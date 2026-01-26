NSƯT Ngọc Huyền tình tứ với quán quân 'Solo cùng bolero' trên sân khấu

Sau đó, Trường Huy khoe giọng hát trong hai ca khúc Xót xa và Lời đắng cho cuộc tình. Trường Huy cho biết anh đã đam mê ca hát từ nhỏ nhưng cơ duyên lại đưa tên tuổi anh đến với khán giả nhờ chương trình Cười xuyên Việt 2024. Sau đó, anh cũng vào top 5 Solo cùng bolero 2024