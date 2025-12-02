Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Cuộc sống của Thúy Ngân ở tuổi 34

Thạch Anh
Thạch Anh
02/12/2025 12:37 GMT+7

Ở tuổi 34, Thúy Ngân gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung. Cô tích cực hoạt động ở nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu...

Hôm 1.12, thông tin về chuyện tình cảm của Thúy Ngân được cộng đồng mạng quan tâm. Trong đoạn clip được chia sẻ, khi nói về đồng nghiệp Võ Cảnh, người đẹp 9X mong khán giả đừng chấp niệm chuyện của cả hai vì đôi khi sẽ khiến họ khó xử. Đồng thời, Thúy Ngân cho biết mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp, là bạn bè vui vẻ.

Video này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Việc Thúy Ngân xác nhận là bạn bè với Võ Cảnh khiến khán giả tiếc nuối. Cùng thời điểm này, cuộc sống của diễn viên Gạo nếp gạo tẻ ở tuổi 34 cũng được cộng đồng mạng quan tâm.

Nhan sắc tuổi 34 của Thúy Ngân

- Ảnh 1.

Thúy Ngân sinh năm 1991, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp. Cô hoạt động trong lĩnh vực diễn viên, từng gây chú ý với vai diễn Hân trong Gạo nếp gạo tẻ, San trong Bệnh viện thần ái, Hải Đường trong Hải Đường trong gió, Châu trong Cây táo nở hoa… Trước đó, người đẹp 9X từng giành Á hoàng Trang sức Việt Nam 2009 và vào top 15 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011

ẢNH: FBNV

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Ở tuổi ngoài 30, Thúy Ngân ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. So với thời điểm mới vào nghề, nữ diễn viên được nhận xét ngày càng thăng hạng về sắc vóc lẫn phong cách thời trang. Sở hữu chiều cao 1,7 m cùng body thon gọn, Thúy Ngân tự tin khi thử sức ở nhiều phong cách khác nhau

ẢNH: FBNV

- Ảnh 4.

Vóc dáng chuẩn cũng giúp người đẹp tự tin chia sẻ những khoảnh khắc diện bikini nóng bỏng trên mạng xã hội, khoe thành quả của quá trình tập luyện tích cực. Ngoài đóng phim, cô còn được khán giả yêu mến khi góp mặt trong các gameshow, đáng chú ý là 7 nụ cười xuân

ẢNH: FBNV

Cuộc sống của Thúy Ngân ở tuổi 34 - Ảnh 5.

Thời gian qua, Thúy Ngân còn tham gia livestream bán hàng. Nữ diễn viên chia sẻ khi xác định theo nghệ thuật, cô đặt mục tiêu nỗ lực trau dồi bản thân qua từng ngày. Bản thân cô cũng không định danh mình là “người đẹp đi đóng phim” mà luôn cố gắng qua từng vai diễn

ẢNH: FBNV

- Ảnh 6.

Ngoài công việc, sao nữ còn dành thời gian gặp gỡ bạn bè. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đi du lịch, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Theo tiết lộ, Thúy Ngân luôn phân chia giữa thời gian cho công việc và thời gian cho bản thân. Cô từng chia sẻ vì các dự án mình tham gia có hiệu ứng tốt nên có thêm nguồn thu từ công việc quảng cáo, tham gia gameshow

ẢNH: FBNV

- Ảnh 7.

Về chuyện tình cảm, người đẹp 9X từng vướng tin đồn với Trương Thế Vinh song lên tiếng phủ nhận. Gần đây nhất, việc cô và Võ Cảnh xuất hiện thân thiết sau một dự án phim cũng khiến dân mạng hoài nghi về mối quan hệ của cả hai

ẢNH: FBNV

- Ảnh 8.

Thúy Ngân khẳng định bản thân không đặt ra hình mẫu lý tưởng. Thay vào đó, diễn viên Cây táo nở hoa mong đó là người có cảm xúc, hiểu và trân trọng những gì cô làm. Người đẹp 9X cũng chọn kín tiếng đời tư vì “muốn giữ khoảng trời riêng cho mình và có không gian an toàn cho người mình thương”

ẢNH: FBNV

Tin liên quan

Thúy Ngân tiết lộ về cảnh quay rơi từ chung cư cũ

Thúy Ngân tiết lộ về cảnh quay rơi từ chung cư cũ

Trong 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi', Thúy Ngân tự thực hiện hầu hết cảnh hành động. Trong đó, cảnh cô bị treo lơ lửng trong không trung khiến người xem thót tim.

Khám phá thêm chủ đề

Thúy Ngân Diễn viên Thúy Ngân Võ Cảnh tình cảm tin đồn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận