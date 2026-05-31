Dân mạng tranh luận về kết quả, Hương Giang nói gì?

Tối 30.5, tại chung kết MGI - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All stars 2026, Nguyễn Hương Giang đến từ Việt Nam được xướng tên cho ngôi vị á hậu 2. Thành tích này khiến người hâm mộ nước nhà không khỏi tự hào. Trước đó, cô phải trải qua các vòng thi như đồng diễn, trình diễn bikini, trình diễn trang phục dạ hội, ứng xử… Một số cư dân mạng cũng không khỏi tiếc nuối khi người đẹp chuyển giới không thể giành thành tích cao nhất ở sân chơi sắc đẹp này, đồng thời tranh luận sôi nổi về số điểm mà ban giám khảo chấm cho Hương Giang tại vòng ứng xử.

Hương Giang bày tỏ niềm tự hào về kết quả vừa giành được tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All stars Ảnh: NVCC

Hương Giang bị nói 'không biết lượng sức' khi thi hoa hậu

Về phần mình, khi nhắc đến kết quả tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All stars, Hương Giang cho rằng đó là một hành trình vất vả nhưng hạnh phúc. Cô kể khi bản thân quyết định quay trở lại đường đua nhan sắc đã có không ít ý kiến trái chiều. Thậm chí, nhiều người cảm thấy khó hiểu với lựa chọn của nàng hậu và cho rằng cô “không biết lượng sức”, “cố chấp” hay “chắc chắn sẽ thất bại”...

Chính vì thế, Hương Giang đã dành thời gian suy nghĩ khá lâu vì sợ khi quay lại, nếu kết quả không như mong muốn thì “chắc chắn sẽ không còn lý do gì để không công nhận những điều mọi người nói là sự thật”. Sau khi cân nhắc, Hương Giang chọn vượt qua nỗi sợ và đi tiếp. Bởi người đẹp chuyển giới mong muốn truyền tải thông điệp tích cực đến với mọi người.

Cô chia sẻ: “Đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân mình và để bất kỳ một kết quả nào không như mong muốn đánh gục niềm tin đó. Thất bại không đáng sợ nhưng đáng sợ nhất là mình không còn niềm tin để đứng dậy và đi tiếp. Đừng để bất kỳ ai định nghĩa hay giới hạn cuộc đời của chính bạn”.

Với người đẹp chuyển giới, đây là cuộc thi cuối cùng trong hành trình chinh chiến nhan sắc của cô Ảnh: NVCC

Về kết quả chung cuộc, Hương Giang cho rằng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All stars là nơi hội tụ nhiều người đẹp nên khi bản thân đoạt danh hiệu á hậu 2, cô không khỏi hạnh phúc và tự hào. Với mỹ nhân chuyển giới, thành tích này là câu trả lời cho những gì cô muốn chứng minh trong lần quay trở lại đường đua nhan sắc này. “Và khi đã hoàn thành nhiệm vụ ấy, tôi không có gì để hối tiếc”, cô chia sẻ.

Người đẹp cũng bày tỏ niềm trân trọng trước sự ủng hộ của mọi người dành cho mình. Bởi Hương Giang quan niệm rằng “đánh liều quay trở lại, mà có nhiều người cũng chấp nhận liều cùng mình mới là điều tôi trân quý nhất”.

Trước khi giành thành tích á hậu 2 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All stars, Hương Giang từng đăng quang tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Đây cũng là cột mốc giúp sự nghiệp của cô có những thay đổi rõ rệt. Năm 2025, cô tiếp tục tranh tài ở Miss Universe nhưng không đạt thành tích cao.

Hương Giang khẳng định cô không thể quay lại tranh tài ở mùa thi tiếp theo. Thay vào đó, người đẹp xem Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All stars là đích đến cuối cùng trong hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc. Nàng hậu chuyển giới bày tỏ: “Hành trình nhan sắc này với Hương Giang không còn gì tuyệt hơn. Nên mọi người hãy đặt xuống tất cả mọi băn khoăn và cùng tôi tận hưởng thành quả này”.