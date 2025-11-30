Hồ Việt Trung làm rõ tin đồn tình cảm với Saka Trương Tuyền

Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền lộ nhiều khoảnh khắc tình cảm khiến dân mạng bàn tán ẢNH: FBNV

Thời gian qua, Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí, để lộ nhiều khoảnh khắc thân mật. Trên mạng xã hội, loạt clip cả hai nắm tay, mặc đồ đôi, quay video tình cảm được chia sẻ rầm rộ, khiến cộng đồng mạng không ngừng "đẩy thuyền". Nhiều người còn cho rằng cặp nghệ sĩ đã chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm.

Dẫu vậy, đến thời điểm hiện tại, cả Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền vẫn chưa một lần lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò. Cặp đôi giữ thái độ im lặng trước mọi đồn đoán, càng khiến người hâm mộ thêm tò mò. Chia sẻ với chúng tôi, giọng ca Nô lệ tình yêu cho biết anh muốn "giữ kín" tin đồn tình cảm, mong khán giả kiên nhẫn chờ đợi vì "sắp có tin vui vào cuối năm nay".

Trong khi đó, Saka Trương Tuyền được mệnh danh là "nữ hoàng hội chợ". Trước khi vướng tin đồn hẹn hò cùng với Hồ Việt Trung, cô từng có mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Lưu Hưng song đã "đường ai nấy đi". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn lên tiếng phủ nhận tin đồn đã đăng ký kết hôn hay có nhiều đời chồng. Việc cả hai đều đang độc thân càng khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng về một chuyện tình mới của làng giải trí.

Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Hồ Việt Trung

Nam ca sĩ thừa nhận chưa dám nghĩ đến chuyện "tiến thêm bước nữa" vì sợ đối phương không thương con mình ẢNH: FBNV

Sau khi trải qua đổ vỡ tình cảm vào năm 2018, Hồ Việt Trung trở thành "bố đơn thân" và dành trọn vẹn gần 10 năm để chăm sóc con gái Xí Muội. Nam ca sĩ thừa nhận chưa dám nghĩ đến chuyện kết hôn bởi lo ngại người mới sẽ không thương con riêng của mình. Được hỏi về người phụ nữ của đời mình, Hồ Việt Trung cho biết không cần điều gì quá cao cả, "chỉ cần người ấy thương con và thương tôi là đủ".

Dù phải một mình gánh vác việc nuôi dạy con, Hồ Việt Trung khẳng định anh không cảm thấy áp lực. Ngược lại, bé Xí Muội chính là nguồn động lực để anh nỗ lực mỗi ngày. Sao nam xúc động chia sẻ, con gái rất hiểu chuyện, thậm chí còn luôn ủng hộ anh tìm kiếm hạnh phúc mới. "Nhiều lúc tôi vẫn thấy buồn vì chưa thể mang đến cho con một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng con không hề trách ba. Trái lại, bé rất hiểu chuyện, thương ba và luôn đồng hành cùng ba trên hành trình tìm hạnh phúc mới", Hồ Việt Trung trải lòng.

"Bên cạnh đó, giọng ca Nô lệ tình yêu cũng vui mừng khi con gái Xí Muội dành tình cảm đặc biệt cho nghệ thuật. Nhận thấy con yêu thích ca hát, Hồ Việt Trung từng chi hơn nửa tỉ đồng để cùng con thực hiện MV. Song song đó, Xí Muội từng cover một số ca khúc của ba và thu hút lượng người xem còn cao hơn cả bản gốc. Tại mini concert mừng tuổi mới của Hồ Việt Trung hồi 2024, hai ba con cùng song ca nhiều tiết mục, nhận được tình cảm nồng nhiệt từ khán giả. Anh cho biết nếu con gái thật sự đam mê, anh sẽ tuyệt đối ủng hộ và đứng sau "hậu thuẫn" để con có thể "ăn cơm Tổ".

Hồ Việt Trung dành thời gian chạy show dù cho đi diễn ở xa, anh xem đây là dịp gặp mặt và tri ân khán giả ẢNH: FBNV

Về công việc, Hồ Việt Trung vẫn duy trì lịch chạy show đều đặn ở TP.HCM và các tỉnh. Anh tiết lộ, dù tên tuổi không còn như ở thời kỳ hoàng kim, mỗi đêm diễn anh vẫn có thu nhập vài chục triệu đồng đủ để lo cho gia đình và hai ba con một cuộc sống đủ đầy, chất lượng. Để có được như ngày hôm nay, anh cảm thấy biết ơn vì suốt thời gian qua vẫn luôn giữ được lửa nghề dù có đôi lúc không mấy suôn sẻ. Giọng ca 8X xúc động nhớ lại quãng thời gian chật vật trong nghề: "Ngày xưa, tôi từng ước được nổi tiếng vì mình khổ quá rồi. Có lúc hát một bài chỉ được vài chục nghìn, thậm chí bị đuổi khỏi show. Nên khi có được ngày hôm nay, tôi tự hứa hát đến khi nào không còn thở nữa thì thôi".

Sở hữu nhiều ca khúc đình đám như Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu... và ghi dấu ấn đặc biệt với dòng phim ca nhạc kết hợp cùng ca sĩ Hồ Quang Hiếu là Giải cứu tiểu thư. Bên cạnh đó, Hồ Việt Trung còn được yêu mến bởi phong cách hài hước, gần gũi. Năm 2017, anh từng chuyển hướng sang bolero và giành quán quân tại nhiều cuộc thi âm nhạc.

Hiện tại, giọng ca của Nhốt em vào tim vẫn gắn bó với dòng nhạc trẻ vì đó là thể loại đã làm nên tên tuổi và gắn liền với tình cảm mà khán giả dành cho mình. Bên cạnh đó, anh cũng nuôi dưỡng đam mê với dòng nhạc trữ tình, quê hương. Hồ Việt Trung cho biết: "Trong nghệ thuật, điều gì làm được là tôi làm hết, từ ca hát, sáng tác đến đóng phim, đóng kịch. Cái gì nuôi được đam mê của tôi thì tôi làm".