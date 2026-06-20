Từ TP.HCM đi Đồng Nai cuối tuần, vì sao CSGT khuyên lên cao tốc sau 16 giờ?

Ngày 20.6, Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo đưa ra các lộ trình thay thế để giảm ùn tắc khi cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp, giao thông trên các tuyến cửa ngõ phía đông TP.HCM gặp nhiều áp lực.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, hiện cầu Đồng Nai đang thi công sửa chữa, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn xe. Cùng với đó, nút giao Tân Vạn nằm liền kề cũng đang trong quá trình thi công khiến việc lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai gặp nhiều khó khăn.

CSGT khuyến cáo người dân từ TP.HCM đi hướng Đồng Nai nên lên cao tốc sau 16 giờ ẢNH: DIỆU

Ghi nhận cho thấy lượng phương tiện từ TP.HCM đổ về Đồng Nai trong ngày cuối tuần tăng mạnh, tập trung chủ yếu trên quốc lộ 1 và các tuyến kết nối cửa ngõ phía đông thành phố.

Để giảm áp lực giao thông tại khu vực cầu Đồng Nai, CSGT hướng dẫn người dân lựa chọn các lộ trình thay thế.

Lộ trình thay thế đối với phương tiện đi Đồng Nai

Lộ trình 1: Cầu vượt Trạm 2 - đường Đỗ Mười - quốc lộ 1K - cầu Hóa An;



Lộ trình 2: Khu Công nghệ cao - đường Võ Chí Công - phà Cát Lái.

Bên cạnh đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang ghi nhận lượng xe rất đông theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai, các phương tiện di chuyển chậm, đặc biệt tại khu vực nhánh lên cao tốc từ vành đai 2 - Phú Hữu.

Trước tình trạng này, CSGT khuyến cáo người dân có nhu cầu đi Đồng Nai bằng cao tốc nên cân nhắc các lộ trình phù hợp.

Các hướng lưu thông lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây:

Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây;



Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - xuống vòng xoay Mỹ Thủy - rẽ trái vào Đồng Văn Cống - rẽ phải vào Mai Chí Thọ để lên cao tốc;



Lộ trình 3: Trường hợp đã đi lên cầu vượt Mỹ Thủy, người dân có thể quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc đường số 5, sau đó quay lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào Đồng Văn Cống, tiếp tục rẽ phải vào Mai Chí Thọ để lên cao tốc.

Phòng CSGT đặc biệt khuyến cáo người dân ưu tiên lên cao tốc từ nút giao An Phú và hạn chế di chuyển lên cao tốc tại khu vực vành đai 2 - Phú Hữu do mật độ phương tiện đang rất lớn.

Đối với người dân có lộ trình đi Đồng Nai, lực lượng chức năng khuyến nghị nên lựa chọn khung giờ từ sau 16 giờ để lên cao tốc nhằm tránh tình trạng ùn ứ kéo dài. Đồng thời, người tham gia giao thông cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng như hệ thống báo hiệu trên đường.

Theo Phòng CSGT, căn cứ tình hình giao thông thực tế, đơn vị sẽ tiếp tục bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng tại các khu vực trọng điểm nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cuối tuần.