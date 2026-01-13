Hương Giang thi Miss Grand International mùa đặc biệt sau khi 'trắng tay' tại Miss Universe

Hương Giang được xác nhận tham gia Miss Grand International mùa "all stars" ẢNH: FBNV

Trên nền tảng mạng xã hội chính thức, Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) vừa công bố Nguyễn Hương Giang từ Việt Nam chính thức "chinh chiến" ở phiên bản "all stars" (MGI All Stars) mùa đầu tiên. Đây là cuộc đua đặc biệt dành riêng cho những "ngôi sao" trong làng nhan sắc quốc tế, từng ghi dấu ấn, đạt thành tích nổi trội ở Miss Grand hay các cuộc thi nhan sắc khác.

Phía MGI giới thiệu Hương Giang là người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất truyền hình người Việt Nam đồng thời là một trong những nhân vật chuyển giới có sức ảnh hưởng nhất Đông Nam Á. Cô được nhắc đến là người giữ danh hiệu Miss Universe Vietnam 2025 và từng giành vương miện Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) 2018.

Trong phần thông tin thí sinh, Miss Grand International đánh giá Hương Giang là người tâm huyết với nỗ lực trao quyền cho các cộng đồng thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và cộng đồng LGBTQ+. Người đẹp 34 tuổi được gọi là biểu tượng của lòng dũng cảm, sự chuyển mình tích cực và sống có mục đích. Cô tiếp tục truyền cảm hứng xuyên biên giới khi góp mặt tại đấu trường nhan sắc quốc tế một lần nữa.

Bài đăng về Hương Giang gây 'bão' trang MGI

Với kinh nghiệm thi nhan sắc, tiềm lực và sức ảnh hưởng của mình, Hương Giang được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" tại cuộc đua vương miện mới ẢNH: MGI

Bài đăng của Miss Grand International về việc xác nhận Hương Giang tham gia phiên bản "all stars" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, người hâm mộ sắc đẹp tại Việt Nam cũng như quốc tế. Chỉ tính riêng trên nền tảng Facebook, thông báo này đã thu hút gần 70.000 lượt phản ứng, hơn 8.700 bình luận và hơn 12.000 lượt chia sẻ sau 1 tiếng xuất hiện.

Bên dưới mục bình luận, đa số fan sắc đẹp Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ dành cho nàng hậu 9X, cho rằng người đẹp có nhiều điểm phù hợp với tiêu chí của cuộc thi và hy vọng cô tạo nên cú đột phá sau thất bại ở Miss Universe 2025. Trước đó, thông tin Hương Giang dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế phiên bản đặc biệt đã râm ran trong các diễn đàn hoa hậu, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả Việt. Bản thân mỹ nhân này cũng từng úp mở kế hoạch trở lại Thái Lan lần nữa.

Trước khi công bố Hương Giang, ban tổ chức Miss Grand International mùa "all stars" cũng công bố một số thí sinh nổi bật của phiên bản đặc biệt này: Alexandra Zanela (Canada, từng đạt danh hiệu Miss Global Asian), Harriotte Lane (Anh, từng đạt top 22 Miss Grand International 2025, á hậu 4 Miss International 2019), Lilia Gzraryan (Armenia, từng thi Miss Grand Armenia 2025, Miss Cosmo Armenia 2024)…

Hương Giang từng sang Thái Lan thi Miss Universe 2025 nhưng không đạt thành tích cao ẢNH: FBNV

Ở một diễn biến khác, Công ty Sen Vàng (đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam và hằng năm cử thí sinh Việt Nam dự thi Miss Grand International) lại không cử người đẹp nào "chinh chiến" ở mùa giải đặc biệt này. Thông báo được đăng tải trên fanpage Miss Grand Vietnam hôm 6.1.

Hiện Miss Grand International All Stars đang trong quá trình công bố dàn thí sinh. Ban tổ chức thông báo cuộc đua đặc biệt này dành cho các ứng viên từ 20 đến 40 tuổi, không giới hạn tình trạng hôn nhân hay có con. Cuộc thi dự kiến khởi tranh tại Thái Lan vào tháng 5 tới và khép lại bằng đêm chung kết diễn ra ngày 30.5.2026. Người chiến thắng sẽ được trao tặng vương miện, kèm theo giải thưởng trị giá từ 100.000 USD đến 1 triệu USD.