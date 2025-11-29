Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thí sinh thi Miss World Vietnam bị công kích, BTC nói gì?

Thạch Anh
Thạch Anh
29/11/2025 11:53 GMT+7

Trước việc thí sinh Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 bị công kích vì hình ảnh dự thi chưa phù hợp, phía ban tổ chức đã có những phản hồi.

Thời gian qua, ban tổ chức Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 liên tục cập nhật hình ảnh thí sinh ghi danh tranh tài. Bên cạnh những ứng viên được cộng đồng mạng ủng hộ, một số cô gái vấp phải những phản ứng trái chiều về hình ảnh dự thi, buộc ban tổ chức phải lên tiếng.

Đáng chú ý là bức ảnh của một người đẹp được dân mạng đánh giá là chưa phù hợp. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả phản ứng gay gắt. Một tài khoản viết: “Ở nhà nhảy TikTok cho lên xu hướng thôi cháu ơi, chứ gửi cái ảnh dự thi cũng không nghiêm túc được nữa”. Một người xem thắc mắc: “Gì vậy trời, đi thi hoa hậu mà gửi cái hình gì ngộ vậy”. Tài khoản khác chất vấn ban tổ chức: “Là thật sự năm nay thí sinh nào gửi ảnh cũng đăng tải hay sao”.

Phản hồi của Miss World Vietnam

Thí sinh thi Miss World Vietnam bị công kích, BTC nói gì?- Ảnh 1.

Hình ảnh của thí sinh vấp phải những tranh cãi sau khi đăng tải

Ảnh: FBNV

Liên quan đến vụ việc, phía ban tổ chức Miss World Vietnam sau đó đã có thông báo phản hồi. Đơn vị này cho biết cuộc thi luôn trân trọng và tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của phụ nữ Việt Nam. Do đó, ban tổ chức luôn mở rộng cơ hội cho các ứng cử viên trên khắp cả nước. 

“Tuy nhiên, sau khi công bố hồ sơ, ban tổ chức ghi nhận xuất hiện không ít bình luận thiếu thiện chí, thậm chí có những nhận xét mang tính công kích dành cho một số thí sinh năm nay. Chúng tôi không mong muốn những phán xét ác ý hay gây tổn thương tinh thần cho các ứng viên trong một sân chơi đề cao sự văn minh và tinh thần nhân văn”, phía Miss World Vietnam 2025 cho hay.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ thêm nhiều ứng viên nộp hồ sơ vẫn còn là những gương mặt trẻ, chưa có kinh nghiệm hay điều kiện trong việc đầu tư vào những bộ ảnh chuyên nghiệp. Song phía Miss World Vietnam 2025 khẳng định điều này không hề làm giảm đi giá trị hay tiềm năng của các bạn trẻ. “Ban tổ chức vẫn sẽ đảm bảo để các thí sinh có những hình ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu khi bước vào vòng chung kết”, đơn vị này nhấn mạnh.

Phía Miss World Vietnam 2025 khẳng định luôn hướng tới một môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh và tôn trọng. “Chúng tôi hy vọng quý khán giả hãy cùng lan tỏa tinh thần tích cực, nhìn nhận các ứng viên với sự khách quan và cởi mở. Mỗi bình luận tử tế chính là cách chúng ta cùng nhau tạo nên một cuộc thi đẹp đúng nghĩa là Miss World Vietnam với thông điệp Sắc đẹp vì mục đích cao cả", đơn vị này chia sẻ thêm.

Tin liên quan

Nhan sắc người đẹp 'Miss World Vietnam' đóng nữ chính phim 'Tình đầu'

Nhan sắc người đẹp 'Miss World Vietnam' đóng nữ chính phim 'Tình đầu'

Bén duyên với diễn xuất, ít ai biết Lê Thu từng có khoảng thời gian thử sức ở một số cuộc thi nhan sắc, đặc biệt là Miss World Vietnam 2019.

Khám phá thêm chủ đề

Miss World Vietnam Hoa hậu Thế giới Việt Nam Công kích Tranh luận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận