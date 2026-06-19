Đi ngược chiều vì nhầm lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, bị phạt 19 triệu

Ngày 19.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô có hành vi đi ngược chiều trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân.

Theo đó, qua quá trình xác minh, ông V.Đ.C (56 tuổi, ở Đồng Nai) xác nhận là người điều khiển ô tô biển số 60A - 918.xx xuất hiện trong đoạn video ghi nhận hành vi vi phạm.

Hình ảnh xe ô tô đi ngược chiều vì đi nhầm vào đường dẫn cao tốc ẢNH CẮT TỪ CLIP

Làm việc với lực lượng CSGT, tài xế cho biết khoảng 5 giờ 52 phút ngày 16.6, ông điều khiển xe lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Khi đến Km24+200 (nút giao đường dẫn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), do lần đầu lưu thông trên tuyến đường mới nên không quen lộ trình và đi nhầm hướng.

Theo trình bày của tài xế, sau khi phát hiện đi nhầm, ông đã cho xe đi ngược chiều khoảng 10 m trên đường dẫn cao tốc để quay lại.

Với hành vi trên, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản đối với tài xế V.Đ.C về lỗi đi ngược chiều của đường một chiều. Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô thực hiện hành vi này bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng (trung bình 19 triệu) và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế thừa nhận vi phạm và cho biết chạy ngược chiều vì đi nhầm đường ẢNH: C08

Tại buổi làm việc, tài xế cho biết đã nhận thức được việc điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên cao tốc là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người này cam kết không tái phạm và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường mới cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, chỉ dẫn từ xa. Trong trường hợp đi quá lối ra hoặc đi nhầm hướng, tài xế tuyệt đối không được lùi xe, quay đầu hoặc đi ngược chiều mà phải tiếp tục di chuyển đến vị trí phù hợp để quay lại theo đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.