Hoa hậu Khánh Vân tiết lộ hôn nhân với chồng nhiếp ảnh gia

Khánh Vân chia sẻ 2025 với cô là hành trình đáng nhớ, khi bản thân có thêm những trải nghiệm mới thông qua những chuyến đi. Bên cạnh đó, việc quay trở lại học tập để trau dồi thêm kiến thức về ngoại ngữ cũng là điều khiến người đẹp 9X trân trọng.

Cô quan niệm không chỉ trên ghế nhà trường, việc học tập là ở bất kỳ độ tuổi nào để mở mang kiến thức, từ đó có thêm nhiều cơ hội, có động lực để cố gắng mỗi ngày, hướng đến những điều tốt đẹp cho tương lai.

Hoa hậu Khánh Vân vẫn giữ nhan sắc mặn mà sau hơn 6 năm đăng quang Ảnh: Hải Duy

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 thừa nhận bản thân là người không ngại khám phá, thích làm mới mình trong mắt khán giả. Vì vậy, tết Nguyên đán cũng là dịp để Khánh Vân nhìn lại năm cũ, vạch ra những kế hoạch cho bản thân trong tương lai. Cô cũng học cách lắng nghe những lời nhận xét, góp ý nhằm hoàn thiện mình.

“Dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỷ niệm và nó mang lại trải nghiệm giúp mình trưởng thành hơn. Đó là lý do tôi không sợ chuyện làm mới bản thân. Kể cả khi làm sai, tôi vẫn học được bài học và thay đổi để tốt hơn”, cô bày tỏ quan điểm.

Theo Khánh Vân, 2025 trôi qua có nhiều biến động, khó khăn. Song thay vì áp lực, cô chọn nhìn nhận theo hướng tích cực, tái tạo năng lượng cho hành trình mới. Người đẹp 9X quan niệm cuộc sống sẽ luôn có thử thách hay những điều bất ngờ đến với mình. Với riêng nàng hậu 31 tuổi, cô cảm thấy bản thân may mắn vì có được sự viên mãn ở hiện tại.

Tết là dịp để Khánh Vân nhìn lại năm cũ, đồng thời vạch ra những kế hoạch cho năm mới Ảnh: Hải Duy

“Đôi khi tôi chỉ buồn vì thấy mình muốn làm nhiều hơn và thời gian trôi qua là không đủ. Nhưng đó cũng là chất xúc tác để tôi phát triển hơn trong năm tiếp theo”, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 bộc bạch.

Sự thay đổi của Khánh Vân

Từ những trải nghiệm thông qua những chuyến đi, Khánh Vân nhận ra rằng cô nên chọn sống chậm lại, chiêm nghiệm về hạnh phúc của bản thân. Nhờ vậy, nàng hậu chọn cách trân trọng những điều giản dị mỗi ngày.

Cô nói: “Tôi sống cho hiện tại, tận hưởng từng phút giây. Đôi khi tôi chỉ ở nhà để xem phim hay nghe một bài nhạc, làm bài tập của cô giáo nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Với những điều không mong muốn, tôi học cách chấp nhận và cho qua để đón nhận những điều tốt đẹp hơn”.

Hoa hậu Khánh Vân tiết lộ chồng là người thấu hiểu trong đời sống hôn nhân Ảnh: Hải Duy

Ngoài sự nghiệp, Khánh Vân có tổ ấm viên mãn bên chồng là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên người bạn đời hay khi cả hai tay trong tay tại sự kiện. Chia sẻ về hôn nhân, Khánh Vân tâm sự cô may mắn vì chồng thấu hiểu, chiều chuộng mình. Nhờ vậy người đẹp cảm nhận cuộc sống của mình thoải mái, dễ dàng chứ không quá nhiều khó khăn.

Khánh Vân nói cuộc sống hôn nhân của cô tràn ngập niềm hạnh phúc, không có áp lực vì được sống là chính mình. “Thường mọi người nói khi lập gia đình sẽ không thể toàn tâm toàn ý cho công việc, sự nghiệp. Thay vì như vậy, tôi quyết định đưa chồng vào sự nghiệp của mình luôn. Nghĩa là bình thường, chồng tôi là người sống hướng nội, mỗi lần thấy máy quay sẽ chạy trốn nhưng sau đó tôi bắt anh lên hình mỗi ngày. Chồng cũng cố gắng vì tôi”, Khánh Vân tâm sự.

Khánh Vân và chồng luôn dành sự tin tưởng, chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống Ảnh: FBNV

Về bí quyết hôn nhân, Khánh Vân nói sự tin tưởng, chia sẻ cùng nhau là yếu tố then chốt. Theo nàng hậu thời điểm còn hẹn hò, mỗi lần giận hờn sẽ nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng khi lập gia đình, cả hai nghĩ đến những điều bền vững, lâu dài.

“Mỗi người đều bỏ bớt cái tôi để có cuộc sống gia đình êm ấm. Trong cuộc sống, nếu như không cân bằng được cảm xúc sẽ có hành động không đúng, dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Trước khi quyết định làm điều gì, chúng tôi chọn cách cô gắng giữ sự bình tĩnh, từ đó mới giữ được tổ ấm”, cô bày tỏ.

Khánh Vân không đặt ra nguyên tắc nào trong đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, cô và người bạn đời chọn cách hướng về gia đình để cùng vun vén cho tổ ấm. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 chia sẻ thêm cô vui khi chồng luôn ủng hộ những sở thích, đam mê của mình. Về chuyện tài chính, Khánh Vân bật mí bản thân là tay hòm chìa khóa. “Vợ chồng tôi mọi thứ được chia sẻ rõ ràng và có sự bàn bạc, tôn trọng suy nghĩ của cả hai. Trước khi làm điều gì đó, chúng tôi ngồi lại để cùng cân nhắc”, nàng hậu thẳng thắn.