Nhan sắc cô gái cao 1,8m gây chú ý ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Nguyễn Đào Tuyên Dương gây chú ý khi ghi danh ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam vì sở hữu kỹ năng trình diễn tốt, đặc biệt là chiều cao 1,8m.
Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 chính thức công bố top 50 chung cuộc. Trong đó, Nguyễn Đào Tuyên Dương là cái tên gây chú ý bởi chiều cao “khủng” 1,8m. Người đẹp sinh năm 2002, quê Gia Lai, gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp. Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nên có kinh nghiệm trình diễn.
Sắc vóc của ứng viên cao nhất Hoa hậu Thế giới Việt Nam
Khi được hỏi về mục tiêu đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Tuyên Dương cho rằng cô không đến đây để chiến đấu, bởi xem hành trình phía trước chính là món quà. “Và nếu có thể, tôi muốn tự tặng cho mình món quà đẹp đẽ nhất cho những nỗ lực vừa qua và cho tất cả những người đã yêu thương và ủng hộ mình, bằng tất cả sự biết ơn và trân trọng”, người đẹp Gia Lai cho hay.
