Giải trí Đời nghệ sĩ

Thúy Ngân tiết lộ về cảnh quay rơi từ chung cư cũ

Minh Hy
Minh Hy
07/08/2025 20:16 GMT+7

Trong 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi', Thúy Ngân tự thực hiện hầu hết cảnh hành động. Trong đó, cảnh cô bị treo lơ lửng trong không trung khiến người xem thót tim.

Bộ phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi ngày càng kịch tính khi từng bí mật của các nhân vật dần được phơi bày. Trong đó, những phân cảnh hành động của Thúy Ngân cũng để lại nhiều ấn tượng. Theo nữ diễn viên 9X, cảnh bị rơi từ tầng lầu của một chung cư là thử thách với cô.

Thúy Ngân tiết lộ về cảnh quay rơi từ chung cư cũ - Ảnh 1.

Thúy Ngân kể lại cảnh bị rơi từ lầu cao

Ảnh: Chụp màn hình

"Có một cảnh nhân vật Angel do tôi thủ vai bị rơi ở trên sân thượng xuống và nhân vật Đức Nhân đưa tay ra cứu. Trong phân đoạn đó, tôi đu ra ngoài, trên người chỉ có mấy sợi dây bảo hộ. Lúc đó, gió cũng khá lớn và quay đến sáng. Khi quay mình rất lo vì không chỉ đứng yên mà mình còn vùng vẫy ngoài không trung rồi nhảy vào cửa sổ nữa. Như mọi người biết chung cư đó rất cũ, gạch đá rệu rã hết rồi nhưng tôi vẫn tin cảnh quay đó được hoàn thành tốt. Vì vậy, tôi đặt hết niềm tin vào đội ngũ cascadeur cũng như những anh chị em trong đoàn", Thúy Ngân kể. 

Thúy Ngân tiết lộ về cảnh quay rơi từ chung cư cũ - Ảnh 2.

Thúy Ngân cũng bối rối vì mạch phim

Ảnh: ĐPCC

Tuy được đánh giá đề tài phim mới mẻ, cảnh hành động chân thật nhưng xem đến tập 8, khán giả vẫn cảm thấy khó hiểu vì tình tiết chồng chéo nhau. Trước những ý kiến trái chiều, Thúy Ngân chia sẻ: "Chỉ cần bỏ sót một tập là sẽ khó nắm bắt những diễn biến phía sau. Với tôi cũng vậy, khi quay, tôi phải giữ mạch tâm lý cực kỳ căng thẳng. Có những lúc ở phim trường, tôi cảm thấy rối và bấn loạn vì tình tiết thay đổi liên tục. Đây là bộ phim không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra". Một số khán giả theo dõi tác phẩm truyền hình này cũng đồng quan điểm với Thúy Ngân.

Thúy Ngân tiết lộ về cảnh quay rơi từ chung cư cũ - Ảnh 3.

Lê Phương trở lại với phim truyền hình bằng vai diễn mới lạ

Ảnh: ĐPCC

Là người từng làm việc với đạo diễn Hoàng Anh, Lê Phương thẳng thắn cho biết: "Cách viết kịch bản, cách dựng, những cái có trong phim đều là tinh túy và hiện đại, hợp thời. Phim của chị Hoàng Anh ít thoại, khán giả xem kỹ thì mới thấy được mấu chốt quan trọng".

Bước sang giai đoạn hai, vụ tai nạn của Mộc Lan trở thành mắt xích quan trọng, mở đầu hành trình để Angel lần theo dấu vết nhằm truy tìm hung thủ. Trước đó, mối quan hệ vợ chồng của Á hậu Thủy Tiên và Otis cũng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn khi cô phát hiện anh ngoại tình. Tập 9 phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi phát sóng lúc 20 giờ ngày 8.8 trên VieON.

Khám phá thêm chủ đề

Thúy Ngân Lê Phương cô đừng hòng thoát khỏi tôi phim truyền hình chung cư cũ
