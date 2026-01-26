Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

NSƯT Ngọc Huyền tình tứ với quán quân 'Solo cùng bolero' trên sân khấu

Minh Hy
Minh Hy
26/01/2026 10:32 GMT+7

Đối với Trường Sang, được tham gia và kết hợp với NSƯT Ngọc Huyền là một niềm vinh dự. Cả hai mang đến cho khán giả một tiết mục tràn đầy cảm xúc.

NSƯT Ngọc Huyền làm minishow 'Đón xuân'

Tối 25.1, đêm minishow Đón xuân của NSƯT Ngọc Huyền diễn ra tại phòng trà Nhạc xanh. Đêm nhạc mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc từ rộn ràng, nô nức với giai điệu của các ca khúc nhạc xuân cho đến những bản bolero da diết.

NSƯT Ngọc Huyền tình tứ với quán quân 'Solo cùng bolero' trên sân khấu- Ảnh 1.

Đêm nhạc mở màn sôi động với màn song ca của hai anh em Trường Sang và Trường Huy với liên khúc Chén đắngTrái tim sỏi đá

ẢNH: MINH HY

NSƯT Ngọc Huyền tình tứ với quán quân 'Solo cùng bolero' trên sân khấu- Ảnh 2.

Sau đó, Trường Huy khoe giọng hát trong hai ca khúc Xót xaLời đắng cho cuộc tình. Trường Huy cho biết anh đã đam mê ca hát từ nhỏ nhưng cơ duyên lại đưa tên tuổi anh đến với khán giả nhờ chương trình Cười xuyên Việt 2024. Sau đó, anh cũng vào top 5 Solo cùng bolero 2024

ẢNH: MINH HY

NSƯT Ngọc Huyền tình tứ với quán quân 'Solo cùng bolero' trên sân khấu- Ảnh 3.

Sự xuất hiện của Ngọc Huyền trên sân khấu khiến khán giả phấn khích. Cô mang đến nhiều ca khúc về mùa xuân

ẢNH: MINH HY

NSƯT Ngọc Huyền tình tứ với quán quân 'Solo cùng bolero' trên sân khấu- Ảnh 4.

Ngọc Huyền chia sẻ năm nay cô vừa làm giám khảo vừa làm huấn luyện viên cho cuộc thi Ngôi sao miệt vườn mùa 4 nên rất bận rộn. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy vui mừng vì được làm việc với những bạn trẻ có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật

ẢNH: MINH HY

NSƯT Ngọc Huyền tình tứ với quán quân 'Solo cùng bolero' trên sân khấu- Ảnh 5.

Sau các bài hát đơn giản, Ngọc Huyền hòa giọng với Trường Sang trong ca khúc Mai lỡ hai mình xa nhau Đừng nói xa nhau. Cả hai cũng có những khoảnh khắc tình tứ trên sân khấu

ẢNH: MINH HY

NSƯT Ngọc Huyền tình tứ với quán quân 'Solo cùng bolero' trên sân khấu- Ảnh 6.

Ngọc Huyền hài hước cho biết nhiều người nói trong đêm minishow cô "cưa sừng làm nghé" để song ca với ca sĩ trẻ nhưng không phải. Cô chọn hát song ca vì muốn truyền niềm đam mê bolero cho thế hệ sau

ẢNH: MINH HY

NSƯT Ngọc Huyền tình tứ với quán quân 'Solo cùng bolero' trên sân khấu- Ảnh 7.

Trong khi đó, quán quân Solo cùng bolero 2021 Trường Sang bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho sự chăm chỉ và nhiệt huyết của đàn chị

ẢNH: MINH HY

NSƯT Ngọc Huyền tình tứ với quán quân 'Solo cùng bolero' trên sân khấu- Ảnh 8.

Ngọc Huyền mong rằng con gái của mình là Hà Tiên cũng như thế hệ ca sĩ trẻ có thể yêu cải lương, yêu nhạc bolero như mình từng yêu

ẢNH: MINH HY

NSƯT Ngọc Huyền tình tứ với quán quân 'Solo cùng bolero' trên sân khấu- Ảnh 9.

Thiêng Ngân - con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung cũng được khán giả ủng hộ khi biểu diễn Xa vắng, Về miền TâyXuân đẹp làm sao

ẢNH: MINH HY

NSƯT Ngọc Huyền tình tứ với quán quân 'Solo cùng bolero' trên sân khấu- Ảnh 10.

Ca sĩ J.Long trình diễn các bài hát Còn thương sắc hoa chung tình, Thiệp hồng sai tênTrên mảnh đất tình người

ẢNH: MINH HY

Ngọc Huyền bật khóc tiếc nuối chưa được vào đại học

Ngọc Huyền bật khóc tiếc nuối chưa được vào đại học

Nghệ sĩ Ngọc Huyền trải lòng về Hà Tiên khi ái nữ chính thức vào đại học. Nữ nghệ sĩ ngậm ngùi nhớ lại thuở hàn vi, chưa một lần được ngồi trên ghế giảng đường.

