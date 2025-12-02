Cuộc sống của Thúy Ngân ở tuổi 34

Hôm 1.12, thông tin về chuyện tình cảm của Thúy Ngân được cộng đồng mạng quan tâm. Trong đoạn clip được chia sẻ, khi nói về đồng nghiệp Võ Cảnh, người đẹp 9X mong khán giả đừng chấp niệm chuyện của cả hai vì đôi khi sẽ khiến họ khó xử. Đồng thời, Thúy Ngân cho biết mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp, là bạn bè vui vẻ.

Video này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Việc Thúy Ngân xác nhận là bạn bè với Võ Cảnh khiến khán giả tiếc nuối. Cùng thời điểm này, cuộc sống của diễn viên Gạo nếp gạo tẻ ở tuổi 34 cũng được cộng đồng mạng quan tâm.

Nhan sắc tuổi 34 của Thúy Ngân

Thúy Ngân sinh năm 1991, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp. Cô hoạt động trong lĩnh vực diễn viên, từng gây chú ý với vai diễn Hân trong Gạo nếp gạo tẻ, San trong Bệnh viện thần ái, Hải Đường trong Hải Đường trong gió, Châu trong Cây táo nở hoa… Trước đó, người đẹp 9X từng giành Á hoàng Trang sức Việt Nam 2009 và vào top 15 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011 ẢNH: FBNV

Ở tuổi ngoài 30, Thúy Ngân ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. So với thời điểm mới vào nghề, nữ diễn viên được nhận xét ngày càng thăng hạng về sắc vóc lẫn phong cách thời trang. Sở hữu chiều cao 1,7 m cùng body thon gọn, Thúy Ngân tự tin khi thử sức ở nhiều phong cách khác nhau ẢNH: FBNV

Vóc dáng chuẩn cũng giúp người đẹp tự tin chia sẻ những khoảnh khắc diện bikini nóng bỏng trên mạng xã hội, khoe thành quả của quá trình tập luyện tích cực. Ngoài đóng phim, cô còn được khán giả yêu mến khi góp mặt trong các gameshow, đáng chú ý là 7 nụ cười xuân ẢNH: FBNV

Thời gian qua, Thúy Ngân còn tham gia livestream bán hàng. Nữ diễn viên chia sẻ khi xác định theo nghệ thuật, cô đặt mục tiêu nỗ lực trau dồi bản thân qua từng ngày. Bản thân cô cũng không định danh mình là “người đẹp đi đóng phim” mà luôn cố gắng qua từng vai diễn ẢNH: FBNV

Ngoài công việc, sao nữ còn dành thời gian gặp gỡ bạn bè. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đi du lịch, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Theo tiết lộ, Thúy Ngân luôn phân chia giữa thời gian cho công việc và thời gian cho bản thân. Cô từng chia sẻ vì các dự án mình tham gia có hiệu ứng tốt nên có thêm nguồn thu từ công việc quảng cáo, tham gia gameshow ẢNH: FBNV

Về chuyện tình cảm, người đẹp 9X từng vướng tin đồn với Trương Thế Vinh song lên tiếng phủ nhận. Gần đây nhất, việc cô và Võ Cảnh xuất hiện thân thiết sau một dự án phim cũng khiến dân mạng hoài nghi về mối quan hệ của cả hai ẢNH: FBNV