Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đi ngược chiều vì nhầm lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, bị phạt 19 triệu

Vũ Phượng
Vũ Phượng
Đi nhầm lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, một tài xế đã cho xe chạy ngược chiều khoảng 10 m để quay lại. Hành vi nguy hiểm này bị CSGT xử phạt 19 triệu đồng.

Ngày 19.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô có hành vi đi ngược chiều trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân.

Theo đó, qua quá trình xác minh, ông V.Đ.C (56 tuổi, ở Đồng Nai) xác nhận là người điều khiển ô tô biển số 60A - 918.xx xuất hiện trong đoạn video ghi nhận hành vi vi phạm.

Đi ngược chiều vì nhầm lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, bị phạt 19 triệu- Ảnh 1.

Hình ảnh xe ô tô đi ngược chiều vì đi nhầm vào đường dẫn cao tốc

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Làm việc với lực lượng CSGT, tài xế cho biết khoảng 5 giờ 52 phút ngày 16.6, ông điều khiển xe lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Khi đến Km24+200 (nút giao đường dẫn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), do lần đầu lưu thông trên tuyến đường mới nên không quen lộ trình và đi nhầm hướng.

Theo trình bày của tài xế, sau khi phát hiện đi nhầm, ông đã cho xe đi ngược chiều khoảng 10 m trên đường dẫn cao tốc để quay lại.

Với hành vi trên, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản đối với tài xế V.Đ.C về lỗi đi ngược chiều của đường một chiều. Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô thực hiện hành vi này bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng (trung bình 19 triệu) và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đi ngược chiều vì nhầm lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, bị phạt 19 triệu- Ảnh 2.

Tài xế thừa nhận vi phạm và cho biết chạy ngược chiều vì đi nhầm đường

ẢNH: C08

Tại buổi làm việc, tài xế cho biết đã nhận thức được việc điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên cao tốc là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người này cam kết không tái phạm và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường mới cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, chỉ dẫn từ xa. Trong trường hợp đi quá lối ra hoặc đi nhầm hướng, tài xế tuyệt đối không được lùi xe, quay đầu hoặc đi ngược chiều mà phải tiếp tục di chuyển đến vị trí phù hợp để quay lại theo đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.

Khám phá thêm chủ đề

đi ngược chiều cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đường dẫn cao tốc mạng xã hội Cục CSGT

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận