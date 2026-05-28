Tranh cãi điểm mặt mộc của Hương Giang tại Miss Grand International All Stars

Trong đêm thi, Hương Giang và các thí sinh lần lượt trải qua hai phần gồm trình diễn dạ hội và thử thách mặt mộc. Điểm khiến khán giả chú ý là ban tổ chức yêu cầu các người đẹp trực tiếp tẩy trang ngay trên sân khấu trước hàng trăm nghìn người theo dõi livestream. Camera liên tục quay cận gương mặt trong lúc thí sinh đang lau sạch lớp trang điểm

Nhiều khán giả nhận xét đây là format chưa từng có tiền lệ ở Miss Grand International và tạo áp lực khá lớn với thí sinh khi phải để mặt mộc hoàn toàn dưới ánh đèn sân khấu. Một số ý kiến cho rằng cuộc thi đang tăng yếu tố drama nhằm tạo hiệu ứng truyền thông.

Hương Giang trình diễn dạ hội với thiết kế 3D cầu kỳ trên sân khấu Miss Grand International All Stars 2026 Ảnh: NVCC

Ở phần thi dạ hội, Hương Giang xuất hiện trong thiết kế đính kết hoa 3D bằng chất liệu pha lê và acrylic. Bộ trang phục giúp đại diện Việt Nam nổi bật nhờ hiệu ứng bắt sáng trên sân khấu. Người đẹp sinh năm 1991 nhận số điểm khá cao từ dàn giám khảo, gồm 8,5 điểm từ Osmel Sousa, 10 điểm từ Jojo Bragais, 9,8 điểm từ Abena Akuaba, 9,2 điểm từ Isabella Menin, 9,5 điểm từ Omar Harfouch, 9,3 điểm từ Natalie Glebova, 8,5 điểm từ Lupita Jones và 8,5 điểm từ PSI.

Bước sang phần thi mặt mộc, Hương Giang lựa chọn đầm ngắn với chất liệu bán xuyên thấu, đính kết đá lấp lánh. Người đẹp sinh năm 1991 để tóc xõa tự nhiên, mỉm cười và giao lưu với khán giả trong lúc thực hiện màn catwalk.

Hương Giang trở thành tâm điểm bàn luận

Theo kết quả công bố trên sóng livestream, đại diện Việt Nam nhận điểm trung bình 8,09. Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra khi số điểm mà giám khảo Omar Harfouch dành cho cô là 5 điểm, trong khi các giám khảo còn lại đều chấm từ 7 điểm trở lên. Chính mức điểm này khiến mạng xã hội “dậy sóng” ngay sau đêm bán kết.

Khoảnh khắc điểm số của Hương Giang xuất hiện trên màn hình nhanh chóng lan truyền trên TikTok, Facebook và Threads. Dưới nhiều bài đăng, khán giả để lại bình luận tranh cãi về kết quả chấm thi. Một tài khoản viết: “Mặt mộc như vậy mà chấm 5 điểm thì hơi khắt khe”. Tài khoản khác bình luận: “Không hiểu tiêu chí chấm là gì vì Hương Giang vẫn khá nổi bật khi để mặt mộc”.

Danh tính giám khảo Omar Harfouch cũng nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý. Ông là nghệ sĩ piano, nhà sản xuất âm nhạc kiêm doanh nhân người Pháp gốc Lebanon. Omar Harfouch từng xuất hiện trong nhiều sự kiện giải trí quốc tế và được ban tổ chức Miss Grand International công bố là thành viên hội đồng giám khảo mùa All Stars từ trước cuộc thi.

Đại diện Việt Nam catwalk trong thử thách mặt mộc tại cuộc thi Ảnh: NVCC

Ngoài Omar Harfouch, dàn giám khảo Miss Grand International All Stars 2026 còn có nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới sắc đẹp như cựu Miss Universe 2005 Natalie Glebova, cựu Miss Universe 1991 Lupita Jones, Miss Grand International 2022 Isabella Menin, Miss Grand International 2020 Abena Akuaba cùng chuyên gia sắc đẹp Osmel Sousa. Sự xuất hiện của nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong giới nhan sắc khiến kết quả chấm điểm càng được chú ý.

Không chỉ Hương Giang, một số thí sinh khác cũng nhận điểm khá thấp ở phần thi mặt mộc, thậm chí có người chỉ nhận 1-2 điểm từ giám khảo Omar Harfouch, làm dấy lên tranh luận về tiêu chí chấm điểm.

Sau đêm bán kết, Omar Harfouch lên tiếng giữa làn sóng tranh cãi. “Tôi hiểu sự bức xúc của công chúng đối với những điểm số mà tôi đã đưa ra. Tuy nhiên, với tôi, việc chấm thi không chỉ dừng lại ở đêm bán kết 1. Điểm số của tôi trong đêm bán kết 1, bán kết 2 và đêm chung kết phải nhất quán với các tiêu chuẩn tôi đã áp dụng trong quá khứ và sẽ tiếp tục áp dụng trong tương lai”, ông chia sẻ.

Sau đêm bán kết 1, Hương Giang cùng 57 thí sinh bước vào bán kết 2 với phần thi trình diễn bikini diễn ra tối 28.5, trước khi tranh tài ở đêm chung kết vào ngày 30.5.