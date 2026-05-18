Thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Lê Lâm
18/05/2026 17:37 GMT+7

Từ 17 giờ hôm nay, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được thông xe toàn tuyến. Với chiều dài 54 km, đoạn đường từ Biên Hòa về Bà Rịa dự kiến chỉ mất khoảng 60 phút.

Ngày 18.5, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã tổ chức họp, đánh giá kết quả nghiệm thu hoàn thành của chủ đầu tư đối với tuyến chính dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Điểm đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nơi giao với đường Võ Nguyên Giáp

Theo đó, qua kết quả kiểm tra thực tế, biên bản nghiệm thu các hạng mục công trình, báo cáo của chủ đầu tư… và ý kiến của tổ chuyên gia, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, chấp thuận nghiệm thu có điều kiện, cho phép đưa tuyến chính thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác từ 17 giờ ngày 18.5.

Các phương tiện được phép lưu thông là ô tô dưới 9 chỗ, vận tốc tối đa là 80 km/giờ, việc giới hạn tốc độ nhằm phù hợp với điều kiện hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ.

Từ Biên Hòa về Bà Rịa chỉ còn 60 phút

Như vậy, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thông xe toàn tuyến. Với chiều dài 54 km, các phương tiện đi từ Biên Hòa có thể về đến Bà Rịa chỉ mất khoảng 60 phút.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, 19,8 km) được khởi công tháng 6.2023. 

Dự án được chia làm 3 thành phần. Thành phần 2 và 3 đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ chiều 29.4. Do hạ tầng chưa đồng bộ, nên các phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chưa thể đi thẳng vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. 

Thay vào đó, các phương tiện phải ra khỏi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xuống quốc lộ 51 rồi rẽ vào đường Bưng Môn, cách đó khoảng 50 m để vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn gần cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Còn dự án thành phần 1 dài 16 km, từ nút giao với đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vừa được phép thông xe từ chiều 18.5.

Tuy nhiên, cũng do còn nhiều thành phần chưa đồng bộ, nên khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được thông xe toàn tuyến, ngành chức năng đã đóng lối vào ở đường Bưng Môn nhằm đảm bảo an toàn.

Chính vì thế, các phương tiện trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây muốn đi Bà Rịa Vũng Tàu không thể vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bằng đường Bưng Môn, mà phải vòng lên TP.Đồng Nai để vào nút giao đầu tuyến giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường Võ Nguyên Giáp (cách cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 20 km) hoặc ra quốc lộ 51.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ Bà Rịa về Đồng Nai khi đến nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì có thể di chuyển để ra quốc lộ 1 hoặc về TP.HCM.

16 km của dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đạt 90% giá trị hợp đồng đã ký, sắp về đích, chuẩn bị thông xe toàn tuyến từ Biên Hòa về Vũng Tàu.

