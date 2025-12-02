Cuộc sống của Thúy Ngân ở tuổi 34

Ở tuổi 34, Thúy Ngân gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung. Cô tích cực hoạt động ở nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu...
Hôm 1.12, thông tin về chuyện tình cảm của Thúy Ngân được cộng đồng mạng quan tâm. Trong đoạn clip được chia sẻ, khi nói về đồng nghiệp Võ Cảnh, người đẹp 9X mong khán giả đừng chấp niệm chuyện của cả hai vì đôi khi sẽ khiến họ khó xử. Đồng thời, Thúy Ngân cho biết mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp, là bạn bè vui vẻ.
Video này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Việc Thúy Ngân xác nhận là bạn bè với Võ Cảnh khiến khán giả tiếc nuối. Cùng thời điểm này, cuộc sống của diễn viên Gạo nếp gạo tẻ ở tuổi 34 cũng được cộng đồng mạng quan tâm.
Nhan sắc tuổi 34 của Thúy Ngân
Ở tuổi ngoài 30, Thúy Ngân ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. So với thời điểm mới vào nghề, nữ diễn viên được nhận xét ngày càng thăng hạng về sắc vóc lẫn phong cách thời trang. Sở hữu chiều cao 1,7 m cùng body thon gọn, Thúy Ngân tự tin khi thử sức ở nhiều phong cách khác nhau
