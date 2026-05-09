Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp về đích, chuẩn bị thông xe toàn tuyến

Lê Lâm
09/05/2026 09:20 GMT+7

16 km của dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đạt 90% giá trị hợp đồng đã ký, sắp về đích, chuẩn bị thông xe toàn tuyến từ Biên Hòa về Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6.2023.

Dự án được chia làm 3 thành phần. Thành phần 2 và 3 đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ chiều 29.4, vị trí từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến quốc lộ 56.

Còn dự án thành phần 1 dài 16 km, từ nút giao với đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Hiện dự án đạt 90% giá trị hợp đồng đã ký, sắp về đích.

Điểm đầu của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giao với đường Võ Nguyên Giáp, cách vòng xoay Cổng 11 chỉ vài trăm mét và cách ngã tư Vũng Tàu khoảng 6 km

ẢNH: LÊ LÂM

Dự án thành phần 1 hiện đạt 90% giá trị hợp đồng đã ký, sắp về đích

ẢNH: LÊ LÂM

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, dự án phải cố gắng đưa vào khai thác trước 18.5, thông xe toàn tuyến

ẢNH: LÊ LÂM

Vì vậy ngoài việc đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại thì chủ đầu tư cũng đang triển khai lập phương án tổ chức giao thông

ẢNH: LÊ LÂM

16 km dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã xong phần thảm nhựa, hiện đang hoàn thiện các công đoạn cuối như dải phân cách, hàng rào, đèn chiếu sáng...

ẢNH: LÊ LÂM

Tại một số đoạn đông dân cư, hai bên đường sẽ được lắp các tấm chống ồn, cao 3 m. Toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có rất nhiều đoạn được lắp thiết bị này

ẢNH: LÊ LÂM

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đây cũng là ranh giới giữa thành phần 1 và thành phần 2

ẢNH: LÊ LÂM

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến quốc lộ 56 đã đưa vào khai thác từ chiều 29.4

ẢNH: LÊ LÂM

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đã đạt 90%. Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành và đủ điều kiện thông xe trước ngày 18.5.

