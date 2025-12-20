Nguyễn Hoàng Phương Linh trượt top 5 Miss Cosmo

Tối 20.12, đêm chung kết Miss Cosmo 2025 chính thức diễn ra tại TP.HCM, khép lại hành trình tranh tài của 71 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là năm thứ 2 cuộc thi được tổ chức. Trước đó, danh hiệu Miss Cosmo 2024 thuộc về người đẹp Indonesia - Ketut Permata Juliastrid.

Nguyễn Hoàng Phương Linh trong tiết mục mở màn ở chung kết Miss Cosmo 2025 Ảnh: BTC

Nguyễn Hoàng Phương Linh là người đẹp Việt Nam tranh tài tại Miss Cosmo 2025. Cô sinh năm 1999, đến từ TP. HCM, sở hữu chiều cao 1,75 m cùng số đo ba vòng 87-65-91. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, Phương Linh duy trì phong độ ổn định, thường xuyên góp mặt ở nhóm thí sinh được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng dự đoán trực tuyến, song để tiến sâu, nhiều người khuyên mỹ nhân 26 tuổi phải nỗ lực hơn ở chung kết.

Phương Linh thể hiện ra sao ở Miss Cosmo?

Mở màn đêm thi, các thí sinh mang đến màn đồng diễn sôi động, kết hợp vũ đạo hiện đại và âm nhạc giàu năng lượng. Người đẹp Việt Nam xuất hiện nổi bật trong bộ váy sequin vàng rực, thiết kế ôm sát giúp tôn vóc dáng, kết hợp hiệu ứng ánh sáng tạo nên tổng thể bắt mắt trên sân khấu.

Phương Linh trình diễn nóng bỏng trong phần thi bikini Ảnh: Chụp màn hình

Sau phần mở màn, MC Đức Bảo và MC Bonang Matheba công bố danh sách top 21 thí sinh bước tiếp vào vòng trong. Người đẹp Việt Nam được gọi tên cùng các ứng viên đến từ Hy Lạp, Cộng hòa Dominica, Ecuador, Campuchia, Mỹ, Ấn Độ, Colombia, Indonesia, Brazil, Thái Lan, Đức, Lào, Mexico, Panama, Peru, Myanmar, Cuba, Zimbabwe, Philippines và New Zealand.



Các thí sinh tiếp tục bước vào phần thi áo tắm. Nguyễn Hoàng Phương Linh diện thiết kế tông trắng, sải bước trên sàn catwalk và thực hiện cú xoay ấn tượng ở cuối phần trình diễn. Kết thúc phần thi này, ban tổ chức công bố danh sách top 10 chung cuộc. Đại diện Việt Nam tiếp tục được xướng tên, bên cạnh các thí sinh đến từ Brazil, Zimbabwe, Cuba, Mỹ, Myanmar, Philippines, Panama, Thái Lan, Colombia.



Phương Linh nổi bật với trang phục dạ hội của NTK Thượng Gia Kỳ Ảnh: Chụp màn hình

Dù nỗ lực thể hiện qua các phần thi quan trọng, Nguyễn Hoàng Phương Linh chính thức dừng chân ở top 10 chung cuộc Miss Cosmo 2025. Với kết quả này, đại diện Việt Nam chưa thể vượt qua thành tích cao nhất mà Việt Nam từng đạt được tại đấu trường này là top 5 của Bùi Thị Xuân Hạnh. Ở mùa giải năm nay, danh sách top 5 Miss Cosmo 2025 lần lượt gọi tên các thí sinh đến từ Philippines, Myanmar, Panama, Brazil và Mỹ.