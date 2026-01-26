Nam diễn viên không theo nghề y của gia đình, từng gặp tai nạn bất ngờ là ai?

Từ khi còn nhỏ, Bảo Chu đã sớm được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật khi thường xuyên theo mẹ vào TP.HCM mỗi dịp hè. Những đêm đi xem kịch, tấu hài tại các sân khấu nổi tiếng như Trống Đồng, 135 Hai Bà Trưng, Nam Quang… đã vô tình gieo vào cậu bé ngày ấy một tình yêu bền bỉ với sân khấu. “Gần như tất cả các vở diễn, các tiểu phẩm hài ngày xưa tôi đều thuộc”, nam khách mời nhớ lại.

Bảo Chu là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 ẢNH: NSX

Con đường đến với nghệ thuật của Bảo Chu không hề bằng phẳng. Xuất thân trong gia đình có truyền thống theo nghề y, anh là người duy nhất rẽ sang con đường nghệ sĩ - một lựa chọn từng vấp phải không ít phản đối. Có những lúc hoài nghi chính mình, tự hỏi liệu đây có phải là con đường đúng đắn, nhưng sự “lì lợm” và tình yêu sân khấu đã giúp anh kiên trì bước tiếp. Những thành quả đầu tiên dần trở thành câu trả lời thuyết phục nhất để gia đình thay đổi góc nhìn.

Dấu ấn trong nghề của Bảo Chu

Bước ngoặt lớn đến với Bảo Chu vào năm 2018 khi anh tham gia gameshow Cặp đôi hài hước. Từng lo lắng vì nghĩ mình không đủ khả năng, nhưng bằng sự nỗ lực và nhiệt huyết, anh đã tiến thẳng vào vòng chung kết. Từ đó, Bảo Chu nhận được sự công nhận không chỉ từ khán giả, đồng nghiệp mà còn từ chính gia đình.

Sau khoảng hai năm miệt mài với vai trò diễn viên, Bảo Chu nhận ra mình không còn tìm thấy niềm hứng khởi khi đứng ở phía trước sân khấu. Anh quyết định chuyển hướng sang công việc đạo diễn, nơi mang lại cho mình cảm giác trọn vẹn hơn khi được nhìn thấy tác phẩm và con người mình dìu dắt tỏa sáng. Không ngừng học hỏi, Bảo Chu theo học đạo diễn điện ảnh và tiếp tục nâng cao chuyên môn ở bậc thạc sĩ. Với anh, đạo diễn là người phải có cái nhìn bao quát, thấu hiểu từng cá nhân để tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh.

Bảo Chu “ngược lối” truyền thống gia đình, lì lợm theo đuổi nghệ thuật ẢNH: FBNV

Nhắc đến quãng thời gian làm diễn viên, Bảo Chu không quên kỷ niệm đáng nhớ khi tự mình thực hiện những pha đu dây mạo hiểm trong vở Cướp biển Caribe. Nam diễn viên tự mình thực hiện toàn bộ các phân cảnh táo bạo dù không có nhiều kinh nghiệm. Một tai nạn bất ngờ xảy ra khi anh rơi từ trên cao xuống sân khấu, khiến cả khán phòng lặng đi. Chỉ sau đúng vài giây, Bảo Chu buộc mình đứng dậy, tiếp tục hóa thân vào nhân vật.

Chỉ đến khi ánh đèn sân khấu tắt, trở về phía sau cánh gà, anh mới thực sự gục xuống vì cơn đau. Với Bảo Chu, đó là khoảnh khắc anh cảm nhận rõ nhất bản lĩnh và sự hy sinh của người nghệ sĩ, khi vượt lên nỗi đau thể xác để sống trọn vẹn với cảm xúc và vai diễn.

Ở vai trò đạo diễn, Bảo Chu luôn tâm niệm phải trao cơ hội cho những bạn trẻ, những người từng giống anh ngày trước, thiếu niềm tin và cơ hội thể hiện. Anh sẵn sàng chịu áp lực, thậm chí mang tiếng “khó tính”, “hung dữ” để bảo vệ chất lượng nghệ thuật và giúp đàn em trưởng thành hơn. “Đối với nghệ thuật không có đúng hay sai, chỉ có hay và hay hơn”, anh nhận định.

Trong thời gian tới, Bảo Chu dự định song hành giữa điện ảnh và sân khấu, đặc biệt là xây dựng sân khấu kịch dành cho thiếu nhi. Xa hơn, anh mong muốn tạo ra những chương trình nghệ thuật mang đậm hơi thở văn hóa Việt, hướng đến phục vụ du lịch và khán giả quốc tế, nơi câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật sống động và giàu cảm xúc.