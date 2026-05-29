Hương Giang trình diễn bikini nóng bỏng, kết quả ra sao?

Tại Thái Lan, Hương Giang cùng hơn 50 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All stars bước vào vòng thi bán kết 2 vào tối 28.5. Họ trải qua phần thi trình diễn thời trang và trình diễn bikini giúp phô bày hình thể nóng bỏng trước ban giám khảo.

Hương Giang thể hiện ra sao?

Hương Giang nhận được điểm trung bình 8,93 cho phần thi bikini Ảnh: Chụp màn hình GrandTV

Trong đêm tranh tài này, Hương Giang xuất hiện với thiết kế bikini da báo, chọn kiểu tóc ép thẳng. Trên sân khấu, người đẹp Việt gây ấn tượng với những bước catwalk tự tin, xoay người và tạo dáng. Được biết với vòng thi này, Hương Giang đã cất công chuẩn bị phần tà, nhằm mang lại hiệu ứng khi di chuyển. Tuy nhiên, dù không được sử dụng, cô khẳng định bản thân vẫn hết mình lúc sải bước trên sân khấu đêm bán kết.

Màn trình diễn của Hương Giang nhận về phản hồi tích cực của khán giả. Dù không sở hữu hình thể quá nổi bật như các ứng viên thuộc khu vực Mỹ La-tinh nhưng người đẹp Việt vẫn ghi điểm bởi kỹ năng trình diễn, đặc biệt là sự tự tin trên sân khấu. Kết quả, cô nhận điểm trung bình là 8,93 cho phần thi áo tắm. Điểm cụ thể của từng giám khảo lần lượt là 9,9 (Osmel); 9,5 (Jojo); 10 (Abena); 9 (Isabella); 8 (Omar); 9 (Natalie); 7 (Lupita); 9 (PSI).

Trên trang cá nhân, Hương Giang gây chú ý khi chia sẻ tình hình sức khỏe của mình sau vòng bán kết 2 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All stars. Người đẹp chuyển giới cho biết hiện tại, chân của cô bị sưng to, không thể mang vừa giày của nhà tài trợ. Dù cô đã được ê kíp cuộc thi hỗ trợ bằng cách chườm đá nhưng tình hình chưa cải thiện.

Kỹ năng trình diễn của người đẹp chuyển giới được đánh giá cao trong vòng thi này Ảnh: Chụp màn hình GrandTV

Trong bài đăng, Hương Giang bộc bạch: “Cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự quan tâm và theo dõi. Và mình xin lỗi tất cả các cổ động viên người Việt Nam vì không thể ra gặp mọi người sau trận bán kết tối nay, vì hôm nay chân mình sưng hơn bình thường”.

Trong livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, Hương Giang chia sẻ thời điểm dự thi Miss Universe, có những điều cô nghĩ mình có thể làm được tốt hơn, hoành tráng hơn nhưng không lựa chọn để thực hiện và cho rằng nó cũng không phù hợp thời điểm đó. “Còn với lần này, tôi đã suy nghĩ kỹ. Khi xác định tham gia, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để trả lời cho mọi người bằng hành động. Hy vọng đến hiện tại, mọi người đã hiểu lý do vì sao”, cô chia sẻ.

Trước đó, Hương Giang nhận được 9,16 điểm trung bình trong phần thi dạ hội và 8,09 điểm trung bình trong phần thi mặt mộc. Số điểm này giúp người đẹp được đánh giá thuộc nhóm thí sinh nổi bật tại cuộc thi, song cần nỗ lực hơn nếu muốn tiến sâu. Đáng chú ý, sau đêm bán kết 1 diễn ra hôm 27.5, việc mỹ nhân 9X bị một giám khảo chấm 5 điểm mặt mộc trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp.