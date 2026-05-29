Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hương Giang trình diễn bikini nóng bỏng, kết quả ra sao?

Thạch Anh
Thạch Anh
29/05/2026 11:30 GMT+7

Ghi điểm bởi sự tự tin khi trình diễn, Hương Giang nhận về 8,93 điểm trong phần thi bikini thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa giải All stars.

Tại Thái Lan, Hương Giang cùng hơn 50 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All stars bước vào vòng thi bán kết 2 vào tối 28.5. Họ trải qua phần thi trình diễn thời trang và trình diễn bikini giúp phô bày hình thể nóng bỏng trước ban giám khảo.

Hương Giang thể hiện ra sao?

Hương Giang trình diễn bikini nóng bỏng, kết quả ra sao?- Ảnh 1.

Hương Giang nhận được điểm trung bình 8,93 cho phần thi bikini

Ảnh: Chụp màn hình GrandTV

Trong đêm tranh tài này, Hương Giang xuất hiện với thiết kế bikini da báo, chọn kiểu tóc ép thẳng. Trên sân khấu, người đẹp Việt gây ấn tượng với những bước catwalk tự tin, xoay người và tạo dáng. Được biết với vòng thi này, Hương Giang đã cất công chuẩn bị phần tà, nhằm mang lại hiệu ứng khi di chuyển. Tuy nhiên, dù không được sử dụng, cô khẳng định bản thân vẫn hết mình lúc sải bước trên sân khấu đêm bán kết.

Màn trình diễn của Hương Giang nhận về phản hồi tích cực của khán giả. Dù không sở hữu hình thể quá nổi bật như các ứng viên thuộc khu vực Mỹ La-tinh nhưng người đẹp Việt vẫn ghi điểm bởi kỹ năng trình diễn, đặc biệt là sự tự tin trên sân khấu. Kết quả, cô nhận điểm trung bình là 8,93 cho phần thi áo tắm. Điểm cụ thể của từng giám khảo lần lượt là 9,9 (Osmel); 9,5 (Jojo); 10 (Abena); 9 (Isabella); 8 (Omar); 9 (Natalie); 7 (Lupita); 9 (PSI).

Trên trang cá nhân, Hương Giang gây chú ý khi chia sẻ tình hình sức khỏe của mình sau vòng bán kết 2 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa All stars. Người đẹp chuyển giới cho biết hiện tại, chân của cô bị sưng to, không thể mang vừa giày của nhà tài trợ. Dù cô đã được ê kíp cuộc thi hỗ trợ bằng cách chườm đá nhưng tình hình chưa cải thiện.

Hương Giang trình diễn bikini nóng bỏng, kết quả ra sao?- Ảnh 2.

Kỹ năng trình diễn của người đẹp chuyển giới được đánh giá cao trong vòng thi này

Ảnh: Chụp màn hình GrandTV

Trong bài đăng, Hương Giang bộc bạch: “Cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự quan tâm và theo dõi. Và mình xin lỗi tất cả các cổ động viên người Việt Nam vì không thể ra gặp mọi người sau trận bán kết tối nay, vì hôm nay chân mình sưng hơn bình thường”.

Trong livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, Hương Giang chia sẻ thời điểm dự thi Miss Universe, có những điều cô nghĩ mình có thể làm được tốt hơn, hoành tráng hơn nhưng không lựa chọn để thực hiện và cho rằng nó cũng không phù hợp thời điểm đó. “Còn với lần này, tôi đã suy nghĩ kỹ. Khi xác định tham gia, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để trả lời cho mọi người bằng hành động. Hy vọng đến hiện tại, mọi người đã hiểu lý do vì sao”, cô chia sẻ.

Trước đó, Hương Giang nhận được 9,16 điểm trung bình trong phần thi dạ hội và 8,09 điểm trung bình trong phần thi mặt mộc. Số điểm này giúp người đẹp được đánh giá thuộc nhóm thí sinh nổi bật tại cuộc thi, song cần nỗ lực hơn nếu muốn tiến sâu. Đáng chú ý, sau đêm bán kết 1 diễn ra hôm 27.5, việc mỹ nhân 9X bị một giám khảo chấm 5 điểm mặt mộc trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Tin liên quan

Tranh cãi điểm mặt mộc của Hương Giang tại Miss Grand International All Stars

Tranh cãi điểm mặt mộc của Hương Giang tại Miss Grand International All Stars

Hương Giang đang trở thành tâm điểm bàn luận tại Miss Grand International All Stars 2026 sau phần thi 'Bare face' (mặt mộc) gây tranh cãi trong đêm bán kết 1 diễn ra tối 27.5 tại Bangkok, Thái Lan.

Khám phá thêm chủ đề

Hương Giang Hoa hậu Hương Giang bikini Hoa hậu Hòa bình quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận