Thùy Tiên: Từ hoa hậu 'vạn người mê' đến người đẹp vướng lao lý

Hoa hậu Thùy Tiên được áp giải đến phòng xử án, sáng 19.11
Ngày 19.11, cái tên
Nguyễn Thúc Thùy Tiên lại thu hút sự chú ý của dư luận trong nước khi TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm người đẹp này và 4 bị cáo khác về tội "lừa dối khách hàng" liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. Chỉ trong vòng vài tháng, nàng hậu sinh năm 1998 từ một tên tuổi sáng giá của làng nhan sắc, ngôi sao đang lên của giới giải trí bỗng sụp đổ sự nghiệp vì vướng vòng lao lý. Hành trình nỗ lực vươn đến đỉnh cao rồi lại rơi xuống vực thẳm của Thùy Tiên liên tục trở thành đề tài gây bàn tán. Hoa hậu đa tài
Năm 2021, sau thời gian dài "lận đận" với một số cuộc thi nhan sắc, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được trao cơ hội trở thành thí sinh Việt Nam "chinh chiến" ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) tại Thái Lan. Từ một ứng cử viên không được kỳ vọng cao, người đẹp đến từ TP.HCM nhanh chóng khẳng định cô là "chiến binh" mạnh nhất cuộc thi khi luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc các vòng thi phụ rồi giành chiến thắng ngoạn mục ở đêm chung kết
Loạt khoảnh khắc người đẹp hô vang hai tiếng "Việt Nam" đầy kiêu hãnh, những màn trình diễn rực lửa, phần ứng xử thuyết phục hay giây phút đăng quang vỡ òa hạnh phúc… đã bùng nổ khắp mạng xã hội, khơi dậy niềm tự hào của hàng triệu người Việt về sắc vóc, trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ Việt ở đấu trường quốc tế
Là Miss Grand International đầu tiên đến từ Việt Nam, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng, người truyền cảm hứng cho hàng triệu người trẻ về hành trình vươn lên từ khó khăn, không ngừng học tập, nỗ lực, nâng cấp bản thân để chạm đến ước mơ
Trong nhiệm kỳ của mình, Thùy Tiên đi qua hơn chục quốc gia, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà tổ chức giao phó bằng tinh thần sẵn sàng làm việc, cống hiến, đúng như cam kết mà cô từng tuyên bố. Nàng hậu cũng tích cực quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam đến những nơi mình đặt chân đến
Lời khai đầu tiên của Hoa hậu Thùy Tiên tại tòa
Danh hiệu quốc tế cũng nhanh chóng biến Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành hoa hậu đắt giá nhất Việt Nam. Cô sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, được săn đón tại các sự kiện hàng đầu làng giải trí, thời trang. Thùy Tiên cũng là gương mặt đắt giá được nhiều thương hiệu săn đón, đắt show quảng cáo, liên tục "phủ sóng" trên các phương tiện truyền thông
Đằng sau hình ảnh hào nhoáng của một hoa hậu, Thùy Tiên còn thành công xây dựng hình tượng người trẻ sống đẹp khi tham gia hàng loạt hoạt động từ thiện ở nhiều vùng khó khăn tại Việt Nam cho đến tận châu Phi xa xôi. Cô tích cực thực hiện các chương trình hướng đến những người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là trẻ em, tạo nên hình ảnh một "cô Tiên" luôn vì cộng đồng
Nguyễn Thúc Thùy Tiên tâm sự chính sự biết ơn đã tạo cho cô động lực để không ngừng hoàn thiện bản thân, đẩy mạnh các hoạt động hướng đến cộng đồng. "Tôi luôn biết ơn với những gì mình đã có ở hiện tại. Những điều đang có ở hiện tại từng là giấc mơ đối với tôi. Tôi từng có suy nghĩ rằng nếu như ông trời đã cho một cô gái như mình đạt được những điều như thế thì hẳn phải có một lý do gì đó. Vì thế, tôi muốn thực hiện nhiều dự án cho cộng đồng, hỗ trợ những em bé trải qua cuộc sống như mình thậm chí tệ hơn rất nhiều", người đẹp sinh năm 1998 từng bộc bạch
Vượt khỏi khuôn khổ của danh xưng hoa hậu, Thùy Tiên sớm cho thấy sự nhanh nhạy của mình với cú chuyển hướng trở thành mỹ nhân đa năng của làng giải trí. Cô cho ra mắt series thực tế cá nhân, tham gia nhiều chương trình truyền hình ăn khách, thử sức với ca hát đồng thời hoàn thành khóa học diễn xuất và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại một ngôi trường ở Thụy Sĩ...
Năm 2024, Thùy Tiên chạm ngõ điện ảnh với vai phụ trong
Linh miêu: Quỷ nhập tràng để rồi nhanh chóng nâng cấp lên hàng nữ chính ở dự án thứ hai - Chốt đơn (2025) đóng cùng Quyền Linh. Tháng 3.2025, nàng hậu 27 tuổi khiến người hâm mộ tự hào khi trở thành "Friend of the House" của Dior. Cô cũng liên tục được nhắc đến là một trong những Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mang lại giá trị thương mại cao nhất và có sức ảnh hưởng nhất lịch sử cuộc thi Cú 'ngã ngựa' của Thùy Tiên
Giữa lúc tưởng chừng đang ở đỉnh cao danh vọng thì cú bắt tay với Quang Linh, Hằng Du Mục liên quan đến "đứa con tinh thần" kẹo rau củ Kera đã kéo Thùy Tiên xuống vực thẳm. Hồi tháng 5, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa dối khách hàng" liên quan sản phẩm kể trên. Tin tức gây chấn động dư luận trong nước đồng thời trở thành cú sốc với cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế
Từ nàng hậu được hàng triệu người săn đón, giờ đây, Thùy Tiên trở thành cái tên bị công chúng trong nước quay lưng, lên án dữ dội… Bê bối cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc liệu nàng hậu 9X có bị tước vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hay không. Tuy nhiên đến nay, phía tổ chức Miss Grand International vẫn chưa đưa ra quyết định liên quan đến danh hiệu của cô
Trong khi đó, các thương hiệu hợp tác với người đẹp này nhanh chóng vạch rõ ranh giới với nàng hậu còn công ty chủ quản lâu năm cũng chấm dứt hợp đồng với hoa hậu 27 tuổi. Đáng chú ý, phim
Chốt đơn phải thay thế nữ chính bằng AI (ảnh) nhưng rồi rời rạp với doanh thu ảm đạm
Sau chung kết Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2025, nhiều khán giả từng yêu mến, ủng hộ Thùy Tiên không khỏi hụt hẫng, thất vọng khi bức ảnh chụp dàn hoa hậu đăng quang qua các năm không còn bóng dáng của người đẹp Việt từng khiến họ tự hào với bạn bè quốc tế. Hình ảnh một Miss Grand International xinh đẹp, tài năng và bản lĩnh, một hoa hậu "sống đẹp" giờ đây bị nhấn chìm bởi sai phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng...
