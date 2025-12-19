Nữ MC từng diện kiến Barack Obama, gây chú ý khi dẫn Miss Cosmo là ai?

Ở đêm bế mạc World Tea Fest, nữ MC ghi điểm với phong thái dẫn dắt song ngữ năng lượng nhưng tiết chế, phù hợp với không gian giao lưu văn hóa. Đặc biệt, phần xướng danh các hoa hậu và công bố top 17 Best of Carnival Costume của Phương Uyên được đánh giá cao nhờ giọng đọc vang, thể hiện sự tôn trọng và tinh thần vinh danh dành cho từng đại diện.

Hành trình của MC Phương Uyên ở Miss Comso

Phương Uyên chụp ảnh cùng CEO Trần Việt Bảo Hoàng và Miss Cosmo 2024 Ảnh: NVCC

Tại đêm trình diễn thời trang Best of Vietnam, MC Phương Uyên tiếp tục để lại dấu ấn khi đảm nhiệm phần thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh cho hơn 70 màn trình diễn áo dài. Từ việc giới thiệu các địa danh nổi tiếng gắn với từng thiết kế, xướng tên quốc gia, vùng lãnh thổ đến việc truyền tải trọn vẹn chia sẻ của nhà thiết kế Trung Đinh, tất cả đều được cô xử lý mạch lạc, tự nhiên.

Phương Uyên không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện tại các sân chơi nhan sắc. Trên thực tế, cô được biết đến nhiều hơn với vai trò MC song ngữ xuất thân từ mảng chính luận, từng dẫn dắt nhiều hội nghị, diễn đàn kinh tế như Tuần lễ cấp cao APEC 2017, World Travel Awards, Forbes Women's Summit, FIATA World Congress, ITE - International Travel Exhibition. Chính nền tảng đó tạo nên một Phương Uyên khác biệt khi bước lên sân khấu hoa hậu. Nữ MC chọn cách dẫn chuẩn mực, đề cao tính chính xác và nghi thức quốc tế, hạn chế sai sót.

Phương Uyên cho biết dù không phải lần đầu dẫn dắt một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho cô những trải nghiệm rất riêng. Với Miss Cosmo năm nay, điều nữ MC cảm nhận rõ nét nhất chính là sự đa dạng văn hóa. "Mỗi thí sinh đến từ một quốc gia mang theo ngôn ngữ, bản sắc và cách thể hiện khác nhau. Điều đó đòi hỏi MC phải lựa chọn ngôn từ chuẩn xác, trung tính, tôn trọng sự khác biệt, đồng thời vẫn giữ được tinh thần chung của chương trình", cô chia sẻ.

Nhan sắc rạng rỡ của MC Phương Uyên Ảnh: NVCC

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Phương Uyên là đêm biểu diễn tại Đà Lạt, khi thời tiết xuống thấp, nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C. Dù vậy, các thí sinh vẫn trình diễn đầy năng lượng trong những bộ trang phục Carnival đặc thù. "Uyên hiểu rằng lúc đó vai trò của mình không chỉ là xướng danh, mà còn là tiếp thêm tinh thần cho các bạn. Uyên tự nhủ phải hô tên mỗi quốc gia thật vang, thật đều và đầy tự hào, để những nỗ lực ấy được khán giả ghi nhận xứng đáng", nữ MC bày tỏ.

Tại Best of Vietnam, cô chủ động dịch trực tiếp những chia sẻ của nhà thiết kế Trung Đinh về tà áo dài đến với thí sinh và khán giả quốc tế. "Khoảnh khắc ấy giúp Uyên nhận ra rất rõ vai trò của MC không chỉ là người dẫn dắt chương trình, mà còn là cầu nối văn hóa", cô nói.

Theo Phương Uyên, để đảm bảo sự chuyên nghiệp, cô luôn tuân thủ ba nguyên tắc: tìm hiểu kỹ cách phát âm tên quốc gia theo chuẩn quốc tế và bản địa; lựa chọn ngôn từ trung tính, tôn trọng bản sắc văn hóa; và đặt mình vào vị trí thí sinh để hiểu rằng khoảnh khắc tên quốc gia được xướng lên là giây phút thiêng liêng nhất.

MC Phương Uyên từng giành Én Bạc 2017, hiện là MC song ngữ của Đài Truyền hình TP.HCM, thường xuyên đồng hành cùng các sự kiện lớn. Trước đó, cô từng là đại biểu YSEALI và có cơ hội diện kiến Tổng thống Mỹ - Barack Obama năm 2016. Bên cạnh vai trò MC, người đẹp còn đảm nhiệm vị trí Đại sứ Du lịch TP.HCM tại Úc, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch Việt Nam ra thế giới.