháng, nhưng chấp nhận lỗi không đặt cảnh báo ẢNH: C08

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, thời gian qua đơn vị thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện về các quy định dừng, đỗ xe trên đường cao tốc. Trong trường hợp buộc phải dừng xe do sự cố kỹ thuật hoặc tình trạng sức khỏe khẩn cấp, tài xế phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đưa người và phương tiện vào vị trí an toàn nếu có thể, đồng thời đặt biển cảnh báo hoặc vật cảnh báo phía sau xe theo đúng khoảng cách quy định.

CSGT cũng lưu ý, việc bật đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo không đồng nghĩa với việc được phép dừng, đỗ xe trên cao tốc trong mọi trường hợp. Nếu cơ quan chức năng xác minh việc dừng, đỗ không xuất phát từ tình huống khẩn cấp như xe gặp sự cố hoặc người trên xe gặp vấn đề sức khỏe, tài xế vẫn có thể bị xử lý theo quy định.