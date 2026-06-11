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Văn hóa

Sở VH-TT TP.HCM rà soát vụ Hương Giang diễu hành trên xe buýt hai tầng

Lạc Xuân
Lạc Xuân
11/06/2026 20:02 GMT+7

Sở VH-TT TP.HCM vừa có phản hồi xoay quanh vụ việc hoa hậu Hương Giang cùng ê kíp diễu hành bằng xe buýt hai tầng trên một số tuyến đường trung tâm TP.HCM, sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All stars 2026.

Sở VH-TT TP.HCM rà soát vụ Hương Giang diễu hành trên xe buýt hai tầng- Ảnh 1.

Hương Giang diễu hành trên xe buýt hai tầng sau khi về nước

Ảnh: NVCC

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 11.6, Sở VH-TT TP.HCM nhận được câu hỏi liên quan đến việc hoa hậu Hương Giang hay các nghệ sĩ khi tổ chức diễu hành bằng xe buýt hai tầng trên đường phố có phải xin phép cơ quan chức năng hay không.

Đại diện Sở VH-TT TP.HCM cho biết, qua rà soát thông tin phản ánh trên báo chí và mạng xã hội, Sở ghi nhận việc Hương Giang và một số cá nhân xuất hiện trên xe buýt hai tầng và giao lưu với người dân trong quá trình phương tiện di chuyển trên một số tuyến đường của thành phố.

"Theo quy định hiện hành, việc xem xét các thủ tục liên quan đến hoạt động tập trung đông người nơi công cộng, sử dụng không gian công cộng, phương tiện giao thông phục vụ các hoạt động có yếu tố sự kiện hoặc diễu hành không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của hoạt động trình diễn nghệ thuật. Hiện nay, Sở VH-TT TP.HCM đang phối hợp rà soát thông tin vụ việc. "Trường hợp qua kiểm tra, xác minh, phát hiện có hành vi vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý theo quy định hiện hành", phía Sở phản hồi.

Trước đó, ngày 3.6, Hương Giang trở về Việt Nam sau khi giành danh hiệu á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế All Stars 2026 (MGI All Stars) diễn ra ở Thái Lan. Tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), cô nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ.

Sau lễ đón, Hương Giang cùng ê kíp di chuyển bằng xe buýt hai tầng, thực hiện hành trình giao lưu với khán giả qua nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM như Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Cư Trinh.

Đoàn diễu hành thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân tại những khu vực xe đi qua, tạo nên bầu không khí sôi động. Tuy nhiên, việc lượng lớn người hâm mộ tập trung dọc tuyến đường theo dõi, di chuyển xe máy theo đoàn xe buýt cũng khiến một số tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông. 

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