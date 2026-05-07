Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phấn đấu thông xe toàn tuyến trong tháng 5

Lê Lâm
07/05/2026 16:41 GMT+7

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đã đạt 90%. Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành và đủ điều kiện thông xe trước ngày 18.5.

Ngày 7.5, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã đi thực địa kiểm tra tiến độ dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe toàn tuyến - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út (đứng giữa) tại công trường vào sáng 7.5

ẢNH: LÊ LÂM

Đây là thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư, có chiều dài 16 km (từ nút giao với đường Võ Nguyên Giáp đến đường Bưng Môn).

Theo chủ đầu tư, đến nay tổng giá trị thực hiện của dự án đạt 90% giá trị hợp đồng, sắp về đích. Vì vậy, ngoài việc đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cũng đang triển khai lập phương án tổ chức giao thông.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe toàn tuyến - Ảnh 2.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

ẢNH: LÊ LÂM

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai báo cáo tiến độ, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để công trình hoàn thành, dự án đủ điều kiện thông xe trước ngày 18.5.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6.2023.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe toàn tuyến - Ảnh 3.

37 km dự án thành phần 2 và 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác từ 29.4

ẢNH: LÊ LÂM

Dự án được chia làm 3 thành phần. Thành phần 2 và 3 đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ chiều 29.4, vị trí từ nút giao với đường Bưng Môn đến quốc lộ 56.

Nếu dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thi công đạt yêu cầu đề ra để thông xe trước ngày 18.5 tới đây thì dự án sẽ thông suốt toàn tuyến.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khai thác tạm từ 17 giờ chiều 29.4

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được khai thác tạm 37 km, đoạn từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến quốc lộ 56.

