Thùy Tiên: Từ hoa hậu 'vạn người mê' đến người đẹp vướng lao lý

Nguyễn Thúc Thùy Tiên tâm sự chính sự biết ơn đã tạo cho cô động lực để không ngừng hoàn thiện bản thân, đẩy mạnh các hoạt động hướng đến cộng đồng. "Tôi luôn biết ơn với những gì mình đã có ở hiện tại. Những điều đang có ở hiện tại từng là giấc mơ đối với tôi. Tôi từng có suy nghĩ rằng nếu như ông trời đã cho một cô gái như mình đạt được những điều như thế thì hẳn phải có một lý do gì đó. Vì thế, tôi muốn thực hiện nhiều dự án cho cộng đồng, hỗ trợ những em bé trải qua cuộc sống như mình thậm chí tệ hơn rất nhiều", người đẹp sinh năm 1998 từng bộc bạch