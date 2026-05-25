Dây điện trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lại bị cắt trộm

Lê Lâm
25/05/2026 21:14 GMT+7

Nhiều vị trí trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị cắt trộm dây điện, khiến thiết bị chiếu sáng không thể hoạt động, tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 25.5, Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ Xây dựng) cho biết đã có văn bản gửi UBND thành phố Đồng Nai và lực lượng công an địa phương trình báo việc mất cắp dây điện, thiết bị chiếu sáng trên dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư).

Dây điện hệ thống chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị cắt trộm

ẢNH: H.K

Hệ thống chiếu sáng tê liệt

Cụ thể, Ban Quản lý dự án 85 cho biết hệ thống chiếu sáng trên tuyến chính và các nút giao được thi công hoàn thành, nghiệm thu và thanh toán cho nhà thầu. Nhưng theo báo cáo của nhà thầu, tối 24.5, các đơn vị liên quan phát hiện nhiều vị trí trên dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị cắt dây cáp điện khiến hệ thống chiếu sáng không thể vận hành.

Các dây cáp, thiết bị bị phá hoại khiến hệ thống chiếu sáng không thể vận hành

ẢNH: H.K

Các vị trí bị cắt dây cáp điện gồm: nút giao Long Thành (nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), nút giao sân bay Long Thành.

Theo Ban Quản lý dự án 85, việc hệ thống chiếu sáng bị phá hoại không chỉ gây thất thoát tài sản của dự án mà còn ảnh hưởng đến tài sản nhà nước, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác.

Ban Quản lý dự án 85 đã đề nghị UBND thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xử lý. Đồng thời đề nghị Công an thành phố Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự và công an các địa phương khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm, thu hồi tài sản bị mất và tăng cường tuần tra để ngăn chặn vụ việc tương tự.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, đầu tháng 4.2026, tình trạng mất cắp dây diện, thiết bị chiếu sáng cũng đã xảy ra trên dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ban Quản lý dự án 85 trình báo công an nhưng đến nay chưa điều tra ra.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6.2023, hiện đã thông xe toàn tuyến.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị trộm cáp điện chiếu sáng

Hệ thống cáp điện chiếu sáng tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị mất trộm, vụ việc không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn có thể làm gián đoạn quá trình vận hành thử, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.

