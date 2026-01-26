NSƯT Ngọc Huyền tình tứ với quán quân 'Solo cùng bolero' trên sân khấu

NSƯT Ngọc Huyền làm minishow 'Đón xuân'
Tối 25.1, đêm minishow
Đón xuân của NSƯT Ngọc Huyền diễn ra tại phòng trà Nhạc xanh. Đêm nhạc mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc từ rộn ràng, nô nức với giai điệu của các ca khúc nhạc xuân cho đến những bản bolero da diết.
Đêm nhạc mở màn sôi động với màn song ca của hai anh em Trường Sang và Trường Huy với liên khúc
Chén đắng và Trái tim sỏi đá
Sau đó, Trường Huy khoe giọng hát trong hai ca khúc
Xót xa và Lời đắng cho cuộc tình. Trường Huy cho biết anh đã đam mê ca hát từ nhỏ nhưng cơ duyên lại đưa tên tuổi anh đến với khán giả nhờ chương trình Cười xuyên Việt 2024. Sau đó, anh cũng vào top 5 Solo cùng bolero 2024
Sự xuất hiện của Ngọc Huyền trên sân khấu khiến khán giả phấn khích. Cô mang đến nhiều ca khúc về mùa xuân
Ngọc Huyền chia sẻ năm nay cô vừa làm giám khảo vừa làm huấn luyện viên cho cuộc thi
Ngôi sao miệt vườn mùa 4 nên rất bận rộn. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy vui mừng vì được làm việc với những bạn trẻ có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật
Sau các bài hát đơn giản, Ngọc Huyền hòa giọng với Trường Sang trong ca khúc
Mai lỡ hai mình xa nhau và Đừng nói xa nhau. Cả hai cũng có những khoảnh khắc tình tứ trên sân khấu
Ngọc Huyền hài hước cho biết nhiều người nói trong đêm minishow cô "cưa sừng làm nghé" để song ca với ca sĩ trẻ nhưng không phải. Cô chọn hát song ca vì muốn truyền niềm đam mê
bolero cho thế hệ sau
Trong khi đó, quán quân
Trường Sang bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho sự chăm chỉ và nhiệt huyết của đàn chị Solo cùng bolero 2021
Ngọc Huyền mong rằng con gái của mình là Hà Tiên cũng như thế hệ ca sĩ trẻ có thể yêu cải lương, yêu nhạc bolero như mình từng yêu
Thiêng Ngân - con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung cũng được khán giả ủng hộ khi biểu diễn Xa vắng, Về miền Tây và Xuân đẹp làm sao
Ca sĩ J.Long trình diễn các bài hát
Còn thương sắc hoa chung tình, Thiệp hồng sai tên và Trên mảnh đất tình người
