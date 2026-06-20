Xe buýt 2 tầng chở Hương Giang diễu hành bị phạt 17 triệu vì chạy sai tuyến

Liên quan vụ xe buýt 2 tầng chở hoa hậu Hương Giang diễu hành trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế All Stars 2026, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động vận tải và quảng cáo, đồng thời xử lý đối với chủ xe và tài xế.

Theo CSGT, không đủ căn cứ để xử lý đoàn người hâm mộ di chuyển theo sau phương tiện. Tuy nhiên, qua trích xuất dữ liệu camera giám sát giao thông và kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện có một số vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải và quảng cáo trên xe.

Theo đó, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 3.6, xe buýt 2 tầng biển kiểm soát 50H - 452.xx lưu thông trên các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng để phục vụ hoạt động quảng bá.

Qua đối chiếu với quy định của Sở Xây dựng về điều chỉnh nội dung hoạt động các tuyến xe buýt sử dụng xe ô tô thoáng nóc không trợ giá trên địa bàn TP.HCM, cơ quan chức năng xác định phương tiện không thực hiện đúng tuyến đường được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Tài xế và chủ xe bị phạt trong vụ chở hoa hậu Hương Giang diễu hành vì chạy sai tuyến, dán quảng cáo vượt phép ẢNH: PC08

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế và đại diện đơn vị vận tải được xác định đã để phương tiện hoạt động không đúng tuyến đường được cấp phép, không thực hiện đúng nội dung niêm yết trên xe và dán quảng cáo vượt quá diện tích cho phép.

Tổng mức phạt với tài xế là 700.000 đồng, tước bằng lái xe 2 tháng; tổng mức phạt với chủ xe là doanh nghiệp khoảng 17 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập hồ sơ xử lý theo quy định, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử của tài xế và phù hiệu xe này.

Điều đáng lưu ý, việc xử lý của cơ quan chức năng không xuất phát từ việc phương tiện chở người nổi tiếng, tổ chức hoạt động quảng bá hay có đông người hâm mộ quan tâm, mà được thực hiện trên cơ sở các hành vi vi phạm cụ thể đã được xác định trong hoạt động kinh doanh vận tải và quảng cáo trên phương tiện.

Điều này thể hiện nguyên tắc mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật; mọi hành vi vi phạm đều được xem xét, xử lý theo đúng quy định, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động quảng bá, ghi hình hoặc diễu hành bằng phương tiện giao thông phải sử dụng phương tiện đúng mục đích, đúng tuyến đường và phạm vi hoạt động được cấp phép; không tự ý thay đổi lộ trình hoặc sử dụng sai công năng theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động quảng bá, ghi hình hoặc diễu hành phải thực hiện đúng quy định về vận tải, niêm yết thông tin và quảng cáo trên phương tiện. Với các chương trình có khả năng thu hút đông người hoặc nhiều phương tiện tham gia, đơn vị tổ chức cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến giao thông.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông, không vì yêu cầu của sự kiện mà thực hiện các hành vi vi phạm. Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ bảo đảm an toàn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, văn minh cho đơn vị tổ chức và TP.HCM.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết việc sử dụng phương tiện giao thông phục vụ hoạt động sự kiện, diễu hành không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật.

Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định nếu qua kiểm tra phát hiện vi phạm pháp luật hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng thì sẽ được xem xét, xử lý theo quy định.