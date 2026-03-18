Khánh Vân, Tóc Tiên diện bikini khoe đường cong nóng bỏng

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Khánh Vân gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh nóng bỏng, khiến nhiều người xuýt xoa. Nàng hậu diện bikini xanh, khoe chân dài cùng đường cong nóng bỏng trước biển. Nhan sắc của Khánh Vân sau 7 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhờ sở hữu chiều cao 1,76 m cùng vóc dáng chuẩn, nàng hậu tự tin "cân" nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ gợi cảm đến thanh lịch.

Sắc vóc gợi cảm của Hoa hậu Khánh Vân ở tuổi 31. Nàng hậu vẫn giữ được body thon thả sau khi lập gia đình Ảnh: FBNV

Sau 7 năm đăng quang, Khánh Vân có nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân. Ngoài việc tích cực với các dự án cộng đồng và nghệ thuật, cô còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 thường chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên người bạn đời. Anh cũng thoải mái hơn khi xuất hiện cùng người đẹp sinh năm 1995 tại các sự kiện, dành cử chỉ tình cảm trước truyền thông.

Sau khi kết hôn, Khánh Vân không "theo chồng bỏ cuộc chơi" mà vẫn duy trì đam mê nghệ thuật. Trong năm 2026, cô ấp ủ nhiều dự án để trình làng trước khán giả Ảnh: FBNV

Trong một lần chia sẻ với Thanh Niên, Khánh Vân nói quan điểm của cô trái với một số người khi cho rằng lập gia đình rồi sẽ khó toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Trong khi đó, cô lại quyết định đưa chồng vào sự nghiệp của mình.

Khánh Vân nói sự tin tưởng, chia sẻ cùng nhau là yếu tố tạo nên hôn nhân viên mãn. Từ khi lập gia đình, nàng hậu và chồng chọn nghĩ đến những điều bền vững, lâu dài. “Trước khi quyết định làm điều gì, chúng tôi chọn cách cố gắng giữ sự bình tĩnh, từ đó mới giữ được tổ ấm”, cô bày tỏ.

Dàn mỹ nhân nóng bỏng với bikini

Tóc Tiên diện bikini khoe đường cong nóng bỏng. Dù bận rộn với công việc biểu diễn song giọng ca Chọn con tim hay là nghe lý trí vẫn chăm chút cho ngoại hình. Nhờ vậy, nữ ca sĩ tự tin và ưu tiên diện các thiết kế cắt xẻ táo bạo mỗi lần biểu diễn trên sân khấu Ảnh: FBNV

Sau những thăng trầm, giọng ca Ngày mai dành thời gian trong công việc, gần đây kết hợp với Minh Hằng trong dự án Hoa hồng ai vun trồng. Cô cũng thường xuyên góp mặt trong những buổi gặp gỡ bạn bè, đặc biệt là dàn sao của chương trình Chị đẹp đạp gió mùa 2 Ảnh: FBNV

Thiều Bảo Trâm chia sẻ hình ảnh nóng bỏng trong chuyến du lịch. Trong ảnh, cô diện thiết kế bikini cắt xẻ táo bạo, khoe cơ bụng săn chắc. Người đẹp 9X gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung. Cô không ngại thử sức ở nhiều phong cách khác nhau trong quá trình hoạt động nghệ thuật Ảnh: FBNV

Trong chuyến đi biển mới đây, Phương Ly gây chú ý bởi loạt ảnh diện bikini, khai thác tối đa lợi thế hình thể. Khác với hình ảnh ngọt ngào trên sân khấu, giọng ca 9X khiến nhiều người xuýt xoa nhờ sở hữu đường cong gợi cảm, làn da khỏe khoắn Ảnh: FBNV

Phương Ly thường chuộng những thiết kế giúp khoe lợi thế vòng eo săn chắc mỗi khi đi biển. Nhan sắc của nữ ca sĩ ở tuổi 36 cũng khiến khán giả ngưỡng mộ Ảnh: FBNV