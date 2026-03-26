Vẻ gợi cảm của top 5 Người đẹp biển tại Miss World Vietnam

Bùi Thu Thủy, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Đào Tuyên Dương, Vũ Thị Kiều Trinh, Trịnh Yến Nhi được gọi tên trong top 5 Người đẹp biển. Cô gái chiến thắng vòng thi này sẽ vào top 20 Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam.
Hôm 25.3,chung khảo Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.HCM. Trong đêm tranh tài, các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm Dance of Vietnam và trình diễn bikini. Sau đó, ban tổ chức công bố top 5 Người đẹp biển gồm Phạm Thùy Dung (SBD 063), Trịnh Yến Nhi (SBD 051), Bùi Thu Thủy (SBD 102), Vũ Thị Kiều Trinh (SBD 303) và Nguyễn Đào Tuyên Dương (SBD 165).
Sắc vóc top 5 Người đẹp biển của Miss World Vietnam
Phạm Thùy Dung là ứng viên đến từ Hà Tĩnh. Người đẹp mang SBD 063 gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào cùng kỹ năng trình diễn tốt. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 78-63-90. Hiện cô đang là sinh viên năm 2 của khoa Luật thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
