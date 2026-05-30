Hương Giang vào top 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa giải All stars

Tối 30.5, chung kết Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All stars diễn ra tại Thái Lan với màn tranh tài của hơn 50 người đẹp. Trong đó, Nguyễn Hương Giang là ứng viên đến từ Việt Nam. Cô có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò ca sĩ, người mẫu. Năm 2018, Hương Giang từng giành chiến thắng tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế.

Hương Giang thể hiện ra sao ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế?

Hương Giang khoe nhan sắc rạng rỡ trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa giải All stars Ảnh: Chụp màn hình GrandTV

Mở màn đêm chung kết, dàn thí sinh xuất hiện trong phần đồng diễn, khoe vũ đạo ấn tượng. Sau đó, ban tổ chức công bố Hương Giang ghi tên mình vào top 18 chung cuộc, đồng thời thắng giải World's choise award. Còn nhớ tại vòng bán kết, người đẹp Việt thuộc nhóm thí sinh trình diễn tốt, nhận được điểm số trung bình cao từ phía ban giám khảo.

17 thí sinh còn lại bước vào vòng tranh tài tiếp theo của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa giải All stars gồm: Samantha Quenedit (Ecuador), Gazini Ganados (Philippines), Yamilex Hernández (Cộng hòa Dominica), Mariana Beckova (Cộng hòa Czech), Tharina Botes (Thái Lan), Fuschia Anne Ravena (Philippines), Priscilla Londono (Colombia), Faith Maria Porter (Ghana), Gabriela De La Cruz (Venezuela), Vanessa Pulgarín (Colombia), Francia Cortés Sandoval (Mexico), Suheyn Cipriani (Peru), Isabella Santiago (Venezuela), Nicole Puello (Cộng hòa Dominica), Thet San Andersen (Myanmar), Azzaya Tsogt-Ochir (Mông Cổ) và Zewen Qin (Trung Quốc).

Ở phần thi áo tắm, dù không có hình thể vượt trội như các ứng viên khác song Hương Giang ghi điểm bởi kỹ năng trình diễn tốt Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, top 18 bước vào phần thi bikini. Họ diện các thiết kế tông màu xanh - vàng, khoe đường cong nóng bỏng trên sân khấu. Một số ứng viên có vóc dáng nổi bật gồm người đẹp đến từ Ghana, Mexico, Philippines, Venezuela...

Hương Giang nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ quê nhà khi xuất hiện trên sân khấu. Dù hình thể không quá vượt trội song người đẹp chuyển giới ghi điểm bởi kỹ năng trình diễn tự tin trên sân khấu.

Top 10 chung cuộc của Hòa hậu Hòa bình Quốc tế mùa giải All stars gọi tên Suheyn Cipriani (Peru), Yamilex Hernández (Cộng hòa Dominica), Tharina Botes (Thái Lan), Faith Maria Porter (Ghana), Priscilla Londono (Colombia), Vanessa Pulgarín (Colombia), Mariana Beckova (Cộng hòa Czech), Gazini Ganados (Philippines), Gabriela De La Cruz (Venezuela) và Hương Giang. Là cái tên cuối cùng được gọi trong danh sách top 10 song người đẹp Việt có điểm số cao nhất ở vòng thi này nhờ kết quả bình chọn cao từ khán giả.

Nguyễn Hương Giang trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội Ảnh: Chụp màn hình GrandTV

Trong vòng thi trình diễn dạ hội, Hương Giang diện thiết kế bắt mắt với hiệu ứng cánh bướm, nổi bật trên sân khấu. Phần trình diễn của người đẹp Việt nhận được những đánh giá cao từ ban giám khảo. Cụ thể, cô nhận 6 điểm 10 từ phía ban giám khảo. Trong khi đó, Hoa hậu Natalie chấm người đẹp chuyển giới 9,5 và giám khảo Lupita Jones chấm 9 điểm.

Với điểm số này, cộng thêm bình chọn của khán giả, Hương Giang ghi tên mình vào top 5 chung cuộc cùng các người đẹp: Mariana Beckova (Cộng hòa Czech), Faith Maria Porter (Ghana), Vanessa Pulgarín (Colombia) và Gazini Ganados (Philippines).