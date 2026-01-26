Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lưu Hương Giang nói gì khi bị chê bai nhan sắc?

Thạch Anh
Thạch Anh
26/01/2026 18:11 GMT+7

Lưu Hương Giang đối diện với những bình luận tiêu cực về ngoại hình khi ra sản phẩm mới. Cô không ngại bày tỏ quan điểm của mình trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Lưu Hương Giang có bài đăng dài, chia sẻ khi phải nhận những ý kiến trái chiều liên quan đến ngoại hình. Cụ thể mới đây, giọng ca 8X trình làng dự án âm nhạc mới mang tên Tiếng dương cầm và em. Tuy nhiên, thay vì bàn luận về âm nhạc, nhiều ý kiến đề cập đến hình ảnh hiện tại của nữ ca sĩ, cho rằng cô “không còn như xưa”.

Quan điểm của Lưu Hương Giang

Lưu Hương Giang nói gì khi bị chê bai nhan sắc? - Ảnh 1.

Nhan sắc của Lưu Hương Giang ở tuổi 43

Ảnh: FBNV

Trước những tranh cãi này, Lưu Hương Giang đã có bài đăng làm rõ. Cô thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Mọi ý kiến về âm nhạc Giang xin tiếp nhận nhưng những góp ý về nhan sắc thì Giang xin phép bỏ qua. Nếu mỗi ngày bạn phải nghe những lời góp ý, thậm chí mỉa mai về nhan sắc thì rút kinh nghiệm như thế nào hay chỉ khiến bạn tổn thương và kém tự tin đi”.

Theo Lưu Hương Giang, điều quan trọng ở thời điểm hiện tại là việc cô yêu phiên bản của mình và không dễ bị xao động, "yếu bóng vía" trước những bình luận tiêu cực về ngoại hình. Giọng ca 8X bộc bạch thêm: “Năm hết tết đến hoan hỉ vào nhà nhau nói lời hay ý đẹp, cùng nhau thưởng nhạc hay mọi người ạ”.

Trước đó, trong một chương trình, Lưu Hương Giang cho biết khi là người của công chúng, cô không tránh khỏi những bình luận tiêu cực, đặc biệt là vấn đề nhan sắc. Nữ ca sĩ cho biết mặc dù bản thân chỉ từng sửa mũi nhưng nhiều người lại cho rằng cô “phẫu thuật xong lại xấu hơn” hay nghĩ người đẹp “đập mặt đi làm lại”. Song ở hiện tại, nữ ca sĩ cho biết bản thân đã vững vàng hơn trước những lời chê bai.

Lưu Hương Giang nói gì khi bị chê bai nhan sắc? - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ giữ tâm thế vững vàng khi đón nhận những lời chê bai

Ảnh: FBNV

Nói về lý do quyết định "dao kéo", Lưu Hương Giang cho biết đã một thời gian dài cô không hoạt động nghệ thuật năng nổ nên mong muốn có một hình ảnh hoàn hảo khi tái xuất. Tuy vậy, cô đã tham gia ghi hình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1 chỉ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ được một tháng. Điều này vô tình mang đến cho cô nhiều lời đồn đoán, phán xét về nhan sắc.

Sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Lưu Hương Giang vẫn sống kín tiếng, tập trung vào niềm đam mê âm nhạc và chăm sóc các con. Ở hiện tại, người đẹp làm nghề với tâm thế thoải mái, không tính toán nhiều. “Tôi vẫn làm việc, tận hưởng nó chứ không chạy theo thành tích như trước đây. Đôi khi tôi thấy như vậy lại hay. Chứ nếu làm gì mà cưỡng cầu quá lại không thành”, cô nêu quan điểm.

