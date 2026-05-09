Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp về đích, chuẩn bị thông xe toàn tuyến

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6.2023.
Dự án được chia làm 3 thành phần. Thành phần 2 và 3 đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ chiều 29.4, vị trí từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến quốc lộ 56.
Còn dự án thành phần 1 dài 16 km, từ nút giao với đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Hiện dự án đạt 90% giá trị hợp đồng đã ký, sắp về đích.
