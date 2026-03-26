Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vẻ gợi cảm của top 5 Người đẹp biển tại Miss World Vietnam

26/03/2026 12:51 GMT+7

Bùi Thu Thủy, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Đào Tuyên Dương, Vũ Thị Kiều Trinh, Trịnh Yến Nhi được gọi tên trong top 5 Người đẹp biển. Cô gái chiến thắng vòng thi này sẽ vào top 20 Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam.

Hôm 25.3,chung khảo Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.HCM. Trong đêm tranh tài, các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm Dance of Vietnam và trình diễn bikini. Sau đó, ban tổ chức công bố top 5 Người đẹp biển gồm Phạm Thùy Dung (SBD 063), Trịnh Yến Nhi (SBD 051), Bùi Thu Thủy (SBD 102), Vũ Thị Kiều Trinh (SBD 303) và Nguyễn Đào Tuyên Dương (SBD 165).

Vẻ gợi cảm của top 5 Người đẹp biển tại Miss World Vietnam - Ảnh 1.

Bùi Thu Thủy mang SBD 102, là thí sinh đến từ Hưng Yên. Cô gây ấn tượng bởi những bước catwalk tự tin, cùng hình thể chuẩn với chiều cao 1,71 m, số đo ba vòng 83-60-92. Trước đó, cô từng thử sức ở Miss Grand Vietnam 2025, ghi tên mình vào top 10 chung cuộc

Ảnh: FBNV

Vẻ gợi cảm của top 5 Người đẹp biển tại Miss World Vietnam - Ảnh 2.

“Đến với Miss World Vietnam 2025, tôi mang theo khát vọng được chia sẻ câu chuyện của mình, rằng bất kỳ cô gái nào, dù bắt đầu từ những điều bình dị nhất, vẫn có thể vươn lên và tỏa sáng nếu dám ước mơ, dám bước ra khỏi giới hạn và sống hết mình cho điều mình tin tưởng”, Bùi Thu Thủy bày tỏ

Ảnh: FBNV

Vẻ gợi cảm của top 5 Người đẹp biển tại Miss World Vietnam - Ảnh 3.

Trịnh Yến Nhi (SBD 051) sinh năm 2005, quê Đắk Lắk. Cô sở hữu gương mặt sáng, chiều cao 1,75 m cùng số đo ba vòng 79-60-89. Nhờ trình diễn tự tin, nữ thí sinh ghi tên mình vào top 5 Người đẹp biển

Ảnh: FBNV

Vẻ gợi cảm của top 5 Người đẹp biển tại Miss World Vietnam - Ảnh 4.

Chia sẻ về việc đến với Miss World Vietnam 2025, Trịnh Yến Nhi chia sẻ bản thân quan niệm rằng “sức mạnh lớn nhất của con người không nằm ở những gì ta sở hữu, mà ở những giá trị ta có thể trao đi”. Do đó, người đẹp 21 tuổi bày tỏ: “Đến với Miss World Vietnam 2025, tôi mong xây dựng một hành trình nhân ái bền vững, nơi lòng tốt trở thành sức mạnh, cơ hội được chia sẻ rộng rãi, và cộng đồng được kết nối để không ai bị bỏ lại phía sau”

Ảnh: FBNV

Vẻ gợi cảm của top 5 Người đẹp biển tại Miss World Vietnam - Ảnh 5.

Vũ Thị Kiều Trinh mang SBD 303, quê Ninh Bình. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m, cân nặng 53 kg cùng số đo ba vòng 83-60-92. Trong đêm chung khảo. người đẹp gây ấn tượng bởi khả năng trình diễn tự tin trên sân khấu. Trước đó, cô từng ghi tên mình vào top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024

Ảnh: FBNV

Vẻ gợi cảm của top 5 Người đẹp biển tại Miss World Vietnam - Ảnh 6.

Thông qua Miss World Vietnam, Kiều Trinh mong muốn lan tỏa hình ảnh cô gái bản lĩnh, giàu lòng nhân ái đến với mọi người. “Tôi đã và đang thực hiện nhiều dự án cá nhân, nhưng tôi mong tiếng nói của mình có thể vang xa hơn, tạo nên những giá trị bền vững và ý nghĩa hơn. Tôi tin rằng Miss World Vietnam chính là nơi giúp tôi thực hiện sứ mệnh đó”, cô nói

Ảnh: FBNV

Vẻ gợi cảm của top 5 Người đẹp biển tại Miss World Vietnam - Ảnh 7.
Vẻ gợi cảm của top 5 Người đẹp biển tại Miss World Vietnam - Ảnh 8.

Phạm Thùy Dung là ứng viên đến từ Hà Tĩnh. Người đẹp mang SBD 063 gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào cùng kỹ năng trình diễn tốt. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 78-63-90. Hiện cô đang là sinh viên năm 2 của khoa Luật thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ảnh: FBNV

Vẻ gợi cảm của top 5 Người đẹp biển tại Miss World Vietnam - Ảnh 9.

Nữ sinh 20 tuổi gây chú ý khi tiết lộ về hoàn cảnh gia đình, có mẹ đi thu mua đồng nát, ve chai. Theo Phạm Thùy Dung, những tháng năm vất vả đã sớm dạy cô biết mạnh mẽ, tự lập và trân trọng từng cơ hội dù nhỏ bé trong cuộc sống. “Tôi xem mẹ là nguồn động lực lớn nhất để phấn đấu mỗi ngày”, cô chia sẻ

Ảnh: FBNV

Vẻ gợi cảm của top 5 Người đẹp biển tại Miss World Vietnam - Ảnh 10.

Nguyễn Đào Tuyên Dương là ứng viên cao nhất tại Miss World Vietnam 2025. Cô sở hữu chiều cao 1,8 m, số đo ba vòng 82-60-94, nặng 54,5 kg. Người đẹp là ứng viên đến từ Gia Lai. Trước khi đến với đấu trường nhan sắc này, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nên được đánh giá cao về kỹ năng trình diễn

Ảnh: FBNV

Vẻ gợi cảm của top 5 Người đẹp biển tại Miss World Vietnam - Ảnh 11.

"Tôi tự nhìn nhận mình là cô gái yêu nghệ thuật, giàu lòng trắc ẩn và nhạy cảm. Cuộc thi đối với tôi chính là trải nghiệm mà hơn hết, ở đó tôi có thể hết mình với suy nghĩ và đam mê. Bởi tất cả trải nghiệm mình đã, đang và sẽ có trong cuộc đời là hành trang đi cùng mình trong suốt hành trình sau này”, người đẹp sinh năm 2002 bày tỏ

Ảnh: FBNV

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận