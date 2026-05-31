Hương Giang lại nhận điểm 5, chung kết MGI All Stars gây tranh cãi

Tối 30.5, Hương Giang bước vào chung kết MGI All Stars - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All Stars 2026 với sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Người đẹp Việt Nam lần lượt vượt qua các vòng thi để góp mặt trong top 3 chung cuộc và đạt danh hiệu á hậu 2. Ngôi vị hoa hậu thuộc về Vanessa Pulgarín (Colombia), trong khi á hậu 1 được trao cho người đẹp Faith Maria Porter (Ghana).

Ngay trong đêm thi, bảng điểm chi tiết của các thí sinh được ban tổ chức công khai. Theo đó, ở phần thi ứng xử quyết định, Hương Giang nhận được nhiều mức điểm cao từ các thành viên ban giám khảo. Tuy nhiên, cô cũng nhận một điểm 5 từ Lupita Jones. Đây là số điểm thấp nhất mà đại diện Việt Nam nhận được trong đêm chung kết.

Điểm số của Lupita Jones trở thành tâm điểm tranh luận

Lupita Jones là gương mặt không xa lạ với người hâm mộ sắc đẹp quốc tế. Bà đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 1991, sau đó nhiều năm giữ vai trò huấn luyện, cố vấn và giám khảo tại các cuộc thi sắc đẹp lớn.

Mức điểm 5 của Lupita Jones dành cho Hương Giang trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội sau đêm chung kết Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH GRANDTV

Việc Lupita Jones chấm Hương Giang 5 điểm nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội. Dưới các bài đăng về bảng điểm, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ với những bình luận như: "5 điểm thật luôn?", "Chấm vậy là quá gắt", "Khoảng cách điểm này ảnh hưởng kết quả luôn rồi" hay "Không hiểu tiêu chí chấm của giám khảo này là gì?".

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng việc đánh giá phần ứng xử vốn mang tính chủ quan và phụ thuộc vào quan điểm của từng thành viên ban giám khảo. Nhiều tài khoản bình luận: "Giám khảo có quyền có quan điểm riêng", "Điểm số chênh lệch là chuyện thường thấy ở các cuộc thi sắc đẹp".

Đến thời điểm hiện tại, Lupita Jones chưa đưa ra phát biểu công khai liên quan đến những tranh luận xoay quanh mức điểm dành cho đại diện Việt Nam.

Phần ứng xử của Hương Giang được chú ý

Ở vòng ứng xử dành cho top 3, khi nhận được câu hỏi: "Bạn sở hữu tố chất gì của một ngôi sao và khiến mọi người thấy được hào quang đó?", người đẹp Việt cho biết cô đã làm việc hơn một thập kỷ trong giới giải trí và nhận ra rằng lòng dũng cảm có thể thay đổi số phận.

Người đẹp Việt Nam nhận được sự cổ vũ từ khán giả trong hành trình tham gia MGI All Stars 2026 Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH GRANDTV

"Nếu bạn không từ bỏ, bạn sẽ trở thành người viết nên lịch sử. Và bạn có thể truyền cảm hứng cho mọi người trong thời gian tăm tối nhất cuộc đời họ. Và họ hiểu rằng không giấc mơ nào là không thể, không giấc mơ nào là quá lớn lao", cô chia sẻ.

Hương Giang nói thêm: "Bạn có thể thay đổi thế giới bằng lòng dũng cảm và nỗ lực, không gì là không thể khi bạn luôn vững tin tiến về phía trước. Và bạn có thể làm điều đó tại Miss Grand International All Stars. Tôi không là một ngôi sao vì bản thân tôi, tôi là ngôi sao vì tôi tỏa sáng cho mọi người, để cả cộng đồng cùng tiến lên và giúp mọi người tin vào bản thân họ. Đó chính là tố chất ngôi sao mà tôi sở hữu".

Sau đêm chung kết, các đoạn clip ghi lại phần thi ứng xử của Hương Giang được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả đánh giá người đẹp truyền tải được thông điệp cá nhân. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng phần trả lời của các thí sinh trong top 3 khá cân bằng nên việc đánh giá phụ thuộc nhiều vào quan điểm của từng giám khảo.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu điểm số dành cho Hương Giang gây bàn luận tại cuộc thi. Trước đó ở một phần thi thuộc bán kết 1, cô cũng từng nhận mức điểm 5 từ một giám khảo khác, tạo nên nhiều tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.