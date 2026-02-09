Cuộc sống của ca sĩ Hoàng Bách ở tuổi U.50

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hoàng Bách sớm được tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Cha anh là biên đạo múa Hoàng Hải, mẹ là ca sĩ Thục An. Những buổi biểu diễn, phòng thu và không gian nghệ thuật quen thuộc đã gieo vào anh những hạt mầm đầu tiên của đam mê.

Chặng đường nghệ thuật của Hoàng Bách

Ngoài ra mắt các sản phẩm âm nhạc, Hoàng Bách còn góp mặt trong các chương trình. Mới đây, anh gây chú ý khi tham gia Chuyện tối cùng sao lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Tuy nhiên, con đường đến với nghệ thuật của Hoàng Bách không phải ngay từ đầu đã rõ ràng. Anh từng mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá, rồi phiên dịch viên, thậm chí là phóng viên thể thao. “Trong một giai đoạn, tôi có hai mong muốn song song: làm nghệ sĩ chuyên nghiệp và làm phóng viên thể thao. Nhưng cuối cùng, niềm khao khát được đứng trên sân khấu, được sáng tạo đã thắng”, Hoàng Bách chia sẻ.

Theo nam nghệ sĩ, việc lớn lên trong gia đình nghệ thuật mang lại rất nhiều thuận lợi, từ việc sớm làm quen với phòng thu, nhạc cụ cho đến cách vận hành của một tác phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, đó cũng là áp lực vô hình. “Nếu không đủ bản lĩnh và chiều sâu nghề nghiệp, người trẻ rất dễ bị đóng khung trong cái bóng của cha mẹ. Muốn sáng tạo, đôi khi phải đủ dũng cảm để phá bỏ những "bức tường" vô hình ấy”, anh nói.

Ở tuổi U.50, Hoàng Bách có tổ ấm viên mãn và sự nghiệp ổn định. Anh và vợ đều quan niệm "tình yêu là điều phải được nuôi dưỡng hàng ngày". Hoàng Bách lựa chọn cách nuôi dạy con theo hướng tôn trọng tự do phát triển, tạo điều kiện để các con tiếp xúc với âm nhạc nhưng không áp đặt con đường sẵn có.

Nam ca sĩ ấp ủ nhiều dự án âm nhạc cho năm 2026 Ảnh: NSX

Bên cạnh âm nhạc, anh cũng từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất, sản xuất và bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với điện ảnh. Anh cho biết ước mơ trong tương lai là được tham gia sâu hơn vào lĩnh vực làm phim hoặc sáng tác cho các dự án điện ảnh chuyên nghiệp. Dẫu vậy, âm nhạc vẫn luôn là “sợi chỉ đỏ” dẫn dắt anh suốt hành trình sáng tạo. “Nếu vài ngày không được chơi nhạc, không được nghe, phân tích hay sáng tác âm nhạc, tôi sẽ rất dễ áp lực”, Hoàng Bách thừa nhận.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nam nghệ sĩ không chọn một cột mốc hay ca khúc cụ thể để tự hào, bởi với anh, hiện tại mới là điều quan trọng nhất. “Những gì đã qua hay chưa tới đều chỉ là ảo ảnh. Hiện tại mới là tất cả”, Hoàng Bách chia sẻ quan điểm sống. Tuy nhiên, nếu nhắc đến một tác phẩm mang tầm vóc và giá trị cộng đồng lớn, anh nhớ về bản giao hưởng Những bước chân của rồng, sáng tác cùng SlimV - ca khúc hiện đang được sử dụng chính thức trong các sự kiện bóng đá Việt Nam từ năm 2022.

Về kế hoạch tương lai, Hoàng Bách cho biết giai đoạn 2024 - 2025 là quãng thời gian anh chủ động “lùi hình ảnh”, tập trung sáng tác và biểu diễn trên khắp các sân khấu lớn nhỏ. Những chuyến đi âm thầm ấy đã mang lại cho anh nhiều ca khúc về Tổ quốc và cơ hội biểu diễn tại các sân khấu quy mô lớn.

Bước sang năm 2026, Hoàng Bách dự định tiếp tục sáng tác, với khả năng sẽ quay trở lại dòng nhạc tình yêu, một mảng màu mà anh đang chờ sự thôi thúc từ nội tâm.