Phía Việt Nam yêu cầu làm rõ kết quả của Hương Giang ở Miss Universe

Hương Giang và ông Valentin Trần ẢNH: MUVN

Mới đây, Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam (đơn vị giữ bản quyền và cử Hương Giang dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025) vừa gửi văn bản đến lãnh đạo Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO). Văn bản đề cập đến việc ban tổ chức Miss Universe 2025 không rõ ràng, minh bạch về kết quả ở hạng mục Beyond the Crown. Cụ thể, hệ thống ghi nhận dự án Commitment for Diversity (Cam kết vì sự đa dạng) của người đẹp Việt Nam đã thu hút 233.130 lượt bình chọn từ fan Việt cũng như quốc tế thông qua ứng dụng của cuộc thi. Con số này cao hơn rất nhiều người đẹp xếp thứ 4 (với 134.738 lượt bình chọn).

Theo phía Miss Universe Vietnam, lượng bình chọn mà người hâm mộ đã đổ cho Hương Giang tương đương với số tiền hơn 200.000 USD (hơn 5,2 tỉ đồng). Đây là khoản đầu tư rất lớn từ cộng đồng khán giả yêu mến người đẹp 33 tuổi (chủ yếu là fan Việt). Đáng chú ý, số tiền được bỏ ra mà không được công nhận xứng đáng này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chịu nhiều khó khăn vì thiên tai kéo dài và đang rất cần hỗ trợ.

"Ngay từ đầu, các quy định của cuộc thi đã nêu rõ rằng lượng bình chọn của khán giả chiếm 50% quyết định cuối cùng. Do đó, chúng tôi muốn tìm hiểu tiêu chí lựa chọn cuối cùng do MUO sử dụng, dẫn đến việc một quốc gia khác - chỉ với 400 phiếu bầu, lại được trao hạng 3 thay vì Việt Nam, trong khi các quốc gia có lượng bình chọn cao hơn nhiều lại không được ghi nhận", đại diện Miss Universe Vietnam đề cập.

Hương Giang tại chung kết Miss Universe 2025 diễn ra hôm 21.11. Cuộc thi năm nay bị bủa vây bởi loạt lùm xùm về khâu tổ chức, kết quả chung cuộc ẢNH: FBNV

Ông Valentin Trần cũng chia sẻ trong thư rằng khi trở về Việt Nam 3 ngày sau chung kết, ông đã chủ động liên hệ với MUO. Mặc dù hai bên đã trao đổi qua điện thoại nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức, rõ ràng nào. Vị này nhấn mạnh họ mong muốn được hiểu rõ tiêu chí mà MUO dùng để đánh giá, đưa ra kết quả cuối cùng đồng thời hy vọng sớm nhận được câu trả lời.

Trả lời Thanh Niên hôm 26.11, ông Valentin Trần xác nhận chuyện gửi văn bản đến tổ chức Miss Universe để làm rõ vấn đề kể trên. Chủ tịch Miss Universe nói thêm: "Đây không phải là một khiếu nại, Miss Universe Vietnam chỉ muốn làm rõ quy trình tuyển chọn vì nó chưa thực sự rõ ràng. Bản thân lá thư mang nội dung rất thẳng thắn. Chúng tôi đang giải quyết vấn đề này một cách rất lịch sự và giữ mối quan hệ tốt với MUO. Hiện tại, chúng tôi đang chờ phản hồi từ tổ chức, vì họ đã đảm bảo rằng sẽ làm rõ tình hình".

Hương Giang sau thất bại ở Miss Universe

Hương Giang trượt top 30 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ẢNH: FBNV

Sang Thái Lan dự thi Miss Universe 2025 từ cuối tháng 10, Hương Giang nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả quê nhà. Trước thềm chung kết, cô được Missosology, Sash Factor dự đoán vào top 30 chung cuộc. Tuy nhiên, nàng hậu chuyển giới sớm dừng chân ở vòng loại khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Sau chung kết, người đẹp tâm sự cô sẽ nhớ mãi 21 ngày nỗ lực ở hành trình Hoa hậu Hoàn vũ 2025, đứng trên sân khấu Miss Universe trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả Việt cũng như quốc tế. "Hành trình này tôi không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc. Dù là trả tài trợ sáng sớm hay tối khuya, dù là trong khoảnh khắc buồn và thất vọng nhất, vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình", cô bộc bạch. Giọng ca 9X cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu quý, ủng hộ, đồng hành với cô trong hành trình này và thừa nhận nợ mọi người ân tình.

Trong bài đăng khác, cô nhắn gửi thông điệp: "Vượt ra khỏi chiếc vương miện, tôi đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh bản thân bằng hành động, chứ không phải qua bất kỳ danh hiệu hay giải thưởng nào".