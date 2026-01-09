Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Nhan sắc cô gái cao 1,8m gây chú ý ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Thạch Anh
Thạch Anh
09/01/2026 08:31 GMT+7

Nguyễn Đào Tuyên Dương gây chú ý khi ghi danh ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam vì sở hữu kỹ năng trình diễn tốt, đặc biệt là chiều cao 1,8m.

Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 chính thức công bố top 50 chung cuộc. Trong đó, Nguyễn Đào Tuyên Dương là cái tên gây chú ý bởi chiều cao “khủng” 1,8m. Người đẹp sinh năm 2002, quê Gia Lai, gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp. Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nên có kinh nghiệm trình diễn.

Sắc vóc của ứng viên cao nhất Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Nhan sắc cô gái cao 1,8m gây chú ý ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Ảnh 1.

Chia sẻ về lý do đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Đào Tuyên Dương cho biết đây không chỉ là sân chơi sắc đẹp uy tín, mà là hành trình để mỗi cô gái có thể lan tỏa giá trị sống của mình đến cộng đồng

Ảnh: FBNV

- Ảnh 2.

"Tôi tự nhìn nhận mình là cô gái yêu nghệ thuật, giàu lòng trắc ẩn và nhạy cảm. Cuộc thi đối với tôi chính là trải nghiệm mà hơn hết, ở đó tôi có thể hết mình với suy nghĩ và đam mê. Bởi tất cả trải nghiệm mình đã, đang và sẽ có trong cuộc đời là hành trang đi cùng mình trong suốt hành trình sau này”, người đẹp sinh năm 2002 bày tỏ

Ảnh: FBNV

- Ảnh 3.

Về phản ứng của gia đình, Tuyên Dương cho biết cô may mắn khi nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ người thân, bạn bè dù rằng người đẹp đưa ra quyết định thử sức ở đường đua nhan sắc vào thời điểm "sát nút". “Nhưng bất ngờ hơn hết đó chính là sự ủng hộ từ rất nhiều người xa lạ mà tôi chưa từng gặp mặt”, ứng viên Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 cho hay

Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.

Cũng theo Tuyên Dương, việc nhận được sự ủng hộ từ mọi người xung quanh cũng là động lực khiến cô ngày càng quyết tâm, nghiêm túc hơn với hành trình “chinh chiến” này. “Tôi là người có trách nhiệm, nếu cánh cửa cơ hội đã đến và tôi là người chọn mở nó, tôi sẽ hết mình trong từng khoảnh khắc”, ứng viên sinh năm 2002 bày tỏ

Ảnh: FBNV

- Ảnh 5.

Tuyên Dương là thí sinh cao nhất tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Người đẹp chia sẻ trước đây, chiều cao từng là nỗi lo của cô trong những năm tháng tuổi dậy thì. Nhưng theo thời gian, Tuyên Dương học cách yêu thương và chấp nhận bản thân. “Nếu chiều cao ấy là một lợi thế, tôi sẽ trân trọng và phát huy nó", cô chia sẻ

Ảnh: FBNV

- Ảnh 6.

Thông qua đó, người đẹp quê Gia Lai mong có thể lan tỏa thông điệp: "Chúng ta sinh ra vốn đã đẹp đẽ, điều quan trọng là học cách yêu thương và trân quý chính mình". Theo Tuyên Dương, chính niềm tin ấy đã giúp cô bén duyên với nghề người mẫu, được sải bước ở những sàn diễn lớn dù tuổi nghề còn rất trẻ

Ảnh: FBNV

- Ảnh 7.

Tuyên Dương thấy mình là nhân tố mới trong nghệ thuật nên suy nghĩ đôi khi còn non nớt, vụng về. “Sẽ có lúc tôi vô tư, hồn nhiên nhưng lại có những khi chỉ muốn dành thời gian một mình để tự soi lại các trải nghiệm đã qua. Có đôi khi suy nghĩ chính là rào cản để chúng ta bước gần hơn đến với mơ ước, và tôi đang học cách để làm bạn với tất cả những điểm mạnh và cả những khiếm khuyết của mình”, cô tâm sự

Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về mục tiêu đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Tuyên Dương cho rằng cô không đến đây để chiến đấu, bởi xem hành trình phía trước chính là món quà. “Và nếu có thể, tôi muốn tự tặng cho mình món quà đẹp đẽ nhất cho những nỗ lực vừa qua và cho tất cả những người đã yêu thương và ủng hộ mình, bằng tất cả sự biết ơn và trân trọng”, người đẹp Gia Lai cho hay.

